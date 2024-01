STATO ISLAMICO. A Gaza non si combatte secondo le leggi di Allah. Abbas è il “guardiano degli Stati Uniti” e Hamas il “guardiano dell’Iran”. Attaccate gli ebrei ovunque essi siano

Alle 15:02 del 4 gennaio la Fondazione al Furqan, casa di produzione ufficiale Daesh per i discorsi politici , ha postato l’audio del discorso del portavoce ufficiale dello Stato Islamico, Mujahid Abu Hudhayfah Al-Ansari dal titolo: E uccidili ovunque li trovi. Riprendendo una campagna mediatica di Daesh del 2015 ripetuta nel 2016 a seguito degli attacchi in Francia e ancora nel 2023. In realtà sono ripresi i versi del Corano: Sura 2, verso 190 in cui si legge: “combattere sulla via di Dio quelli che vi combattono, ma senza eccessi: in verità Dio non ama coloro che eccedono”.

Eccedere nell’accezione di Daesh significa senza deviare dal jihad secondo Daesh: nessuna alleanza con i nazionalisti, con chi crede nella democrazia, ma seguendo il sogno di dare vita a una Ummah senza confini che persegue la legge della Sharia.

Abu Hudhayfah si rivolge ai musulmani della Palestina e di Gaza con parole di sostegno nella loro guerra contro Israele e parla della necessità di aderire alla purezza delle credenze e dei metodi dal punto di vista dell’Islam e di stare lontano da ideologie secolari come il patriottismo, nazionalismo, e sottolinea che la guerra con Israele è innanzitutto religiosa. Il portavoce di Daesh, parla dell’inammissibilità di mescolare l’Islam con ideologie laiche, come la democrazia, il patriottismo, e sottolinea che l’Islam è l’unica soluzione, e non una delle soluzioni.

L’invito di Hudhayfah ai palestinesi è di un ritorno alle origini ai metodi islamici puri durante la brutale guerra contro Israele, abbandonando le ideologie secolari.

Pur affermando che i musulmani di Gaza e della Palestina “sono nostri fratelli e il nostro legame con loro si basa sui principi di amicizia e non coinvolgimento. E noi siamo obbligati a sostenerli e dare consigli”. Non parla di partecipazione al conflitto e afferma che le uccisioni dei musulmani da parte degli israeliani: “sono una pratica comune da secoli e non nascondono il loro odio verso i musulmani”.

Abu Hudhayfah afferma “inoltre che tutti gli ebrei nel mondo sono responsabili delle azioni di Israele e non c’è motivo di credere che coloro che vivono in altri paesi siano migliori”. Si tratta del discorso già pubblicato sull’ultimo an Naba: si invita ad attaccare comunità ebraiche di Washington, Parigi, Roma e Londra

La minaccia contro gli ebrei nel mondo da velata si fa palese quando afferma: “Bisogna lasciarsi guidare da ciò che si dice sugli ebrei nel Corano e non dalle parole dei politici laici”. Secondo il portavoce di Daesh “la battaglia tra musulmani ed ebrei non è una battaglia per terre e confini, è una guerra dell’Islam contro la miscredenza”. E spiega che “indipendentemente dagli eventi in Palestina, la guerra con loro durerà finché gli alberi e le pietre non parleranno”. “La guerra con gli ebrei continuerà finché il Dajjal non sarà ucciso”.

Per Hudhayfah la cosa più importante che manca nella guerra per Gaza non è che sia una guerra per il ritorno dell’Islam ma è l’instaurazione della Sharia. Secondo le dichiarazioni dei leader delle fazioni locali (cioè Hamas), tutti i loro obiettivi sono la liberazione della patria, il patriottismo e il rafforzamento del proprio potere, motivo per cui credono che il sangue debba essere versato. Hudhayfah esprime rammarico perché è proprio per questi falsi ideali, secondo Daesh, che i combattenti palestinesi che combattono a Gaza stanno versando il loro sangue. Definisce Mahmoud Abbas (il capo dell’Autorità Palestinese) il “guardiano degli Stati Uniti” e Hamas il “guardiano dell’Iran”.

Abu Hudhayfah si rivolge ai militanti che combattono a Gaza, dicendo che il semplice fatto di intraprendere una guerra con Israele non significa che il partito che la sta conducendo abbia le giuste e vere convinzioni (intendendo Hamas). Dice che prima di loro i comunisti, i nazionalisti e i sostenitori delle convinzioni di sinistra hanno combattuto contro Israele; “aderiscono davvero anche loro alle vere convinzioni?” Il Portavoce afferma inoltre che Hamas governa Gaza da 17 anni, ma durante questo periodo non sono stati stabiliti né il dominio islamico né il sistema legale della Sharia; al contrario, Hamas ha impedito in ogni modo possibile l’islamizzazione di Gaza. “Hamas non è un partito degno di guidare Gaza e nelle cui fila i musulmani di Gaza dovrebbero combattere”.

Infine il portavoce si rivolge direttamente a coloro che combattono a Gaza, cioè alla base delle brigate Qassam e a coloro che si sono uniti per difendere Gaza, con più o meno le seguenti parole: “Ascolta, combattente, io sono il tuo fedele amico e consigliere. È giunto il momento di combattere gli ebrei come Allah ha ordinato e per ciò che Allah ha stabilito (ovvero il dominio islamico e il sistema della Sharia), e non per l’istituzione della terra (ovvero il patriottismo e il dominio di Hamas), per il governo secondo la leggi stabilite dall’alto da Allah e non leggi inventate dagli uomini. Combattere per ciò per cui hanno combattuto il profeta Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui) e i suoi compagni”.

Il primo attacco rivendicato da Daesh è quello di Kherman, in Iran, che ha fatto oltre 300 vittime. Il tam tam della social sfera di Daesh è appena iniziato.

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Redazione