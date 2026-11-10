SOCIAL MEDIA. Cinquecento anni fa, esisteva uno scroll dove trovare una valanga d’informazioni alla rinfusa

Immaginate di aprire TikTok, o Instagram o anche Facebook, e trovare, in ordine sparso: un trucco per non far andare a male il vino, un video di un cagnolino fedelissimo, come riparare un vetro rotto, un rimedio per l’acne, un consiglio per dimagrire, una ricetta di torta e l’oroscopo. Non è il tuo feed, è un libro del 1579.

Si chiama A Thousand Notable Things e l’ha scritto l’inglese Thomas Lupton.

Mille brevi passaggi messi volutamente alla rinfusa, come uno scroll infinito ante-litteram, riporta The Conversaton. Dentro c’è di tutto: se non dormi, spalmati sulla fronte semi di papavero bianco e giusquiamo. Se pensi di essere stregato, metti una penna d’oca piena di mercurio sotto il cuscino. E poi la chicca folk: il pettirosso che trova un cadavere e gli copre il volto con il muschio.

Lupton sapeva benissimo cosa faceva. Nella prefazione dice che è meglio nutrirsi di tante “stranezze e varietà” piuttosto che essere “sfamati troppo a lungo con un solo cibo”, cioè un unico librone pesante.

E ha funzionato: almeno 33 edizioni, in stampa dal giro del mondo di Sir Francis Drake fino al 1827, anno della prima fotografia conosciuta.

Faceva parte dei cosiddetti “books of secrets”, manuali di ricette nati in Italia e poi tradotti in tutta Europa, che insegnavano di tutto — dai cosmetici all’alchimia, alla birra e all’apicoltura — e che hanno avuto un’influenza vera sulla cultura scientifica dell’epoca.

Non tutto funzionava, ovvio. Dormire sul fianco destro in gravidanza per avere una femmina? Sognare aquile come portafortuna? Ma il punto non era solo l’efficacia, era lo stupore. E per l’epoca era anche roba all’avanguardia: la sua fonte più citata era Antoine Mizauld, medico parigino e consigliere della regina di Francia.

La cosa più bella sono le annotazioni dei lettori. In una copia del 1612 conservata a Glasgow qualcuno ha messo crocette su passi su zoppia, cuore, ulcere e problemi di stomaco — forse soffriva di gotta. Un’altra lettrice del Seicento, Frances Wolfreston, sottolineava le cure per la gotta. Un lettore del 1706 segnò 38 rimedi per mal di testa, denti, bruciore agli occhi e insonnia. E in un’altra copia alla Wellcome Collection c’è solo un segno: accanto alla storia di un contadino tedesco a cui, dopo morto, trovarono nello stomaco pezzi di legno e quattro coltelli d’acciaio. Colpa del Diavolo, naturalmente.

Come noi oggi ci preoccupiamo del brain-rot da social media feed, anche nel ‘500 c’era chi temeva intrattenimento di basso livello, distrazione e sovraccarico informativo. Lupton invece era ottimista: dare pillole di sapere in inglese semplice, e non in latino da dotti, permetteva alla gente comune di accedere a quello che altrimenti avrebbe richiesto intere biblioteche.

Oggi questi manuali sono studiati da Glasgow e dalla Herzog August Library in Germania e finiranno in mostra alla Mitchell Library di Glasgow da gennaio a marzo 2027. Cambiare tutto er non cambiare nulla, paraffando il Principe di Salina del Gattopardo: secoli prima degli algoritmi, eravamo già dipendenti da contenuti brevi, utili, inutili e meravigliosamente strani.

Maddalena Ingroia

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