MAROCCO. Fatima Zahra al Mansouri è la prima donna premier

Il Marocco ha la sua prima premier donna. Fatima Zahra El Mansouri, 50 anni, è stata nominata dal re Mohammed VI dopo la vittoria del suo partito centrista, PAM – Authenticity and Modernity Party, alle legislative della scorsa settimana.

È solo la seconda donna a guidare un governo nel mondo arabo dopo Najla Bouden in Tunisia. Un dato simbolico, in una monarchia costituzionale dove il potere reale — è il caso di dirlo — resta saldamente nelle mani del sovrano, riporta Bbc.

El Mansouri non era l’unica opzione del PAM. Il re l’ha preferita a Fouzi Lekjaa, capo del calcio marocchino e pezzo da novanta dello stesso partito. Una scelta politica, non solo di genere: Lekjaa rappresenta l’asse calcio-potere-economico, El Mansouri l’asse tecnico-istituzionale. Avvocato di formazione, laureata alla Mohammed V di Rabat, poi specializzata in diritto societario tra Francia e USA, è entrata in politica nel 2008 alla fondazione del PAM. Nel 2009 è stata la prima donna sindaco di Marrakech, ruolo che ha ripreso dopo le elezioni del 2021. Negli ultimi cinque anni è stata ministro per la Pianificazione territoriale, Urbanistica, Housing e Politica della città sotto Aziz Akhannouch. Dal febbraio 2024 coordina la leadership collegiale del PAM.

Alla conferenza stampa della vittoria, prima della nomina ufficiale, le hanno chiesto se lo Stato dovrà adeguarsi alla sua presenza nelle cerimonie religiose presiedute dal re — preghiere del venerdì e dell’Eid, dove uomini e donne pregano in sezioni separate. Non ha risposto direttamente. Ha elogiato il re come “il più grande sostenitore delle donne” nel Paese: “Sua Maestà è detentore di saggezza… Se mi sarà affidata la responsabilità di capo del governo, sarà un grande onore”.

Un passaggio che dice molto. El Mansouri ha sempre rifiutato l’etichetta di “donna di ferro” — “Non sono né una donna d’acciaio né di ferro… Sono un’attivista libera”, diceva alla rivista del PAM nel 2021 — e in carriera ha parlato raramente di diritti delle donne o disuguaglianza di genere, nonostante il dibattito acceso in Marocco su poligamia e parità ereditaria.

Tre fattori hanno plasmato il voto, come nota la stessa BBC: Ceuta, il calcio e Israele. Tre dossier che toccano nazionalismo, soft power e Accordi di Abramo. Per l’Italia e l’Europa, la nomina è rilevante su due piani: stabilità interna: un volto tecnico, non divisivo, che garantisce continuità al Palazzo senza aprire fronti su riforme sociali polarizzanti; esterno: il PAM vince ma il re sceglie. Conferma che Rabat resta interlocutore monarchico affidabile su migrazione, sicurezza e investimenti — Marrakech stessa è hub per i dossier Africa-Sahel che ci interessano.

Non è una rivoluzione femminista. È una nomina di sistema, con un simbolo forte dentro i confini del sistema stesso.

Maddalena Ingrao

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