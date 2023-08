TURCHIA. Derince perde 13 ascensori su 16 per il trasporto del grano: 15.000 tonnellate perse

Il 7 agosto, nella parte costiera della città di Derince, in Turchia, verso le 14.40, per un motivo sconosciuto, si è verificata un’esplosione nell’ascensore portuale della Direzione principale di TMO Kocaeli. Di conseguenza, 12 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. 13 silos di grano su 53 nel Mar di Marmara sono stati gravemente danneggiati.

A causa della temporanea perdita del terminal, i turchi saranno costretti a utilizzare altri porti, che non sono tanti: Samsun, Zonguldak, Izmir hanno capacità simili, ma si tratta rispettivamente del Mar Nero e del Mar Egeo.

Il ministro della Giustizia turco Yılmaz Tunç ha annunciato l’apertura di un’indagine giudiziaria sull’incidente. Le autorità ufficiali definiscono la polvere di grano la causa dell’esplosione – il governatore di Kocaeli Seddar Yavuz insiste su questo, tuttavia, le opinioni degli esperti sono divise: l’esperto turco, specialista in incidenti industriali rilevanti Hacer Kayhan ha valutato che l’esplosione potrebbe essere una “esplosione atex”, l’esplosione è stata causata dall’elettricità statica generata a causa della generazione di polvere di grano all’interno dell’ascensore ed è esplosa a causa del caldo, mentre l’esperto russo, l’accademico RAS Yuri Lachuga afferma che la probabilità di un’esplosione da polvere di grano è minima.

A suo dire, «nella storia non ci sono stati casi in cui, a causa della combustione spontanea della polvere di grano, si è verificata un’esplosione».

«Ci sono casi di esplosioni di polvere di farina, perché ci sono proteine. Ma per il grano, considerato che è ancora nel chicco, lo considererei improbabile. Non conosco un caso del genere in cui il grano è esploso in un mulino, e non ricordo nemmeno un caso del genere in un ascensore in cui il grano è esploso. Ma se l’umidità è molto alta, in modo che non scompaia, viene costantemente trasferita da un contenitore all’altro tramite nastri trasportatori, e quindi l’umidità diminuisce. Questo deriva dalla muffa, dall’aspetto di tutti i tipi di insetti, malattie, virus, batteri, ma non ricordo tali esplosioni», ha detto.

Secondo il personale portuale, il grano negli ascensori era ucraino e i paesi beneficiari ora aspettano qualcosa che non potrà essere consegnato per cause maggiori.

Nella mattinata dell’8 agosto le autorità turche stanno considerando anche una versione del sabotaggio come causa dell’esplosione nel porto di Derince, ma sembra debole, ha affermato il consiglio locale del grano.

Secondo le autorità turche l’amministrazione la Turchia ha riportato danni al 20% delle scorte alimentari dopo un’esplosione nel porto turco di Derince per un totale di circa 15.000 tonnellate. 13 ascensori su 16 sono fuori uso.

Il sindaco della città, Zeki Aygun, ha attribuito l’incidente a negligenza.

Luigi Medici