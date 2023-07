CINA. Navi moderne per la Marina Militare significano più navi per la Guardia Costiera

Pechino ha accelerato la costruzione di vascelli di nuova generazione da mettere in linea al più presto passando alla sua guardia costiera le navi da guerra più “vecchie” e facendole operare nelle aree marittime contese del Mar Cinese Orientale e Meridionale.

Stando a Naval News, la produzione delle nuove fregate cinesi Type 054B è in corso presso gli stabilimenti Hudong di Shanghai e Huangpu Wenchong di Guangzhou, gli stessi cantieri responsabili della produzione delle fregate Type 054A, di cui sono già operative 40 unità. I cantieri Hudong e Huangpu producono anche un Type 054A modificato e adattato per la China Coast Guard, designato Type 818, e continuano a lavorare su una variante più recente e riprogettata.

Il Type 054B è una nuova nave da guerra più larga e più lunga del suo predecessore Type 054A, con una lunghezza stimata di 147 metri, un baglio, cioè una larghezza massima, di 18 metri, una sovrastruttura più ingombrante e un ponte più alto con un dislocamento di 6.000 tonnellate, riporta AT.

Gli armamenti e gli altri sottosistemi del Type 054B non sono ancora noti, ma molto probabilmente includeranno un sistema di lancio verticale a 32 celle, un nuovo tipo di radar attivo a scansione elettronica e un possibile autocannone H/PJ-11 a 11 canne da 30 mm sul ponte, come il cacciatorpediniere Type 052D e l’incrociatore Type 055.

Si prevede inoltre che ospiterà due elicotteri antisommergibile Z-20, in sostituzione del più leggero e meno capace Z-9 utilizzato sul Type 054A.

La fregata Type 054B in costruzione a Huangpu dovrebbe essere varata nei prossimi due mesi; entro la fine dell’anno l’altro scafo in costruzione a Hudong. La presenza di altri moduli a Hudong suggerirebbe che la Cina stia costruendo altre fregate.

La classe Type 054B è destinata a essere una nave antisommergibile di fascia bassa che affianca gli incrociatori di fascia alta Type 055 e i cacciatorpediniere Type 052, troppo costosi per essere costruiti in numero maggiore. Il Type 054B dovrebbe operare all’interno della Prima e della Seconda Catena Insulare. Potrebbe anche essere incaricato di proteggere le linee di comunicazione marittime cinesi che collegano i principali porti marittimi lungo la Via della Seta Marittima.

Stando poi a quanto riporta South China Morning Post, il Type 054B è in realtà un “mini Type 055”, il che significa che potrebbe essere dotato di tecnologie a bordo di quest’ultima nave, come microonde ad alta potenza o droni a bordo; la Cina prevede di avere quattro gruppi d’attacco di portaerei entro il 2030, con i Type 054B, i Type 052D e i Type 055 che serviranno come navi di scorta fondamentali per le sue portaerei.

L’accelerazione della costruzione del Type 054B potrebbe anche consentire alla Cina di rafforzare la propria guardia costiera nei confronti dei vicini dell’Asia orientale e sudorientale nelle aree di contesa.

Il Rapporto sulla potenza militare cinese 2022 del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti menziona che, nel 2021, la Cina ha trasferito ben 22 unità iniziali delle sue corvette Type 056 dalla marina alla guardia costiera a causa della mancanza di sonar ad array rimorchiato, del raggio d’azione limitato e della ridotta capacità di stoccaggio. Inoltre, con l’entrata in servizio del PLA-N di un maggior numero di navi capaci di navigare in acque profonde, la necessità di navi da guerra per la difesa costiera come le Type 056 è diminuita. La Cina ha anche convertito le sue vecchie fregate in navi per la guardia costiera.

A maggio scorso secondo Japan Times, la guardia costiera cinese dispone già di 157 grandi navi, il quadruplo di quelle che aveva un decennio fa, rendendola la più grande agenzia per l’applicazione della legge marittima al mondo.

Tommaso Dal Passo