SUDAN. Attaccato Port Sudan: tonnellate di aiuti in fumo

Esplosioni e incendi hanno scosso martedì la capitale sudanese Port Sudan, in tempo di guerra, secondo quanto riferito da un testimone, nell’ambito di un assalto di droni durato giorni che ha incendiato i maggiori depositi di carburante del paese e danneggiato il suo principale punto di accesso agli aiuti umanitari, in una grave escalation.

Tra gli attacchi, un velivolo senza pilota delle Forze di Supporto Rapido (RSF) paramilitari sudanesi ha attaccato le strutture di Port Sudan, prendendo di mira il terminal container, come riportato dalla società britannica di sicurezza marittima Ambrey, riporta Reuters.

Gli attacchi sono stati i più intensi da quando è iniziato l’attacco a Port Sudan domenica, in un conflitto in cui i droni hanno svolto un ruolo crescente, contribuendo all’avanzata dell’esercito all’inizio di quest’anno.

Martedì, enormi colonne di fumo nero si sono alzate dai principali depositi di carburante strategici del Sudan vicino al porto e all’aeroporto, ha riferito un testimone in città, mentre gli attacchi hanno colpito anche una sottostazione elettrica e un hotel vicino alla residenza presidenziale.

La distruzione degli impianti di rifornimento di carburante e i danni all’aeroporto e al porto rischiano di aggravare la crisi umanitaria in Sudan, che le Nazioni Unite definiscono la peggiore al mondo, limitando le consegne di aiuti su strada e influendo negativamente sulla produzione di energia elettrica e sulle forniture di gas per cucinare.

Port Sudan godeva di una relativa calma da quando, nell’aprile 2023, è scoppiata improvvisamente la guerra civile tra l’esercito e le RSF. La città sul Mar Rosso è diventata la base del governo allineato all’esercito dopo che le RSF hanno invaso gran parte della capitale, Khartoum, all’inizio del conflitto.

Centinaia di migliaia di sfollati hanno cercato rifugio nella città, dove funzionari, diplomatici e agenzie delle Nazioni Unite hanno stabilito il loro quartier generale, rendendola la base principale per le operazioni di aiuto.

A Port Sudan, l’attacco alla sottostazione elettrica ha causato un’interruzione di corrente in tutta la città, mentre le unità dell’esercito si sono schierate intorno agli edifici pubblici, ha riferito il testimone. L’andamento del conflitto ha ripetutamente oscillato, ma nessuna delle due parti sembrava destinata a vincere definitivamente. Gli attacchi con i droni a Port Sudan aprono un nuovo fronte, prendendo di mira la principale roccaforte dell’esercito nel Sudan orientale, dopo aver respinto le RSF verso ovest in gran parte del Sudan centrale, inclusa Khartoum, a marzo.

Fonti militari hanno attribuito gli attacchi a Port Sudan a RSF, gruppo paramilitare, da domenica, sebbene il gruppo non abbia ancora rivendicato la responsabilità degli attacchi.

Gli attacchi sono avvenuti dopo che una fonte militare ha dichiarato che l’esercito aveva distrutto un aereo e depositi di armi nell’aeroporto di Nyala, controllato dalle RSF, nel Darfur, principale roccaforte del gruppo paramilitare.

Il conflitto in Sudan ha coinvolto potenze regionali che cercano di costruire influenza in un Paese strategicamente posizionato lungo gran parte della costa del Mar Rosso e con confini che si aprono verso i Paesi del Nord Africa, dell’Africa Centrale e del Corno d’Africa.

Gli attacchi hanno suscitato la condanna dei vicini Egitto e Arabia Saudita, nonché espressioni di preoccupazione da parte delle Nazioni Unite. Il governo sudanese, allineato all’esercito, ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di sostenere le RSF, accuse che gli esperti delle Nazioni Unite hanno ritenuto credibili e su cui hanno continuato a indagare. Gli Emirati Arabi Uniti hanno negato di sostenere le RSF e lunedì la Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato di non potersi pronunciare in un caso in cui il governo accusava gli Emirati Arabi Uniti di fomentare il genocidio.

La guerra, innescata da una disputa sulla transizione al governo civile, ha causato lo sfollamento di oltre 12 milioni di persone e ha spinto metà della popolazione alla fame acuta, secondo le Nazioni Unite.

Mentre l’esercito respingeva le RSF da gran parte del Sudan centrale, i paramilitari hanno guadagnato terreno nelle aree più occidentali e meridionali, passando dalle incursioni terrestri agli attacchi con droni contro centrali elettriche e altre strutture in profondità nel territorio controllato dall’esercito.

L’esercito ha continuato a effettuare attacchi aerei nella regione del Darfur, roccaforte delle RSF. Le due forze continuano a combattere battaglie sul territorio per il controllo di al-Fashir, la capitale dello stato del Darfur settentrionale, e di altre località, mentre le linee di battaglia si consolidano in distinte zone di controllo.

Lucia Giannini

