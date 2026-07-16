STATI UNITI. La base industriale bellica è ancora insufficiente per garantire deterrenza e operatività cinetica 

La spinta degli Stati Uniti verso una base industriale bellica sta accelerando, ma la vera sfida consiste nel dimostrare se le nuove armi potranno essere prodotte, consegnate e mantenute con la rapidità necessaria per un conflitto su più fronti nel Pacifico, o se unito a un conflitto nel “Quadrante Atlantico”.

Agli inizi di luglio, il Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha pubblicato un rapporto che indica come, nonostante i significativi progressi compiuti dagli Stati Uniti nella preparazione della propria base industriale della difesa alle esigenze belliche, permangano importanti debolezze nelle scorte e nelle catene di approvvigionamento, riporta AT.

Il rapporto illustra come il Dipartimento della Difesa (Department of Defense, DoD) statunitense abbia sfruttato ingenti capitali pubblici e privati ​​per contrastare avversari strategici come la Cina. Il DoD ha ampliato il proprio ecosistema di fornitori, aggiungendo 5.000 nuovi operatori nell’anno fiscale 2025 e portando gli obblighi contrattuali non tradizionali a oltre 120 miliardi di dollari.

Per ricostituire le munizioni esaurite durante la guerra con l’Iran, il Dipartimento della Difesa statunitense ha stipulato accordi pluriennali storici per incrementare la produzione di intercettori e ha modificato la propria strategia, puntando a un mix di munizioni a basso costo, con l’obiettivo che queste ultime rappresentino il 70% delle unità richieste entro l’anno fiscale 2031.

Inoltre, gli Stati Uniti si sono impegnati a investire 7,6 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2026 per costruire una catena di approvvigionamento sicura di terre rare, “dalla miniera al magnete”, al di fuori del controllo cinese. Nonostante queste aggressive riforme in materia di acquisizioni e una richiesta di bilancio per la difesa stimata al 4,6% del PIL per l’anno fiscale 2027, il rapporto CSIS avverte che istituzionalizzare una vera prontezza operativa richiederà anni, poiché i tempi di produzione per le armi vitali superano ancora i 3 anni.

Mentre gli Stati Uniti misurano la mobilitazione industriale in base ai fondi stanziati e alla capacità produttiva promessa, la prova decisiva è se saranno in grado di superare la produzione cinese, trasportare materiale attraverso il Pacifico e rimpiazzare le perdite più rapidamente di quanto una guerra reale le consumi.

Resta tuttavia da vedere se la produzione prevista sarà in grado di soddisfare le esigenze di un conflitto ad alta intensità nella penisola coreana, a Taiwan o in più teatri operativi contemporaneamente. In questo momento non lo è come non lo è neanche la logistica e la presenza in teatro.

La prossima fase del potenziamento dell’industria della difesa statunitense dipenderà meno dall’annuncio di nuove capacità produttive e più dalla dimostrazione, sopratutto attraverso sia una produzione costante e sia con esercitazioni in teatri operativi contesi, che le armi possono essere rifornite e consegnate più rapidamente di quanto la Cina possa interromperne il flusso.

In caso contrario verrebbe meno il la deterrenza stessa degli States e a cascata dei loro alleati prima della prossima crisi regionale, quando il sistema verrebbe messo direttamente alla prova.

Antonio Albanese

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