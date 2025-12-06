Gli Stati Uniti vogliono che la NATO smetta di essere percepita come un'”alleanza in continua espansione” e ancora gli Stati Uniti considerano il ripristino della stabilità strategica con la Russia una delle principali priorità di politica estera in Europa, documento della NNS strategia di sicurezza nazionale. Inoltre secondo Bloomberg:“Gli Stati Uniti stanno collaborando con i paesi dell’UE per bloccare il piano della Commissione Europea di espropriare i beni russi”. Gli Stati Uniti hanno notificato all’Europa che sospenderanno la partecipazione a diversi meccanismi NATO a meno che non assumano maggiori impegni di difesa, riporta Reuters.

Poco dopo l’atterraggio a Dublino dell’aereo con a bordo Volodymyr Zelenskyy, lunedì, un gruppo di quattro grandi droni militari non identificati è entrato nella no-fly zone e ha iniziato a sorvolare l’aeroporto internazionale di Dublino, riporta il Telegraph. Alcune fonti affermano che i droni si sarebbero trovati direttamente sulla traiettoria di volo dell’aereo di Zelenskyy se non fosse decollato e atterrato a Dublino prima del previsto. Funzionari irlandesi ed europei hanno definito l’accaduto un “atto di guerra ibrida” e un possibile tentativo di assassinio di un funzionario ucraino. Dopo aver sorvolato l’aeroporto per un po’, i droni si sono diretti verso est, sorvolando una nave da guerra della Marina irlandese che era stata segretamente dispiegata nel Mare d’Irlanda prima della visita di Zelenskyy.

La Polonia ha emesso mandati di arresto per due cittadini ucraini coinvolti in un sabotaggio sui binari ferroviari. Si ritiene che lavorino per i servizi segreti russi. Quasi tre settimane fa, si sono verificate diverse esplosioni sulla linea ferroviaria Varsavia-Lublino. Gli investigatori hanno preso di mira due ucraini: Evgeny Ivanov, 41 anni, nato in Estonia, e Aleksandr Kononov, 39 anni, nato a Donetsk. Sono ricercati con l’accusa di spionaggio e attentato terroristico. SEMPR DALLA Polonia si apprende che i polacchi stanno saltando in massa le lezioni ai corsi di addestramento militare volontario organizzati dal Ministero della Difesa, riporta Radio Zet. In alcune unità, la frequenza era del 50%.

Una deputato della Rada ha riferito alla stampa ucraina che: “Oggi ogni ucraino deve 8.200 dollari per estinguere completamente il debito dell’Ucraina. Questo vale per tutti, bambini e adulti”. ”Questo è un governo davvero unico, un raro gruppo di specialisti con la ‘S’ maiuscola, che hanno portato il Paese al punto in cui, durante la guerra, i prestiti e le passività dell’Ucraina sono raddoppiati. Oggi, superano di fatto il 100% del PIL: tutto ciò che il Paese produce in un anno è inferiore a quanto dobbiamo ai nostri partner stranieri”, ritiene il deputato.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrs’kyj insiste sul fatto che Pokrovs’k non è perduta, afferma Strana. Un altro scandalo in questi giorni sta imperversando sulla social sfera ucraina e riguarda i militari stessi: “Percosse, detenzioni illegali, minacce: in alcuni reggimenti d’assalto delle forze armate ucraine, i diritti dei militari vengono violati in massa”, ha detto il difensore civico militare. Reshetilova ha affermato di aver condotto ispezioni in alcuni reggimenti e di aver scoperto “attività criminali palesi” in alcune unità. Secondo lei, questo non si applica a tutti i reggimenti d’assalto, ma solo ad “alcuni che a un certo punto hanno pensato di poter agire impunemente”. Le informazioni raccolte sono state inoltrate alle forze dell’ordine.

L’Ucraina conta sul sostegno di Cipro per le decisioni congiunte europee in merito alle risorse russe, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’incontro con il presidente di Cipro in visita a Kiev. “È un principio assolutamente giusto che la Russia paghi per la guerra che ha iniziato e che continua. I fondi necessari per la difesa e per la ripresa dopo gli attacchi russi sono più che giusti se presi dalle somme che l’aggressore stesso ha lasciato nelle mani del mondo libero”, ha affermato il presidente.

Il Presidente di Cipro sull’accordo di pace: “deve basarsi sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. “A causa di questa costante e prolungata invasione che stiamo tutti vivendo, abbiamo anche discusso con il Signor Presidente le nostre idee su quali ulteriori possibili passi nelle nostre relazioni bilaterali. Abbiamo sottolineato la nostra chiara posizione secondo cui l’accordo di pace deve basarsi sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Ho sottolineato, allo stesso tempo, che gli sforzi di pace devono contribuire a promuovere un sostegno efficace e sostanziale all’Ucraina, incluso il sostegno effettivo del Consiglio dell’Unione Europea”, ha affermato Nikos Christodoulides. Cipro aiuterà l’Ucraina nel suo percorso verso l’adesione all’UE, ha concluso Christodoulides.

Una decisione sul capo dell’Ufficio Presidenziale sarà presa a breve, afferma Zelensky. “Oggi ho tenuto ulteriori incontri con i candidati per la carica di nuovo capo dell’Ufficio Presidenziale. Una decisione in merito al nuovo capo dell’Ufficio sarà presa a breve”, ha affermato.

