La guerra della Russia contro l’Ucraina ha alle spalle una lunga storia di espansione imperiale. Nel suo libroUna civiltà scomparsa – una catastrofe passata inosservata, lo storico ucraino Kuzari indaga le tracce che questa politica ha lasciato nel Caucaso meridionale. L’edizione, pubblicata nel settembre 2026 dalla casa editrice Salisnyi Tato di Kyiv, conta 144 pagine. Condensa uno studio più ampio sulla scomparsa della popolazione turcofona della regione di Erevan e dello Zangezur nel XIX e nel XX secolo.

Kuzari sposta la prospettiva. Anziché chiedersi ancora una volta se siano gli armeni o gli azerbaigiani a portare la responsabilità principale della loro storica inimicizia, indaga chi ne abbia creato i presupposti e chi ne abbia tratto vantaggio. La sua risposta è inequivocabile: il potere centrale russo non si sarebbe limitato a sfruttare le contrapposizioni, ma le avrebbe deliberatamente acuite per consolidare il proprio dominio. Il libro è una tesi storica sostenuta con una presa di posizione netta, non una cronaca neutrale.

Le fonti contro le narrazioni consolidate

Colpisce la scelta delle fonti. Secondo l’autore, lo studio si basa su documenti armeni, russi e francesi; le fonti azerbaigiane e turche sono state deliberatamente escluse. Kuzari intende fondare la propria argomentazione proprio su testimonianze estranee alla storiografia della parte colpita. Per lo studio integrale indica 1765 fonti storiche, raccolte con il sostegno di collaboratori di diversi paesi.

Questo metodo merita attenzione, ma non garantisce l’obiettività. Anche i funzionari russi, gli storici armeni e gli osservatori francesi perseguivano interessi o disponevano di conoscenze limitate. L’esclusione di intere categorie di fonti restringe inoltre il campo visivo. Restano decisivi il vaglio critico delle fonti, il confronto fra testimonianze contraddittorie e la distinzione fra dati accertati e interpretazioni. La disponibilità online della versione integrale e dei materiali di corredo facilita una verifica indipendente. L’agile edizione a stampa non può sostituire l’intero apparato documentario.

Kuzari prende le mosse da un’epoca molto anteriore ai consueti riferimenti del conflitto armeno-azerbaigiano. La sua ricostruzione va dall’ascesa di Mosca sotto l’Orda d’Oro alla conquista di Kazan’ e Astrachan’, fino all’espansione sul Mar Caspio e alla sottomissione del Caucaso meridionale. Vi ravvisa una continuità nell’espansione territoriale e nella strumentalizzazione politica delle differenze religiose ed etniche.

Una simile prospettiva non dimostra tuttavia l’esistenza di un disegno complessivo perseguito immutato per secoli. Le forme di dominio, gli interessi e le ideologie sono cambiati. È più convincente chiedersi quali metodi siano ricorsi in condizioni diverse. Ciò permette di inserire i conflitti caucasici in un contesto più ampio, senza ricondurre tutti gli eventi alla medesima spiegazione.

Alleati e ostaggi dell’espansione

Particolarmente incisiva è l’interpretazione che Kuzari dà del ruolo armeno. Mosca avrebbe instaurato fin da tempi remoti rapporti con le comunità armene, utilizzandole in seguito come base sociale della propria espansione in territori a prevalenza musulmana. L’autore tratta diffusamente l’insediamento di armeni provenienti dalla Persia e dall’Impero ottomano dopo la conquista russa dei khanati di Erevan e Nakhchivan nel 1828.

Le statistiche demografiche e le disparità nell’accesso all’istruzione e all’amministrazione dovrebbero mettere in luce una politica di trasformazione demografica. Nella lettura di Kuzari, si formò una comunità la cui sicurezza era strettamente legata alla presenza imperiale. Al tempo stesso, il potere centrale poteva servirsi delle tensioni fra questa comunità e la popolazione musulmana per consolidare la propria posizione.

In questa ricostruzione, gli armeni non appaiono affatto soltanto come beneficiari. Secondo l’autore, anch’essi divennero ostaggi di mutevoli interessi di potere: il sostegno era garantito solo finché corrispondeva agli obiettivi di Pietroburgo o di Mosca. A subirne le conseguenze fu spesso la popolazione civile di entrambe le parti. Questa prospettiva offre una via d’uscita dalle attribuzioni di colpa collettiva. Non deve però oscurare l’autonomia dei movimenti nazionali armeni.

L’argomentazione si fa più concreta nell’analisi dei sanguinosi scontri del 1905 e del 1906. Kuzari li colloca nel contesto della crisi rivoluzionaria dell’Impero zarista. Le testimonianze dell’epoca, fra cui atti delle indagini giudiziarie russe e petizioni di rappresentanti musulmani, sollevano la questione se le autorità locali abbiano alimentato l’ostilità etnica per indebolire le forze di opposizione.

Singoli indizi di provocazioni non dimostrano di per sé che l’intero conflitto sia stato organizzato dallo Stato. Mettono però in discussione la presunta inevitabilità di un’«inimicizia ancestrale». Là dove era possibile un’opposizione comune, occorre indagare le decisioni politiche e le responsabilità concrete.

La perdita di un mondo

Il centro emotivo del libro è la storia della popolazione turcofona di Erevan e dello Zangezur: guerre, espulsioni, deportazioni e l’esodo definitivo dall’Armenia alla fine degli anni Ottanta. Qui «scomparsa» significa più di un cambiamento demografico. Indica la perdita di un intero mondo culturale, fatto di villaggi, quartieri, cimiteri, moschee, toponimi e ricordi sedimentati nel corso delle generazioni.

Le videointerviste agli espulsi, le fotografie e le ricerche sul campo danno un volto a questa perdita. Mostrano ciò che le statistiche riescono a malapena a trasmettere: la perdita della casa d’infanzia, del cimitero di famiglia e della possibilità di tornare nel luogo d’origine. Proprio per questo, le elevate cifre delle vittime indicate dall’autore richiedono particolare cautela. Un calo demografico non consente di distinguere automaticamente e in modo univoco fra morti, profughi e persone trasferite altrove. Questa necessaria distinzione non rende meno grave la tragedia storica.

L’autore resta celato dietro lo pseudonimo Kuzari. Ciò solleva interrogativi sul suo percorso accademico e sulle condizioni organizzative del progetto. Sarebbero tuttavia infondate le speculazioni su legami con i servizi segreti. Il metro di giudizio devono essere i documenti accessibili e la solidità delle sue conclusioni.

Il fatto che il libro esca in Ucraina gli conferisce un’ulteriore attualità. Le promesse di protezione, il sostegno a gruppi dipendenti e il presentarsi come garante della pace, a suo dire indispensabile, richiamano strumenti della politica russa impiegati anche nei confronti dell’Ucraina. Le situazioni storiche sono diverse; proprio un confronto accurato può però mettere in luce meccanismi ricorrenti.

Un rischio dell’approccio di Kuzari risiede nella tentazione di ridurre una storia complessa alla volontà di Mosca. Nel Caucaso agirono anche gli interessi persiani e ottomani, le lotte di potere locali e movimenti nazionali autonomi. Il suo merito consiste nel riportare con forza nel dibattito la dimensione imperiale. Per l’Armenia e l’Azerbaigian ne deriva una domanda comune: come salvaguardare l’indipendenza politica, se l’inimicizia ereditata dal passato continua a offrire influenza alle potenze esterne? La pace richiede anche di superare questa logica.

Boris Nemirovski

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