Secondo Reuters: nei prossimi giorni gli Stati Uniti annunceranno l’ultimo pacchetto di aiuti militari da 1,2 miliardi di dollari all’Ucraina da parte dell’amministrazione Biden. Mentre il tema del possibile ingresso dell’Ucraina nella NATO è ora di competenza del team di Donald Trump. Lo ha affermato l’assistente speciale del presidente degli Stati Uniti e direttore per gli affari europei del Consiglio di sicurezza nazionale, Michael Carpenter. Dubita che ciò accada l’anno prossimo, anche se i negoziati potrebbero iniziare. La NATO sta valutando la possibilità di stazionare truppe europee sul suolo ucraino, e la questione è stata discussa durante l’incontro del Segretario generale della NATO con il presidente Volodymyr Zelenskyj.

Uno dei primi appuntamenti dove si potrebbe decidere del futuro dell’Ucraina potrebbe essere la riunione a Ramstein che svolgerà a gennaio a darne notizia il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov citando un colloquio avuto con il ministro della Difesa portoghese Nuno Maelo.

Secondo il New York Times, “la stessa Europa non sarà in grado di inviare forze di pace in Ucraina senza la partecipazione degli Stati Uniti,” citando il direttore della ricerca presso il Consiglio europeo per le relazioni estere Jeremy Shapiro. Il NYT scrive che Trump starebbe valutando l’invio di 40mila soldati europei sulla linea di demarcazione in Ucraina dopo la fine delle ostilità. Si fa notare che “una simile proposta susciterebbe indignazione a Berlino e Londra, dove il rifiuto di inviare truppe è stato un articolo di fede fin dai primi giorni della guerra”. “Non ci sarà una zona cuscinetto di 800 miglia tra Ucraina e Russia. L’Europa non potrebbe realizzarlo senza il sostegno degli Stati Uniti. Ma questo è un ottimo esempio di teatro politico”, afferma Shapiro.

La Cina potrebbe unirsi ai colloqui di pace tra Ucraina e Russia, ma non come principale mediatore, a dirlo il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Sullivan. Il consigliere del capo della Casa Bianca ha osservato che l’idea recentemente espressa da Trump secondo cui la Cina potrebbe contribuire allo sviluppo delle condizioni per una pace giusta in Ucraina “non è folle”.

Un membro del parlamento sudcoreano ha citato documenti dell’intelligence: almeno 100 soldati nordcoreani sono morti negli scontri vicino a Kursk. Secondo lui, i soldati nordcoreani attraversano un momento molto difficile nella guerra contro gli UAV. Sempre in materia di militari nordcoreani sul fronte russo di Kursk: “Attualmente la Russia non ha attirato più di 12mila soldati nordcoreani” ha detto Zelenskyj. “Non sono stati ancora catturati soldati della RPDC, ma abbiamo visto i video di quelli uccisi, praticamente tutti con passaporti russi, stiamo registrando tutto questo. Abbiamo anche un video in cui i russi bruciano i loro volti per nasconderli”, ha detto. (Ndr In merito alla morte, impiego, e mutilazioni dei soldati nordcoreani si hanno solo fonti ucraine non verificabili al momento).

Volodymyr Zelensky, ha detto ancora che: “L’Ucraina non accetterà di ridurre le forze armate come parte di possibili negoziati di pace”. “Ha sottolineato che l’esercito ucraino dovrebbe essere forte e il più grande d’Europa”. “Ebbene, ciò significa che il momento dei negoziati di pace non è ancora arrivato”. Zelenskyj ha inoltre risposto a Putin: “Quest’uomo [Putin] è solo un vecchio sognatore. Vive in un altro mondo, nel suo”. ”Gli accordi di Istanbul non sono mai esistiti. C’era solo un ultimatum da parte della Russia per impadronirsi dei nostri territori”, ha detto.

L’Ucraina inizia a ricevere i primi fondi statunitensi a scapito dei beni russi congelati ha riferito il 20 dicembre il primo Ministro ucraino Denis Shmygal. “La Banca Mondiale stanzierà 2 miliardi di dollari attraverso il meccanismo DPL. Il giorno prima il Consiglio direttivo della Banca aveva approvato la ripartizione dei fondi. E oggi il Ministero delle Finanze dell’Ucraina ha firmato gli accordi corrispondenti con la Banca Mondiale”, ha aggiunto.

Il generale Igor Kirillov, morto in un’esplosione a Mosca, è stato insignito postumo del titolo di Eroe della Russia fa sapere la TASS.

A Kursk, il direttore generale della Corporazione per lo sviluppo della regione di Kursk, Vladimir Lukin, è stato arrestato nell’inchiesta in merito alla corruzione per la costruzione di strutture di difesa, Lukin è accusato di abuso di potere, ha riferito la corte. Quasi 2 milioni di rubli in contanti e una collezione di orologi di lusso sono stati trovati durante una perquisizione nella sua abitazione.

Il governo russo stanzierà più di 8,8 miliardi di rubli per sostenere le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, le regioni di Zaporizzia e Cherson. Gli ordini corrispondenti sono stati firmati dal primo Ministro russo Mikhail Mishustin, secondo il sito web del Gabinetto dei Ministri.

