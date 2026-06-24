LIBRI. Storia dell’involuzione tecnologico-informatica italiana

Dopo aver contribuito ai primi successi dell’informatica italiana e vissuto dall’interno quarant’anni di trasformazioni tecnologiche, Michele Missaglia racconta nel volume La lunga notte dell’informatica italiana. Memorie di un programmatore fra rivoluzioni annunciate e occasioni perdute (LoGisma Editore) come il Paese abbia perso molte delle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale.

Termini come RAM, browser, PIN, OTP, SPID o ChatGPT sono ormai parte del nostro linguaggio quotidiano. Installare un’app è diventato un gesto naturale, che accompagna studio, lavoro, sport e svago. Eppure, in pochi decenni siamo passati dai primi computer domestici – macchine complesse, da capire e domare – a tecnologie capaci di assisterci e persino prendere decisioni autonome.

Com’è avvenuta questa trasformazione? Cosa c’era prima? Un giovane che oggi chiedesse “Com’era l’informatica?” troverebbe in queste pagine una risposta: il racconto di un’evoluzione silenziosa che ha portato il dato al centro del potere, mostrando come l’informatica sia una disciplina insieme scientifica e umanistica, ormai intrecciata con i nostri usi, costumi e linguaggi.

L’Italia, dopo alcuni brillanti primati, abbandona l’hardware e vive tre decenni di boom del software. Ma tra scalate finanziarie, bolle speculative e una politica distratta, molte opportunità si perdono e il settore viene progressivamente assorbito dalla nuova economia deregolata.

L’Autore, che questa storia l’ha vissuta in prima persona, ripercorre le tappe cruciali dell’informatica italiana: dagli anni dell’euforia a quelli della crisi. Uno spaccato dell’economia del Paese le cui conseguenze pesano ancora oggi. Una rinascita, però, è ancora possibile.

Michele Missaglia, ex dipendente TIM della Divisione Information Technology, ha vissuto per quarant’anni (1980-2020) l’intera evoluzione tecnologica, dalle schede perforate al cloud computing, partecipando, con le principali aziende del settore, a importanti progetti di carattere nazionale e a sperimentazione di prodotti e metodologie.

Redazione

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