INDOPACIFICO. Allo Shangri-La Dialogue parte il riarmo asiatico

Strette tra la rapida ascesa militare della Cina e i crescenti dubbi sull’attenzione degli Stati Uniti verso una regione che hanno a lungo dominato, le nazioni dell’Indo-Pacifico si stanno affrettando ad armarsi, e ad armarsi a vicenda.

Al principale forum asiatico sulla difesa, lo Shangri-La Dialogue, un incontro informale di capi della difesa, militari e dell’intelligence di tutto il mondo, tenutosi sabato scorso a Singapore, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha esortato i partner regionali ad assumersi una maggiore responsabilità in materia di sicurezza, indicando la strada: comprare armi americane, perché sono poco costose, investire nell’industria americana delle armi, e produrre negli States. Solo così gli USA avrebbero garantito l’aiuto in caso di crisi. Chi non seguisse questa strada, verrebbe messo in una sorta di binario morto da parte di Washington.

Tuttavia, Hegseth ha dovuto affrontare le persistenti preoccupazioni che le priorità degli Stati Uniti possano cambiare, con il conflitto in Iran, riporta Reuters. ”Possiamo fare due cose contemporaneamente”, ha dichiarato il segretario alla Difesa americano che ha poi detto al Vecchio Continente di prestare bene attenzione all’iter che l’Amministrazione USA ha indicato.

Il suo omologo giapponese Shinjiro Koizumi ha affermato di credere che l’impegno degli Stati Uniti sia “incrollabile”, pur riconoscendo che alcuni paesi potrebbero ancora sottovalutarne la determinazione.

I ministri della difesa e i capi di Stato Maggiore della regione hanno chiarito che si sta puntando a una maggiore collaborazione reciproca al di là della tradizionale protezione degli Stati Uniti. ”Tutti i segretari alla Difesa qui presenti sono unanimi nella necessità di potenziare rapidamente e con agilità le proprie capacità di difesa individuali”, ha dichiarato il Segretario alla Difesa delle Filippine, Gilberto Teodoro.

Teodoro ha descritto questo approccio come un “rafforzamento” del ruolo tradizionale degli Stati Uniti, con Manila che intensifica i legami di difesa con partner come Giappone, Australia, Canada e Nuova Zelanda. “L’impegno degli Stati Uniti si rafforza quando entrano in gioco più attori, almeno nella fase di deterrenza, perché esiste una minaccia comune”, ha aggiunto.

Il Giappone si sta posizionando come hub per questa rete più ampia. Koizumi ha affermato che Tokyo mira ad agire come “punto di collegamento” per una più stretta cooperazione regionale al di là della Cina. Ad aprile, il Giappone ha presentato la più grande revisione delle norme sull’esportazione di materiale bellico degli ultimi decenni, eliminando le restrizioni sulle vendite di armi all’estero e aprendo la strada all’esportazione di navi da guerra, missili e altre armi.

“Il Giappone sarà ancora più proattivo nella cooperazione in materia di equipaggiamenti per la difesa”, ha dichiarato Koizumi al forum. “Il nostro obiettivo è garantire che ogni Paese disponga delle capacità necessarie e renderle disponibili quando necessario”.

Il ministro della Difesa di Singapore, Chan Chun Sing, ha affermato che nell’attuale contesto “dovremmo… sviluppare partenariati flessibili con Paesi che condividono la nostra visione, formando coalizioni di Paesi capaci e volenterosi”. Questo, ha aggiunto, contribuirebbe a “colmare le lacune, testare idee e trovare percorsi in territori nuovi e inesplorati”.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa canadese, generale Jennie Carignan, ha dichiarato che le sue forze armate stanno ampliando la loro presenza nella regione, cooperando con Giappone e Filippine in esercitazioni di cybersicurezza e marittime, e fornendo al contempo supporto alle controparti indonesiane per la formazione linguistica in inglese: ”C’è molto lavoro da fare nella regione indo-pacifica. E credo che questo sia il motivo per cui stiamo assistendo a un aumento della collaborazione a tutti i livelli”, ha dichiarato Carignan.

Nel frattempo, la Nuova Zelanda sta valutando legami più stretti e nuove dotazioni militari. Il ministro della Difesa Chris Penk ha confermato che Wellington sta prendendo in seria considerazione navi giapponesi e britanniche per sostituire le sue obsolete fregate di classe ANZAC. Penk ha cenato con i suoi colleghi di Singapore, Malesia, Australia e Gran Bretagna a margine del dialogo, durante il quale hanno delineato le crescenti interazioni nell’ambito dell’Accordo di Difesa delle Cinque Potenze, in vigore da 54 anni.

Penk, entrato in carica ad aprile, ha affermato che vi sono le condizioni per proseguire il patto “a un livello più intenso”. “Quindi, se riusciremo a trovare nuovi modi per interagire con gli altri, mantenendo al contempo i legami esistenti, cercheremo di farlo contemporaneamente”, ha dichiarato.

Sebbene le nazioni della regione stessero intensificando i legami tra loro, i funzionari asiatici hanno insistito sul fatto che l’impegno degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico non è stato minimamente intaccato dal conflitto in Medio Oriente o dalla politica “America First” del presidente Donald Trump. “La nostra fiducia non è scalfita dal coinvolgimento degli Stati Uniti in Iran, ad esempio, e in altre aree”, ha affermato il filippino Teodoro.

Per l’Australia, il ministro della Difesa Richard Marles ha descritto i legami con Washington come “assolutamente fondamentali per la nostra sicurezza nazionale”. “Sia l’amministrazione Trump che il governo Albanese in Australia si considerano custodi di una relazione che va ben oltre noi stessi”, ha dichiarato Marles.

Luigi Medici

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