L’Esercito russo in risposta alle azioni della parte ucraina venerdì mattina ha lanciato un attacco con armi ad alta precisione contro obiettivi in ​​Ucraina, tra cui l’impresa Luch a Kiev, ha detto il Ministero della Difesa russo. “In risposta alle azioni del regime di Kiev, sostenuto dai curatori occidentali, questa mattina è stato effettuato un attacco collettivo con armi ad alta precisione a lungo raggio sul centro di controllo della SBU, l’ufficio di progettazione Kyiv Luch, che progetta e produce il Neptune, sistemi missilistici, missili da crociera terrestri Vilkha MLRS, nonché le posizioni del sistema missilistico antiaereo Patriot”, ha scritto in una nota la Difesa russa.

“Gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti. Tutti gli oggetti sono stati colpiti”, hanno detto i militari.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 20 dicembre.

Il 19 dicembre, il ministero della Difesa russo ha riferito che sei missili tattici operativi ATACMS di fabbricazione americana e quattro missili da crociera lanciati dall’aria Storm Shadow sono stati utilizzati negli attacchi all’impresa Kamensky Combine nella regione di Rostov. “Queste azioni del regime di Kiev, sostenute dai curatori occidentali, non rimarranno senza risposta”, ha avvertito il dipartimento della Difesa. Non è detto se si tratti dell’uso dell’Oreshnik o di un massiccio attacco missilistico.

Il capo del distretto di Rylsk della regione di Kursk ha detto a RIA Novosti che la città di Rylsk è stata sottoposta al massiccio lancio di razzi delle forze armate ucraine il 20 di dicembre, ci sono stati almeno cinque morti, 26 i feriti. Secondo i russi sono state usate armi NATO. Nella regione di Kursk, le forze armate russe sono avanzate con pesanti combattimenti nelle piantagioni forestali nel nord del distretto di Sudzhansky e nell’area di Cherkasy Konopelka.

A Novoivanovka non si registra alcuna presenza militare ucraina, conserva la forza per i contrattacchi: 2 contrattacchi ucraini in direzione di Novoivanovka e Daryino sono stati sventati dalle truppe russe, anche se i gruppi ucraini per le controazioni non sono più costituiti da 30 persone con un carro armato annesso, ma da 12-14 soldati e BRT. Le forze armate ucraine stanno opponendo una forte resistenza, rallentando i progressi dei militari russi. Gli attacchi FAB-3000 da parte di aerei delle forze aerospaziali russe hanno distrutto 2 concentrazioni di personale e attrezzature delle forze armate ucraine negli insediamenti di Gornal e Malaya Loknya.

A nord di Kup”jans’k, le forze armate russe stanno espandendo la testa di ponte sulla sponda occidentale del fiume Oskil, continuando gli attacchi nella parte meridionale del villaggio. Dvorichna verso il centro. A sud di Kup”jans’k le forze armate russe avanzarono su un ampio fronte in direzione dell’insediamento Zahryzove – Lozova.

A Torec’k sono in corso pesanti combattimenti. Nella parte centrale della città, le truppe russe continuano gli attacchi a nord dei cumuli di rifiuti della miniera Tsentralnaya, lungo le strade Svetlaya e Mirnaya, e a nord del blocco di edifici a più piani in direzione dello stadio Avangard.

Nel sud della direzione Pokrovs’k, le forze armate russe sono avanzate verso Ukrainka da Pushkine e Novoolenivka, e la successiva “tasca” tra i villaggi viene presa dai russi e vengono cacciati i militari ucraini.

L’attacco russo a Kiev del 20 dicembre ha colpito il distretto di Goloseevskij, ha danneggiato l’edificio degli uffici, il manto stradale e il gasdotto cinque auto hanno preso fuoco. Nel distretto di Dnepr: costruzione incompiuta danneggiata. Nel distretto Solomensky, a seguito dei bombardamenti è scoppiato un incendio nell’edificio. Una “caduta di detriti” è stata registrata anche nel quartiere Shevchenko della città colpita da detriti di missile da difesa ucraina ambasciata del Portogallo, nessun ferito.

A sud-ovest di Kurachove, le forze della 39a Brigata delle Guardie del 68° AK hanno preso l’insediamento Kostiantynopolske e Zelenivka. Nella stessa Kurachove, gli ucraini riconoscono la grave avanzata delle forze armate russe: quasi tutti i grattacieli sono sotto il controllo russo. Il comando delle forze armate ucraine nei comunicati stampa ufficiali definisce la situazione “complicata”. Nel primo pomeriggio del 20 dicembre il gruppo delle forze armate Khortitsa ha annunciato il ritiro dalle posizioni a sud della città di Kurachove nel Donbass per evitare l’accerchiamento da parte delle forze russe.

Nel nord della “tasca” Vremivka è stata presa Rozdol’ne, sono in corso le battaglie per Novy Komar, le forze armate russe sono riuscite a prendere un punto d’appoggio al suo interno.

Secondo le stime Osinter, l’attacco russo a Kiev ha colpito l’edificio del Servizio Centrale di Sicurezza “A” della SBU tra le strade. Antonovich e V. Vasilkovskaya. Quattro le esplosioni udite nella capitale ucraina.

Graziella Giangiulio

