MAROCCO. Africa Business Forum: il Marocco ospita la 1a edizione

Il Marocco ospiterà, il 5 novembre 2024, la prima edizione del forum del Morocco Business Forum della ZLECAF, zona africana di libero scambio.

L’evento che sarà dedicato al commercio intra-africano è organizzato congiuntamente dal Ministero dell’Industria e del Commercio con ASMEX.

Il Forum mira a posizionare il Regno come perno per lo sviluppo economico africano nel quadro dell’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA). Riunirà attori chiave per esplorare le opportunità in questo settore e co-costruire una strategia nazionale per ottimizzare il suo impatto sulle economie marocchine e africane, riporta Les Eco.

Un incontro strategico per stimolare il commercio intra-africano.

L’AfCFTA, un progetto faro dell’Unione Africana, mira a creare una delle zone di libero scambio più grandi al mondo, riunendo 1,2 miliardi di consumatori e un PIL combinato di 3 trilioni di dollari. Questa ambiziosa iniziativa rappresenta un’opportunità senza precedenti per i paesi africani di stimolare la crescita economica, favorire la diversificazione delle loro economie e rafforzare la loro integrazione nell’economia globale.

Il ZLECAf Morocco Business Forum si presenta come una piattaforma privilegiata per esplorare l’immenso potenziale di questa zona di libero scambio. L’evento riunirà un pubblico di personalità influenti, tra cui ministri del commercio africani, esperti, rappresentanti di organizzazioni di promozione commerciale, attori del settore privato, del mondo accademico e della società civile per affrontare le questioni del commercio intra-africano e promuovere un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti.

La scelta del Marocco come ospite è il risultato di una strategia di cooperazione Sud-Sud, basata su un partenariato vantaggioso per tutti, le consente di contribuire attivamente allo sviluppo economico dei paesi africani.

Sensibilizzazione, condivisione di competenze e co-costruzione di una strategia comune

Uno degli obiettivi principali del Forum è quello di aumentare la consapevolezza tra le parti interessate sulle questioni e sulle opportunità offerte dall’AfCFTA. I partecipanti avranno l’opportunità di comprendere meglio i meccanismi di questa zona di libero scambio, i vantaggi che offre e le direzioni strategiche previste dal governo marocchino per la sua attuazione.

Inoltre, il Forum consentirà di condividere le migliori pratiche di penetrazione nei mercati africani e di identificare i meccanismi di finanziamento disponibili per sostenere le imprese marocchine e africane nei loro progetti di investimento e sviluppo. Al centro del dibattito anche le politiche pubbliche favorevoli al commercio intra-africano e le leve da utilizzare per ottimizzare lo sfruttamento delle opportunità offerte dall’AfCFTA.

Il Forum costituirà anche un’occasione unica per raccogliere proposte da parte dei partecipanti sulla strategia nazionale per l’attuazione dell’AfCFTA. L’obiettivo è quello di co-costruire una tabella di marcia inclusiva ed efficace che consentirà di sfruttare appieno i vantaggi di questa zona di libero scambio e di contribuire alla prosperità economica del continente.

Dall’OMC all’AfCFTA

L’organizzazione dell’AfCFTA Morocco Business Forum coincide con la celebrazione del 30° anniversario dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Questa concomitanza sottolinea la crescente importanza dell’integrazione delle economie africane nel sistema commerciale globale.

L’AfCFTA si inserisce in questa dinamica e rappresenta una leva essenziale per rafforzare la competitività delle economie africane sulla scena internazionale.

Il Forum metterà in risalto la crescita nell’integrazione delle economie africane nel sistema commerciale globale ed evidenzierà il ruolo dell’AfCFTA in questa dinamica.

