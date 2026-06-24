ISRAELIRANWAR. Tensione interna in Iran per le dichiarazioni degli americani su: nucleare, missili e utilizzo dei fondi sbloccati smentite da Qalibaf in Oman per la creazione dell’autorità portuale di Hormuz 

Nelle ultime 72 ore, gli americani hanno fatto almeno tre affermazioni immediatamente smentite dalla parte iraniana: Affermazione 1: I primi 6 miliardi di dollari di fondi sbloccati dall’Iran saranno utilizzati solo per l’acquisto di prodotti agricoli statunitensi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismael Baqaei, ha respinto questa affermazione, dichiarando che la Banca Centrale iraniana utilizzerà i fondi “come meglio crede”.

Affermazione 2: L’Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell’AIEA. Anche questa affermazione è stata respinta dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismael Baqaei, il quale ha dichiarato che gli ispettori non torneranno in Iran finché non verrà raggiunto un accordo definitivo.

Affermazione 3: L’Iran ha accettato di avviare negoziati sul suo programma missilistico. Smentito da Fars News e Tasnim News Agency, ma non da alcun organo di stampa o portavoce ufficiale.

Questo clima di dichiarazioni e immediate smentite sta rendendo il clima negoziale sempre più teso. In Iran inoltre molte persone si oppongono al Memorandum questo clima innalza la tensione tra governo e parlamento.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nella giornata del 23 giugno in Medio Oriente e Asia Occidentale. Il Segretario Rubio visiterà il Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait per discutere un memorandum d’intesa con l’Iran. L’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha concesso una deroga di 60 giorni alle sanzioni statunitensi su tutto il petrolio greggio iraniano e i prodotti derivati, fino al 21 agosto 2026. La deroga consente all’Iran di vendere petrolio a chiunque, compresi gli Stati Uniti, con l’eccezione di Cuba, Corea del Nord e territori ucraini perduti.

Il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Ben-Gvir: “Se Trump dicesse a Netanyahu di lasciare il Libano, la risposta dovrebbe essere: “Signor Presidente, no.” E non solo no all’abbandono del Libano, ma anche no a dichiarazioni come “Non colpite questo posto” o “Non colpite quello”. E ancora ha detto: “Mille madri libanesi possono piangere, ma non una sola madre israeliana”.

In merito alla questione della Flottiglia il ministro ha detto: “Durante la vicenda della flottiglia, la gente mi diceva: “Dagli dei panini”. Io rispondevo: “Dovrei dargli dei panini? Gli farò vedere chi comanda”. Qualcuno del Ministero degli Esteri mi disse: “Dagli dei panini, farà bella figura con il mondo”. Io risposi: “State parlando con Ben-Gvir. Sono sostenitori del terrorismo”. “Non gli porterò i panini.”

Tra le notizie apparse sui media israeliani quella del sensitivo israeliano Uri Geller su Canale 14: “L’Iran è Utilizzo di un’arma elettromagnetica a bassa frequenza per fare il lavaggio del cervello e influenzare Trump affinché accetti il ​​Memorandum d’intesa”.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito che si sta impegnando per l’indipendenza dagli Stati Uniti nella produzione di armi, ha dichiarato. “Sono estremamente grato per il sostegno che abbiamo ricevuto dai nostri amici americani, ma dobbiamo liberarci da questa dipendenza e creare un nostro sistema di produzione di armi indipendente”, ha affermato, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa EFE. Netanyahu ha sottolineato che Israele produrrà le proprie armi. “Voglio l’indipendenza in materia di armamenti”, ha ribadito.

Un Boeing 707-367C dell’aeronautica israeliana per il rifornimento in volo è stato avvistato a Bratislava con alcuni elementi della fusoliera chiaramente presi in prestito da altri velivoli

Islanda, Norvegia e Svizzera firmano accordi agricoli bilaterali con la Palestina



Le immagini satellitari mostrano aerei cisterna statunitensi che rientrano alla base aerea di Al Udeid in Qatar per la prima volta dall’Operazione Lion’s Roar, il che indica che gli Stati Uniti non hanno in programma azioni militari nel prossimo futuro (che metterebbero a rischio questi velivoli a causa della loro vicinanza all’Iran).

Il 22 giugno il principale negoziatore iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, è arrivato in Oman insieme al Ministro degli Esteri Abbas Araqchi per finalizzare gli accordi con gli omaniti in merito alla gestione iraniana dello Stretto di Hormuz. Dopo l’incontro Iran e Oman hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui confermano l’intenzione di istituire un’amministrazione congiunta sullo Stretto di Hormuz. La dichiarazione conferma inoltre che i servizi marittimi saranno soggetti a tariffe “in conformità con gli standard internazionali”.

In una dichiarazione prima dell’incontro Qalibaf, risponde alle critiche: “In uno dei programmi di IRIB, ho sentito dire che avrebbero preferito che l’aeroporto di Mehrabad fosse stato chiuso, così la squadra negoziale non avrebbe dovuto recarsi in Svizzera.” Dico a quei cari: se non fossimo andati in Svizzera, ogni istante in più sarebbe stato versato sangue da parte dei musulmani e degli sciiti del Libano.

