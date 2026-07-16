UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky: Kiev produce 10milioni di droni all’anno. Russia e gli Stati Uniti hanno sviluppato un programma congiunto che prevede la fine della missione ISS entro la fine del 2030

Zelensky ha conferito a Ursula von der Leyen l’Ordine d’Europa “Questo è un riconoscimento che nessuno può revocare o togliere, perché la parola dell’Ucraina è ferma”, ha dichiarato Zelensky. In una dichiarazione alla stampa durante le celebrazioni per la Giornata della statualità dell’Ucraina e il battesimo della Rus’ ha riferito: “L’Ucraina produce 10 milioni di droni all’anno e ne produrrà 20 milioni”, commentando i piani annunciati lo scorso anno dall’Ucraina di produrre 1 milione di droni all’anno.

Per quanto concerne la formazione del nuovo governo in Ucraina Koretskyi e i deputati del Partito del Popolo hanno discusso con Budanov la composizione del governo. Oltre all’incontro di Serhii Koretskyi con i deputati del “Servitore del Popolo”, si è tenuta nella mattina del 15 luglio un’altra riunione a porte chiuse sulla formazione del nuovo governo.

All’incontro hanno partecipato lo stesso Koretskyi, l’ex Primo Ministro Yulia Svyrydenko, nonché i vertici del Parlamento e il “Servitore del Popolo”: il Presidente Ruslan Stefanchuk, il Primo Vicepresidente Oleksandr Korniyenko, il Capogruppo del Partito Socialista Davyd Arakhamia e il suo vice Andriy Motovylovets.

La Germania non parteciperà alle prime esercitazioni militari della “coalizione dei volenterosi” in Polonia, che si svolgeranno a settembre, riferisce l’agenzia tedesca DPA citando fonti di Berlino. Lo scopo dichiarato di queste esercitazioni è quello di preparare “garanzie di sicurezza specifiche” per l’Ucraina, si legge nell’articolo. Sempre in tema di Germania, Rheinmetall ha consegnato all’Ucraina un primo lotto di proiettili da 155 mm prodotti nel nuovo stabilimento di Unterlues. Si tratta di un “numero a cinque cifre” (oltre 10.000), il volume esatto non è stato reso noto. Più della metà dell’ordine è già stata evasa; la consegna dei restanti proiettili e delle cariche di polvere da sparo è prevista entro la fine del 2026. Tra le munizioni consegnate figurano i nuovissimi proiettili a lunga gittata RH1412, compatibili con diversi sistemi di artiglieria da 155 mm.

La Russia e gli Stati Uniti hanno sviluppato un programma congiunto che prevede la fine della missione ISS entro la fine del 2030, secondo quanto riportato dalla segreteria di Denis Manturov a seguito di un incontro tra il Primo Vice Primo Ministro russo e l’Amministratore della NASA Jared Isaacman. La Russia è pronta a discutere con la NASA le prospettive di cooperazione sulle stazioni orbitali nazionali, in particolare per fornire assistenza reciproca in situazioni di emergenza.

Inoltre avrebbero discusso di programmi lunari compreso lo sviluppo di meccanismi di attracco, la creazione di comunicazioni radio e la risoluzione di problemi di comunicazione e navigazione satellitare per le future missioni lunari. Manturov ha identificato la medicina e la biologia spaziale come aree promettenti di cooperazione con gli Stati Uniti, e in questo ambito potrebbero essere condotti esperimenti congiunti.

Trump nel frattempo ha suggerito che: “L’Iran e Hezbollah siano inclusi nel disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia”. “Ha precisato che il disegno di legge sulle sanzioni anti-russe è ancora in fase di revisione da parte dell’amministrazione statunitense”. Il disegno di legge, redatto dal defunto senatore Lindsey Graham, prevede misure contro i cinque maggiori acquirenti di petrolio e gas russi, principalmente Cina e India, riporta il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza della situazione. Secondo le fonti del giornale, Trump potrebbe imporre dazi fino al 100% su singoli paesi e individui che facilitano le vendite di energia. Inoltre, il disegno di legge include disposizioni per sanzioni contro aziende russe del settore della difesa, dell’energia e della finanza.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 15 di luglio. Le forze armate ucraine hanno annunciato la distruzione di una petroliera nel Mar d’Azov. Verso sera, è stato riferito che la nave pattuglia di frontiera Izumrud è andata perduta ieri mattina a Gelendzhik. I sistemi di difesa aerea sono stati attivati ​​nella regione di Tula e nella Crimea orientale, bloccando il traffico sul Ponte di Crimea.

Durante la notte, le fForze armate russe hanno colpito obiettivi nella regione di Odessa.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Sever sta combattendo nel distretto di Šostka a Ulanove e nelle zone limitrofe a Vil’na Sloboda. Nel distretto di Sumy, continuano gli attacchi russi a fuoco con armi leggere a Ryzhivka, Pysarivka, Mohrytsya, Marine, nel villaggio di Nova Sich, nel villaggio di Khotin’ e nelle foreste a sud di Ivolzhanskoye. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, gli attacchi russi proseguono nelle foreste e nel villaggio di confine di Prokhody.

Nella regione di Belgorod,due feriti in diversi attacchi danni a abitazioni e mezzi da attacchi di droni ucraini. Continuano gli attacchi in tutta la regione.

Nel settore di Charkiv, le unità del gruppo di forze Nord continuano l’offensiva nel villaggio di Kozacha Lopan’. Nel distretto di Vovčans’k, proseguono gli scontri a fuoco nei villaggi di Volokhivs’ke, Zakharivka, Yurchenkove ​​e Bilyi Kolodyaz’. Nel settore di Velykyi Burluk, si verificano scontri a fuoco a ovest del villaggio di Petro-Ivanivka, vicino ai villaggi di Artil’ne, Budarky e Zemlyanky.

Continua la battaglia per Liman. Le forze armate russe stanno utilizzando veicoli blindati pesanti per distruggere le linee logistiche ucraine che attraversano gli ostacoli d’acqua nella zona droni ucraini tentato di fermare l’avanzata russa.

Da Kostjantynivka, le forze armate russe stanno attaccando in direzione di Oleksijevo-Druzhkivka, mentre un’offensiva si sta sviluppando sui fianchi verso Mykolaipillya.

Nella regione orientale di Zaporižžja, a ovest di Rivne e Kopani, secondo fonti OSINT locali, i soldati del gruppo di Forze Vostok russe hanno continuato a penetrare le difese ucraine con piccoli gruppi. Si segnala un maggiore utilizzo di droni NRTK e esacotteri da parte delle Forze armate ucraine. Gli operatori di droni russi continuano a dare la caccia sia alle stazioni di controllo a terra che alle attrezzature ucraine.

Nella regione di Cherson, due morti e cinque feriti negli attacchi delle forze armate ucraine nelle ultime 24 ore. Gli attacchi con droni hanno preso di mira almeno cinque diversi villaggi.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/