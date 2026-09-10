Il Ministero della Difesa turco ha confermato di seguire con attenzione il processo di pace e gli sforzi di integrazione in corso in Siria. Ciò avviene nel quadro del rafforzamento dell’integrità territoriale siriana e dell’attuazione del principio “uno Stato, un esercito”.

Il Ministero ha inoltre indicato che la consegna di armi ed equipaggiamenti militari all’esercito siriano rappresenta un passaggio naturale del processo di integrazione, riporta Voice of Emirates.

Il Ministero della Difesa turco ha dichiarato che Ankara sta monitorando gli sviluppi relativi al processo di pace e all’integrazione in Siria, sottolineando l’importanza di unificare le istituzioni e le forze militari sotto l’egida dello Stato.

La posizione turca si inserisce nel contesto degli sforzi in corso per integrare i gruppi armati nelle istituzioni statali siriane. Tale processo rafforza l’integrità territoriale della Siria e favorisce la sicurezza e la stabilità politica del Paese.

Ankara ha evidenziato che il trasferimento di armi ed equipaggiamenti militari all’esercito siriano costituisce una parte integrante del processo di integrazione. Le autorità ritengono che la concentrazione di armamenti ed equipaggiamenti militari all’interno dell’istituzione militare ufficiale sia un pilastro fondamentale del principio “uno Stato, un esercito”.

Ankara ritiene che il successo del processo di integrazione richieda misure atte a garantire il trasferimento delle responsabilità militari alle istituzioni statali. Ciò contribuirebbe a porre fine all’attuale situazione caratterizzata dalla presenza di molteplici formazioni e forze armate.

Il Ministero della Difesa turco ha confermato di continuare a monitorare da vicino la situazione in Siria, ribadendo l’importanza di preservare l’integrità territoriale del Paese e di rafforzarne le istituzioni statali.

Le dichiarazioni turche giungono in una fase in cui sono in corso discussioni sul futuro dei gruppi armati e sulle modalità della loro integrazione nell’esercito siriano. Sono inoltre in atto sforzi per individuare una formula che garantisca un comando e un controllo militari unificati.

La Turchia considera l’attuazione del principio “uno Stato, un esercito” essenziale per rafforzare la stabilità in Siria. Inoltre, la consegna di armi ed equipaggiamenti all’esercito siriano rappresenta un requisito fondamentale per il completamento del processo di integrazione.

Maddalena Ingroia

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