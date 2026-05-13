RUSSIA. L’AfD invitata allo SPIEF 2026 

Un consigliere del presidente russo Vladimir Putin ha invitato alcuni politici del partito Alternativa per la Germania (AfD) a un forum economico a giugno, a dimostrazione di come il Cremlino stia coltivando i legami con l’estrema destra tedesca.

Almeno due membri dell’AfD del Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco, i deputati Markus Frohnmaier e Steffen Kotré, parteciperanno al Forum economico internazionale di San Pietroburgo dopo aver ricevuto un invito, secondo quanto riferito da tre politici del partito a conoscenza della situazione, ripresi da Politico.

“Siamo fiduciosi che una cooperazione pragmatica contribuirà a rafforzare i vostri legami commerciali, politici e culturali a beneficio di un mondo giusto e di un futuro sicuro”, si legge in un invito indirizzato a un politico dell’AfD, e firmato dal consigliere di Putin Anton Kobyakov. La lettera sottolinea inoltre che è prevista la presenza di Putin al forum.

La co-leader nazionale dell’AfD, Alice Weidel, aveva cercato di limitare i viaggi in Russia dei parlamentari del partito in vista delle due elezioni statali nella Germania occidentale di quest’anno, calcolando che manifestazioni apertamente filo-Putin non sarebbero state ben accolte dagli elettori di quei Länder. Tuttavia, la prevista partecipazione di Markus Frohnmaier, politico di spicco dell’AfD, al forum di giugno suggerisce che la leadership del partito potrebbe cambiare rotta in vista delle due elezioni statali nella Germania orientale previste per settembre.

Gli elettori dell’ex Germania dell’Est sono più propensi a favorire legami più stretti con la Russia e l’AfD è in netto vantaggio nei sondaggi in entrambi i Länder in cui si terranno le elezioni.

Stefan Keuter, parlamentare dell’AfD autorizzato ad approvare le richieste di viaggio del partito, ha dichiarato che avrebbe dato il suo consenso alla partecipazione di Frohnmaier e Kotré al forum. “Politicamente parlando, non c’è assolutamente alcun motivo per non farlo”, ha affermato Keuter.

Prima dell’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, il forum annuale di San Pietroburgo, a volte soprannominato “il Davos di Putin”, attirava regolarmente importanti figure politiche tedesche, tra cui Angela Merkel, che vi partecipò nel 2013. Ora, però, il forum è evitato dai principali leader europei.

Il deputato dell’AfD Kotré ha suscitato polemiche lo scorso novembre quando ha partecipato a una conferenza dei BRICS a Sochi, nonostante le pressioni interne al suo partito per annullare il viaggio.

Tuttavia, in vista delle elezioni nei due stati orientali di settembre, i leader dell’AfD hanno rinnovato i loro appelli per legami più stretti con Mosca, compresa la richiesta di ripristinare le forniture di gas naturale a basso costo dalla Russia.

Anna Lotti

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