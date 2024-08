GERMANIA. Elezioni e tanta voglia di Putin nell’Est

Vladimir Putin, tenente colonnello del Comitato per la sicurezza dello Stato (KGB), è stato di stanza nella Repubblica democratica tedesca (RDT) dal 1985 al 1990 ed è stato rimpatriato dopo la caduta del muro di Berlino.

Usava lo pseudonimo “Platov” per frugare negli archivi della temibile Stasi, il Ministerium für Staatssicherheit. Lavorò nella città di Dresda, alla quale si adattò rapidamente, sia nella padronanza della lingua tedesca che nel suo appetito per la birra, che lo fece tornare a Mosca con altri dodici chili e una lavatrice che diede loro .un vicino per lui e sua moglie.

Non tutti i tedeschi lo hanno dimenticato, soprattutto quelli delle organizzazioni Alternative für Deutschland (AfD), la fiorente estrema destra, e la più recente Sahra Wagenknecht Alliance (BSW), basata sull’estrema sinistra come il suo stesso fondatore.

Entrambi i partiti estremisti si candidano alle elezioni regionali in Turingia, Sassonia e Brandeburgo , le prime due domenica 1 settembre e le altre tre settimane dopo. Secondo i sondaggi non sono un gruppo, poiché entrambi potrebbero raccogliere tra il 40 e il 50% dei voti, secondo Deutsche Welle, che allo stesso tempo auspica il crollo dei socialdemocratici dell’SPD.

Il punto in cui questi estremi vengono toccati precisamente è nel loro atteggiamento nei confronti della guerra scatenata dal presidente Putin con l’invasione dell’Ucraina . Sia il leader del BSW che il candidato dell’AfD per la Turingia, Björn Höcke, considerato il più radicale del loro partito, sostengono l’immediata cessazione degli aiuti tedeschi all’Ucraina. E sebbene le elezioni regionali non abbiano alcuna candela in grado di illuminare la politica estera della Repubblica Federale Tedesca, la sua posizione aperta a favore della Russia produce un effetto innegabile su tutti gli altri temi del dibattito nazionale. Höcke, che aspira a vincere e a diventare presidente del governo regionale, ha addirittura affermato, in una conversazione con un altro politico dell’AfD, Maximilian Krah, che “Putin rappresenta la speranza per coloro che difendono un mondo di stati liberi e sovrani senza influenza egemonica. ”.

La sua collega all’estremo opposto dello spettro politico, la già citata Sahra Wagenknecht, è arrivata ad affermare che i responsabili della guerra in Ucraina “sono gli Stati Uniti e la NATO, un’alleanza militare la cui principale potenza ha invaso cinque paesi, violando il diritto internazionale negli ultimi anni e ha ucciso più di un milione di persone in queste guerre”.

Queste affermazioni sono condivise da un numero sempre maggiore di tedeschi dell’Est , nei quali il sentimento di mancanza di libertà e le difficoltà sofferte sotto il regime comunista della DDR si è affievolito, subentrando la nostalgia per un regime che dia più sicurezza. Lo rivela un ampio studio effettuato dall’Università di Lipsia, che conclude che “è diffusa la nostalgia per un leader forte e autoritario [come Vladimir Putin] che sappia risolvere i problemi, soprattutto quelli di carattere sociale, dove i cambiamenti nella situazione Gli ultimi anni riguardanti l’immigrazione, il trattamento con l’Islam e i nuovi diritti concessi al movimento LGTBIQ+ sono respinti sia dall’estrema destra che dall’estrema sinistra.

Il direttore del rapporto, Oliver Decker, ha sottolineato nella sua presentazione che “queste formazioni si propongono come il ‘partito forte di cui ha bisogno una società ammorbidita’, che adotterà finalmente misure forti contro l’immigrazione di massa, la follia ‘risvegliata’, il ‘risveglio’ terrore’ delle turbine eoliche e dei “media bugiardi”.

Queste tendenze, oltre a provocare la corrispondente divisione sociale almeno in una parte della Germania , sostengono anche la posizione eterodossa del leader ungherese, Viktor Orban, sempre più distante dalla posizione ufficiale dell’Unione Europea nel suo insieme.

D’altro canto, questi partiti estremisti, i più stridenti nella condanna dell’immigrazione illegale e disordinata, hanno guadagnato nuova benzina con il recente attacco terroristico a Solingen da parte del rifugiato siriano Isa al Hassan, che ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre nove . Rivendicato da Daesh, l’attentato ha costretto addirittura il presidente della CDU, Friedrich Merz, a chiedere al governo semaforo presieduto da Scholz, di fermare gli interminabili dibattiti sterili e di collaborare con l’opposizione per prendere decisioni urgenti, come ad esempio rendere più difficili le elezioni. naturalizzazioni ed evitare il massiccio ricorso alla doppia nazionalità di molti richiedenti asilo e rifugio.

