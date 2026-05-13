VENEZUELA. Trump vuole annettersi il Venezuela

Il 12 maggio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social una mappa che raffigurava il Venezuela con una bandiera americana inserita e la dicitura “51° Stato”.

Il post provocatorio, pubblicato mentre Trump era in viaggio verso la Cina per il vertice con Xi Jinping, arriva il giorno dopo che la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha affermato che il suo Paese non aveva “mai” preso in considerazione l’ipotesi di diventare il 51° Stato, nemmeno dopo la cattura del leader deposto Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi a gennaio, riporta Buenos Aires Times.

“Non sarebbe mai stata presa in considerazione, perché se c’è una cosa che noi uomini e donne venezuelani abbiamo, è l’amore per il nostro processo di indipendenza, amiamo i nostri eroi ed eroine dell’indipendenza”, ha dichiarato Rodríguez ai giornalisti uscendo da un’udienza presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia.

Da quando gli Stati Uniti hanno catturato Maduro il 3 gennaio, Trump si è vantato di controllare il Paese caraibico ricco di petrolio. L’11 maggio, Trump aveva dichiarato a Fox News di stare “seriamente” valutando la possibilità di rendere il Paese sudamericano un nuovo Stato.

In un post sul suo social network Truth Social a marzo, il leader statunitense ha scritto: “Ultimamente stanno succedendo cose belle in Venezuela! Chissà cos’è tutta questa magia? STATO nr. 51, CANDIDATI?”

Dal canto suo, Rodríguez ha supervisionato un disgelo nelle relazioni con gli Stati Uniti da quando ha assunto la guida del Paese, approvando riforme che hanno riaperto i settori minerario e petrolifero venezuelani alle compagnie straniere, soprattutto statunitensi.

Il Venezuela ha firmato accordi con diverse compagnie petrolifere multinazionali, tra cui Chevron, Eni e Repsol, dopo le riforme per liberalizzare il settore energetico. Rodríguez afferma che gli accordi segnano “il punto d’incontro tra gli interessi degli Stati Uniti e del Venezuela”.

L’opposizione venezuelana ha chiesto nuove elezioni, mentre Rodríguez, interrogata il 1° maggio sulle prospettive di un nuovo voto, ha dichiarato di “non saperlo” e che si sarebbero tenute “prima o poi”.

Trump ha ripetutamente elogiato Rodríguez, che in precedenza ha ricoperto la carica di vicepresidente di Maduro. Il leader ad interim ha anche fatto approvare una legge di amnistia che ha portato alla liberazione di centinaia di prigionieri politici, sebbene circa 500 rimangano ancora in carcere.

Rodriguez si trovava all’Aia per un’udienza presso la Corte costituzionale delle Nazioni Unite in merito a una disputa secolare con la Guyana su una regione ricca di petrolio, nel suo primo viaggio fuori dai Caraibi da quando ha assunto il potere.

Tommaso Dal Passo

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