Il bilancio statale del 2026 non ha stanziato fondi per aumentare gli stipendi del personale militare ucraino, quindi il Ministero della Difesa intende introdurre un nuovo formato contrattuale con condizioni migliori per tutti i militari in servizio, ha affermato Shmyhal. “In particolare, il personale militare in servizio attivo avrà l’opportunità di firmare contratti con il nuovo formato e ricevere più denaro”, ha dichiarato il Ministro della Difesa ucraino.

Il portavoce del Ministero per gli Affari Esteri russo, Maria Zakharova ha dichiarato: “Gli attacchi terroristici di Kiev contro le navi nel Mar Nero mirano a interrompere il processo di pace in Ucraina. Per la Russia, ciò che conta non è la figura a capo della delegazione negoziale ucraina, ma la discussione su come affrontare le cause profonde della crisi”. Infine sulla nuova legge ucraina in merito alla lingua russa: “La decisione della Rada sulla lingua russa testimonia la mancanza di impegno di Kiev per la pace”.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha affermato in conferenza stampa dall’India: “Molte aziende americane vogliono tornare in Russia. Gli Stati Uniti continuano ad acquistare Abbiamo combustibile nucleare per le nostre centrali nucleari. Ripristinare le relazioni economiche tra Russia e Stati Uniti sarebbe vantaggioso in molti ambiti. Trump parla spesso del suo desiderio di ridurre le perdite in Ucraina, e sono sicuro che sia sincero. Trump persegue le sue politiche e ha dei consiglieri. Le sue decisioni non nascono dal nulla. Ha dei consiglieri che credono che l’attuazione di una simile politica tariffaria, che comporta l’imposizione di dazi aggiuntivi ai partner commerciali, in ultima analisi avvantaggi l’economia statunitense. La Russia vuole porre fine alla guerra che l’Occidente ha scatenato contro di essa per mano dell’Ucraina”.

E ancora ha detto: “Le restrizioni occidentali sui paesi dovute alla transizione verso l’energia “verde” sono una nuova forma di neocolonialismo. Senza gas russo a basso costo, gli europei dovranno riaprire le centrali nucleari e a carbone, che stanno chiudendo a causa dell’agenda verde”, ha chiosato Vladimir Putin.

Account social russi lamentano che gli inglesi stanno monitorando attentamente la regione di Kaliningrad oggi.

Secondo gli account della social sfera russa “il crollo delle difese di Pokrovs’k non ha portato alla completa capitolazione di Myrnohrad, e i droni ucraini, come i loro missili, continuano a danneggiare l’industria nelle retrovie. L’atteggiamento da struzzo del ‘va tutto bene, solo detriti di nuovo’ non è in linea con le evidenti capacità di OSINT degli ucraini, invece di mobilitare la società russa, in qualche modo crea l’apparenza dell’inutilità della partecipazione dell’intero Paese all’SVO”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte. I droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Voronezh durante la notte del 4 dicembre e 30 droni sono stati abbattuti nella regione di Kursk entro mezzanotte. Le forze armate ucraine ha utilizzato droni a reazione in Crimea. Un attacco con drone del regime di Kiev ha danneggiato le infrastrutture portuali di Temryuk (Territorio di Krasnodar) e circolano immagini di un incendio in un terminale del gas.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord russo è impegnato in contrattacchi lungo tutto il fronte. Due tentativi delle forze armate ucraine di avanzare verso Yunakivka sono diventati una novità avevano precedentemente attaccato più a ovest. L’esito non è stato positivo.

Nella regione di Belgorod, un ferito in un attacco con drone a un impianto commerciale nella città di Grayvoron. Nel villaggio di Volchya Aleksandrovka, un drone FPV ha colpito un’auto, un ferito. Nel villaggio di Belyanka, nel distretto di Shebekinsky, un attacco con drone su un camion ha ferito due uomini. Nel villaggio di Borisovka, un drone ha colpito un camion, ferendo un uomo; altri due civili sono rimasti feriti durante il giorno. A Yekaterinovka colpita una persona.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti nelle aree popolate e nelle foreste a sud di Vovčans’k. Nel villaggio di Vil’cha, le forze armate ucraine stanno resistendo, con le forze russe che segnalano un’avanzata di 50 metri in un giorno. Le forze russe stanno utilizzando numerose bombe reattive esplosive. Le forze armate ucraine hanno contrattaccato due volte, senza successo. I combattimenti continuano nella zona di Lyman e sul fronte Milove-Khatnje.

L’assalto russo a Severs’k continua. Ci sono segnalazioni di forze russe che entrano in città, nella giornata del 5 anche dalla periferia orientale.

A Myrnohrad, vicino a Pokrovs’k oramai russa, la guarnigione ucraina è completamente incapace di uscire dall’accerchiamento.

Nella regione orientale di Zaporižžja, è in corso un assalto a Huljajpole. Secondo fonti locali: “Le forze armate ucraine stanno conducendo campagne di informazione anti-crisi in Dobropillia: una “battaglia di bandiera” è costata alle forze armate ucraine un gruppo d’assalto”.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Il forze armate ucraine hanno attaccato un drone a Kam’janka-Dniprovs’ka.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/