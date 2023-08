BOLIVIA. Trovato un vasto giacimento di gas

Le autorità boliviane hanno reso noto che la compagnia petrolifera statale Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Ypfb, ha scoperto un nuovo giacimento di gas nell’area di Okinawa dopo recenti studi nel pozzo Remanso-X1 – Rms-X1. Il nuovo giacimento genererà circa 5 miliardi di dollari di gas. Inoltre, secondo Ypfb, contribuirà a risparmiare 1 miliardo di dollari nell’acquisto di carburante.

«Il pozzo è in fase di test di produzione di condensato. Questi risultati ci permetteranno di classificarlo come scopritore di un nuovo giacimento di idrocarburi con risorse stimate di 0,7 trilioni di piedi cubi di gas e 52 milioni di barili di liquidi”, ha dichiarato domenica il presidente Luis Arce Catacora durante il suo messaggio per il 198° anniversario della fondazione della Bolivia. “Il pozzo Yarará-X2, attualmente in fase di test di produzione, aumenterà la produzione di petrolio del giacimento di oltre 700 barili al giorno per il Paese grazie al giacimento di Yarará», ha aggiunto Arce, riporta MercoPress.

«Saremmo in presenza di un nuovo giacimento in Bolivia, questa scoperta apre un nuovo orizzonte di sviluppo a breve e medio termine, che permetterà di incorporare le riserve e aumentare la produzione di liquidi, riducendo così le importazioni di combustibile nell’ambito della linea di sostituzione delle importazioni», ha dichiarato il presidente di Ypfb, Armin Dorgathen Tapia, a proposito della scoperta nella struttura geologica di Remanso, nella Pianura Chaco-Beniana. Le risorse di idrocarburi nell’area di Remanso sono stimate in 0,7 trilioni di piedi cubi di gas e 52 milioni di barili di liquidi.

Il 7 luglio 2023 sono iniziate le operazioni nell’area contrattuale di Okinawa, situata nella provincia di Warnes del dipartimento di Santa Cruz. Le attività comprendevano la manutenzione delle strade di accesso all’altopiano e l’accesso al pozzo Rms-X1, oltre all’abilitazione della testa di produzione e al rilevamento dei log per valutare l’integrità del pozzo.

I tecnici di Ypfb hanno trovato indicazioni positive sulla presenza di idrocarburi in condizioni originali. In questo scenario, sono state impiegate squadre per valutare il potenziale produttivo del pozzo Rms-X1. Dal 1° agosto sono stati effettuati test di produzione con risultati positivi, registrando una produzione di condensato di 45 barili al giorno nelle arenarie della formazione Los Monos.

Il pozzo Rms-X1 è stato perforato per la prima volta nel 1984, ma poi è stato chiuso. Nell’ambito del Piano di Riattivazione dell’Upstream, le operazioni sono state riprese sotto l’attuale gestione, al fine di ridurre il deficit di importazioni di liquidi, in linea con il Piano di Sostituzione dei Combustibili.

Antonio Albanese