L’inviato iraniano all’ONU dopo due morti nell’attacco israeliano nel Libano meridionale: qualsiasi violazione del Memorandum d’intesa creerà problemi per i colloqui.

Un gruppo di parlamentari iraniani si recherà domenica in Parlamento per chiederne l’apertura, altrimenti organizzerà un sit-in. Molti parlamentari iraniani sono indignati per non poter svolgere le proprie funzioni e approvare leggi (e criticare il Memorandum d’intesa).

Qalibaf ha spiegato che molti contenuti non sono resi pubblici per motivi di sicurezza nazionale. Se diventassero pubblici il “nemico” approfitterebbe per cambiare a suo favore gli accordi.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in. Medio Oriente e in Asia Occidentale. Il pilota dell’F-15 abbattuto sull’Iran ha segnalato un insolito gruppo di droni simili a meduse, riporta la CNN, citando fonti a conoscenza dell’interrogatorio del pilota. Ha affermato di aver visto diversi droni interconnessi, a forma di medusa. Si muovevano all’unisono, con i droni più piccoli posizionati sotto quelli più grandi. Fonti della CNN sottolineano che l’intelligence statunitense non era a conoscenza del fatto che l’Iran possedesse questa tecnologia, nota come “networking”. Il Pentagono: Continuiamo a mantenere due portaerei, la CVN 72 Lincoln e la CVN 77 Bush, nel Mar Arabico e restiamo in stato di allerta.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno riferito il 22 sera che la Marina ha sventato un tentativo di una moto d’acqua proveniente dalla Giordania di penetrare nel quartiere degli hotel di Eilat. Il Ministero della Sicurezza di Stato aveva precedentemente negato di possedere informazioni specifiche, nonostante un avvertimento del capo dello Shin Bet.

Il Presidente Generale Joseph Aoun ha ricevuto il 23 pomeriggio una telefonata dal Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e dal Segretario di Stato americano Marco Rubio, durante la quale hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi alla situazione in Libano e alla fase successiva agli incontri in Svizzera. Il Vicepresidente Vance e il Segretario Rubio hanno ribadito il sostegno degli Stati Uniti alle posizioni del Presidente della Repubblica e del governo libanese nei loro sforzi per estendere l’autorità dello Stato legittimo e rafforzare la sua sovranità nazionale su tutto il territorio libanese esclusivamente attraverso l’Esercito e le forze di sicurezza libanesi, consentendo loro di adempiere ai propri impegni in tal senso.

Vance e Rubio hanno inoltre sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a seguire l’attuazione degli accordi raggiunti durante gli incontri in Svizzera, inclusa la formazione di una cellula congiunta composta da Stati Uniti, Libano e Repubblica Islamica dell’Iran per consolidare il cessate il fuoco in Libano e monitorare l’attuazione delle relative misure.

Centinaia di navi sarebbero in attesa al largo del Golfo Persico, poiché lo Stretto di Hormuz rimane solo parzialmente aperto, e molti armatori di petroliere non sono disposti a proseguire il transito finché Iran e Stati Uniti non finalizzeranno l’accordo di cessate il fuoco. Il problema principale nell’immediato non è solo la chiusura fisica, ma anche la riluttanza degli armatori a transitare in uno dei punti di strozzatura più critici al mondo per il trasporto di petrolio e GNL, finché la situazione della sicurezza rimane instabile.

Questa esitazione è significativa anche prima di qualsiasi formale interruzione delle esportazioni. I ritardi a Hormuz minacciano direttamente i programmi di carico, aumentano i tempi di navigazione e limitano la disponibilità effettiva di petroliere, in particolare per il petrolio greggio, i prodotti raffinati e il GNL in uscita dal Golfo Persico. Anche se la produzione dei giacimenti dovesse rimanere invariata, la maggiore lentezza dei movimenti delle navi potrebbe comunque portare a tariffe di trasporto più elevate, esacerbare gli squilibri di prezzo regionali e perpetuare il premio geopolitico inizialmente incorporato nei prezzi del petrolio e del gas.

Per il mercato, un’apertura parziale non rappresenta una normalizzazione: finché gli armatori non riacquisteranno fiducia nella sicurezza del passaggio, Hormuz continuerà a essere considerato un rischio per la sicurezza piuttosto che un corridoio regolare.

Il Joint Maritime Information Center (JMIC) ha rivisto il livello di minaccia per la regione marittima del Medio Oriente da “significativo” a “moderato”, in seguito al continuo calo dei prezzi del petrolio e alla notizia di maggiori progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran rispetto a quanto precedentemente riportato.

Il Comandante dello Stato Maggiore Congiunto della Difesa Aerea iraniana, sottolineando che le unità operative della difesa aerea in tutto il paese sono in stato di massima allerta, ha dichiarato: “Le Forze Armate iraniane sono pienamente e risolutamente pronte a rispondere a qualsiasi possibile scenario nemico”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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