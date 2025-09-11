NEPAL. Generazione Z sceglie una Baby Boomer come premier 

I manifestanti della “Generazione Z” in Nepal vogliono come nuovo primo Ministro ad interim la prima donna a capo della Corte Suprema del Paese e hanno chiesto lo scioglimento del parlamento l’11settembre, due giorni dopo che le proteste hanno costretto il primo Ministro a dimettersi.

Sushila Karki, 73 anni, prima donna a essere nominata capo della Corte Suprema del Nepal nel 2016 e ora in pensione, è la favorita per diventare leader ad interim del Paese himalayano, incuneato tra India e Cina.

Il suo nome era stato proposto al presidente e all’esercito da coloro che guidavano le proteste, ha detto ai giornalisti un rappresentante dei manifestanti, Ojaswi Raj Thapa. “Scioglieremo il parlamento. Non stiamo cercando di sciogliere la Costituzione”, ha detto Thapa. “Potremmo aver bisogno di alcune modifiche alla Costituzione, ma non vogliamo scioglierla”, riporta Reuters.

Le manifestazioni della “Generazione Z” hanno innescato il peggior sconvolgimento in Nepal da anni, costringendo K.P. Sharma Oli a dimettersi da primo Ministro martedì scorso, il giorno dopo che 19 manifestanti sono stati uccisi nelle violenze.

Il bilancio delle vittime è poi salito a 34 e oltre 1.300 sono rimasti feriti, ha dichiarato il Ministero della Salute nepalese.

L’11 settembre, i soldati hanno continuato a pattugliare le tranquille strade di Kathmandu, mentre negozi, scuole e università sono rimasti chiusi. Alcuni servizi essenziali in città sono stati ripristinati.

Karki ha accettato di diventare leader ad interim, ma si sta cercando di trovare una via costituzionale per nominarla.

I media locali hanno riferito che Karki era in trattative con il presidente Ramchandra Paudel e il capo dell’esercito Ashok Raj Sigdel.

Paudel ha affermato di stare facendo ogni sforzo per risolvere “l’attuale difficile situazione” nel rispetto della Costituzione e per proteggere la democrazia e mantenere la pace e l’ordine.

“Faccio appello a tutte le parti affinché confidino nel fatto che si cerchi una soluzione al problema il prima possibile per rispondere alle richieste dei cittadini in rivolta e cooperare con moderazione per mantenere la pace e l’ordine nel Paese”, ha affermato il Presidente nepalese in una dichiarazione.

Secondo altre fonti locali, i manifestanti stanno ancora cercando di raggiungere una decisione unanime e che non tutti sostengono la candidatura di Karki.

Giovedì, il portavoce militare, Raja Ram Basnet, aveva dichiarato: “I colloqui iniziali sono in corso e continueranno oggi”, riferendosi alle discussioni su un leader ad interim. “Stiamo cercando di normalizzare la situazione lentamente”.

Gli ordini che impongono il coprifuoco rimarranno validi a Kathmandu e nelle aree circostanti, ha dichiarato l’esercito in una nota; all’aeroporto, i voli internazionali sono operativi.

Le manifestazioni, innescate da un divieto sui social media poi revocato, sono state viste anche come un’espressione di frustrazione da parte dei giovani per la presunta incapacità del governo di combattere la corruzione e di promuovere le opportunità economiche.

Gli edifici governativi, dalla Corte Suprema alle abitazioni dei ministri, compresa la residenza privata di Oli, sono stati dati alle fiamme durante le proteste, che si sono placate solo dopo le dimissioni del primo Ministro.

