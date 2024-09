ISRAELHAMASWAR. Gaza mette a dormire l’I2U2

Il conflitto in corso in Medio Oriente ha gettato un’ombra su I2U2, un raggruppamento di India, Israele, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti creato per affrontare sfide globali come la sicurezza alimentare, l’energia, l’acqua e la salute e promuovere opportunità economiche.

Le discussioni nel gruppo sono rimaste inattive e non si sono tenute riunioni per quasi un anno a causa dell’attacco di Israele a Gaza, hanno affermato fonti riporta The Industan Times.

“L’India ha adottato un approccio di ‘attesa e osservazione’ sulla questione poiché non vuole disturbare il suo equilibrio nella regione. Lo status quo potrebbe continuare a meno che Stati Uniti e Israele non vogliano spingere le cose in modo attivo nonostante gli Emirati Arabi Uniti vogliano prendere le distanze da Israele”, riporta Businessline.

L’ultimo incontro degli Sherpa di I2U2 si è svolto a New York nel settembre 2023 a margine della 78a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Dopo che il gruppo terroristico Hamas ha attaccato Israele nell’ottobre 2023 uccidendo oltre mille israeliani e prendendone in ostaggio diversi e Israele ha iniziato una guerra contro Hamas, l’I2U2 è dormiente.

“Non è possibile aspettarsi che gli Emirati Arabi Uniti dialoghino con Israele quando è al centro del conflitto in Medio Oriente e i paesi musulmani ne sono colpiti. È una questione delicata e gli Emirati Arabi Uniti non sembrano interessati a riaprire il dialogo”, riportano giornali indiani.

Poiché potrebbe volerci molto tempo prima che la situazione in Medio Oriente si normalizzi, c’è molta incertezza su cosa accadrà all’I2U2 nei giorni a venire: ”Il successo dell’I2U2 dipende dalla risoluzione della situazione. Bisogna vedere quale posizione assumeranno gli Stati Uniti e Israele sul raggruppamento se la crisi continua”

A febbraio, i rappresentanti della Casa Bianca avevano affermato che il gruppo I2U2 continuava a essere una priorità per il governo Biden e non era in secondo piano a causa della situazione in Medio Oriente.

I2U2 è stato inizialmente formato durante una chiamata ministeriale virtuale ospitata dal Segretario Blinken con le sue controparti I2U2 nell’ottobre 2021.

I capi di stato dei quattro paesi hanno convocato il primo vertice dei leader il 14 luglio 2022 per istituire il gruppo I2U2. L’obiettivo del gruppo è incoraggiare investimenti congiunti in sei aree reciprocamente identificate, tra cui acqua, energia, trasporti, spazio, salute e sicurezza alimentare.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio