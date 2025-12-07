MASS MEDIA. Il Calendario 2026 di Giornalisti 2.0 racconta mezzo secolo di onde libere

Alla presenza di soci e addetti ai lavori, l’Associazione Giornalisti 2.0 presenta il Calendario 2026 dedicato ai 50 anni di radio libere, con i testi di Maurizio Pizzuto in collaborazione con Ettore Midas e Gianni Garrucciu e le testimonianze di Lozzi, Schiuma e Roberta Beta tra etere tradizionale e podcast.

L’incontro si è svolto nelle sale del Le Meridien Visconti Roma, struttura che ha messo a disposizione spazi funzionali e ben organizzati, favorendo il confronto tra i partecipanti in un clima raccolto e operativo. Un’ospitalità curata e discreta, che ha contribuito a dare all’appuntamento il carattere di un vero momento di lavoro e di condivisione più di un semplice cerimoniale.che si è conclusa con un brindisi presso Paparazzo Bar & Rooftop.

I testi originali firmati dal presidente Maurizio Pizzuto insieme a Ettore Midas e con il contributo di Gianni Garrucciu che accompagnano i dodici mesi con storie, suggerimenti e riferimenti ai protagonisti di questa rivoluzione culturale.

L’iniziativa collega le prime emittenti locali, capaci di scardinare il monopolio dell’epoca e dare la parola a comunità spesso invisibili, con l’attuale scenario fatto di FM, web radio e podcast.

Sul palco sono intervenuti il vicepresidente Maurizio Lozzi, che ha richiamato l’attenzione sulla deontologia del mestiere, Fabio Schiuma, che ha ricordato l’esperienza di Radio Cuore Tricolore, e Roberta Beta, che ha raccontato il suo percorso nell’audio digitale con il podcast “La Maschera Cuore Tricolore”.

«Siamo partiti da una ricorrenza importante, i 50 anni delle radio libere, per costruire un calendario che fosse anche un atto di riconoscenza verso giornalisti, speaker, tecnici e ascoltatori: il messaggio che vogliamo lanciare è che senza quella stagione oggi non avremmo la stessa ricchezza di voci, né nell’etere né nel mondo dei podcast» ha affermato Pizzuto, invitando i giovani comunicatori a considerare questo strumento come un promemoria quotidiano di libertà e impegno

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/