TRADEWAR. Crollo dei volume dei container tra Cina e USA

Il gruppo marittimo Maersk ha dichiarato giovedì che i volumi di container sono crollati del 30-40% tra Stati Uniti e Cina ad aprile, a causa dello scoppio di una nuova guerra commerciale tra le principali economie mondiali, e ha avvertito che una disputa prolungata potrebbe ridurre i volumi globali quest’anno.

Tuttavia, il gruppo danese ha mantenuto le sue previsioni di profitto per l’intero anno, favorito dalle continue interruzioni sulla rotta commerciale del Mar Rosso che hanno fatto aumentare le tariffe di trasporto, riporta Reuters.

I dazi commerciali imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno spinto le aziende di tutto il mondo a ridurre gli obiettivi di vendita e le principali economie a rivedere al ribasso le prospettive di crescita, influendo sulla domanda di trasporto di merci via mare. Maersk, considerata un barometro del commercio mondiale, ha dichiarato di prevedere volumi globali di container compresi tra un calo dell’1% e un aumento del 4% quest’anno, rispetto alla crescita del 4% stimata all’inizio dell’anno.

“I volumi tra Cina e Stati Uniti sono diminuiti drasticamente ad aprile, tra il 30% e il 40%, a causa dell’aumento dei dazi. Siamo stati in grado di riallocarli verso altre aree in cui la domanda è ancora forte”, ha dichiarato l’amministratore delegato Vincent Clerc.

Molte aziende si sono affrettate a spedire merci negli Stati Uniti all’inizio dell’anno in previsione di potenziali dazi. Ma la maggior parte degli economisti definisce la mossa tariffaria di Trump uno shock della domanda per l’economia mondiale, che indebolirà l’attività globale. Maersk prevede una crescita del mercato nel secondo trimestre, se i clienti approfitteranno della pausa di 90 giorni nella maggior parte dei dazi statunitensi previsti per accumulare scorte, ma ha affermato che sussiste il rischio di una contrazione della domanda nella seconda metà dell’anno se i dazi non verranno revocati.

Maersk, tra i cui clienti figurano Walmart, Target e Nike, ha affermato che la minaccia di un’ulteriore escalation della guerra commerciale getta un’ombra sull’economia statunitense.

“Il sogno di poter produrre localmente, con tutto il necessario per la propria catena di approvvigionamento, non è realizzabile”, ha affermato Clerc. “La disoccupazione è ai minimi storici negli Stati Uniti e stanno deportando centinaia di migliaia di persone. Da dove arriverà la manodopera?”, ha aggiunto. “Se dobbiamo pagare manodopera statunitense, nessuna maglietta verrà venduta a meno di 150 dollari”, ha affermato Clerc.

La scorsa settimana Maersk ha dichiarato di aver ridotto le dimensioni di alcune navi che navigano tra la Cina e gli Stati Uniti. La rivale tedesca Hapag-Lloyd ha dichiarato il mese scorso che i suoi clienti avevano cancellato il 30% delle spedizioni dalla Cina verso gli Stati Uniti.

Maersk prevede ancora un utile prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento quest’anno compreso tra 6 e 9 miliardi di dollari. Gli analisti di JP Morgan hanno dichiarato in una nota di ricerca di essere sorpresi che la compagnia abbia mantenuto le sue previsioni.

Anche Maersk ha affermato di prevedere che le perturbazioni nel Mar Rosso continueranno per tutto l’anno, nonostante le dichiarazioni di Trump di martedì secondo cui gli Stati Uniti avrebbero smesso di bombardare gli Houthi, alleati dell’Iran, in Yemen, il che ha contribuito a mantenere le sue previsioni di profitto.

Maersk e i suoi rivali hanno beneficiato di tempi di navigazione più lunghi e di tariffe di trasporto in forte aumento, poiché le navi vengono dirottate verso l’Africa, mentre i militanti Houthi continuano ad attaccare le navi del Mar Rosso.

Trump ha affermato che gli Houthi avevano accettato di interrompere gli attacchi alle navi statunitensi, ma il gruppo ha successivamente affermato che l’accordo non includeva il risparmio di Israele, suggerendo che i suoi attacchi alle navi non si sarebbero fermati completamente.

Luigi Medici

