UKRAINEURUSSIAWAR. La Brigata russa dell’Orsa rientra in Crimea da Ouagadougou

I mercenari russi della Compagnia militare privata (PMC) “Medvedi” sono tornati in Russia dopo una missione in Burkina Faso, dove hanno fornito sicurezza al leader della giunta, il capitano Ibrahim Traore.

La Brigata “Medvedi”, nota anche come Brigata dell’orso, è arrivata nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, all’inizio di quest’anno per supportare il capitano Traore, che ha preso il potere nel 2022. Inizialmente schierati in Crimea, questi mercenari si sono poi spostati nella regione russa di Kursk, mentre le forze ucraine spingevano per la loro offensiva, come riporta Le Monde.

Entrati in servizio nel gennaio 2024, il soggiorno dei mercenari è stato interrotto. Dopo essere inizialmente atterrati in Burkina Faso per una missione che probabilmente è iniziata a maggio, i resoconti hanno confermato il loro ritorno in Russia.

Ufficialmente, il ritiro è attribuito alla necessità di difendersi dall’avanzata dell’Ucraina nella regione russa di Kursk, iniziata il 6 agosto.

Il 22 agosto, i giornalisti di Le Monde sono riusciti a contattare il comandante della Brigata “Medvedi”, Viktor Ermolayev, noto anche come Jedi, che ha confermato il richiamo delle sue truppe dall’Africa.

Cinque giorni dopo, il 27 agosto, il canale Telegram dell’unità ha detto che i recenti sviluppi hanno reso necessario il loro ritorno in Crimea. La base principale del gruppo si trova in Crimea, nella regione di Perivalne. Viktor Ermolayev afferma che questa brigata opera in modo indipendente e non ha legami ufficiali con il Ministero della Difesa russo.

Tuttavia, le interazioni con alcuni dei comandanti di “Medvedi” sembrano ben documentate. Il 5 aprile 2023, Yunus-Bek Yevkurov, viceministro della Difesa russo, che supervisiona la strategia militare di Mosca in Africa, ha visitato il campo di Perivalne per offrire supporto, riporta UAWire.

Richieste dal capitano Traore dalla fine del 2023, le unità militari e paramilitari russe erano state coinvolte nell’addestramento dei soldati e nella stretta collaborazione con i servizi segreti.

Il “Medvedi” era principalmente incaricato di operazioni di sicurezza personale. Il 25 luglio, un video amatoriale a Ouagadougou mostrava il leader della giunta circondato da personale paramilitare russo mascherato, uno dei quali sfoggiava le insegne della Brigata dell’orso.

La Brigata “Medvedi” è stata formata nel marzo 2023 ed è composta da volontari provenienti da ranghi militari russi e diversi distaccamenti, con segnalazioni che citano ruoli di combattimento attivi in ​​Ucraina , in collaborazione con le Forze armate russe.

I membri della Brigata dell’orso sono stati fotografati durante le sessioni di addestramento al campo di Perivalne, a cui ha partecipato il vice ministro della Difesa Yevkurov il 5 aprile 2023.

In una dichiarazione ufficiale che accompagna queste immagini, la brigata ha annunciato di aver ricevuto il supporto di Yevkurov. Entro il 30 maggio 2023, è stata ufficialmente riconosciuta come 81a Brigata Volontaria Specializzata.

Gli esperti militari ritengono che sia stato in questo periodo che la Brigata “Medvedi” ha rafforzato i suoi legami con la PMC “Redut”, sotto la supervisione del GRU.

Nonostante queste affiliazioni, i comandanti di brigata, tra cui Viktor Ermolayev, sostengono di operare indipendentemente dal Ministero della Difesa russo. In precedenza impegnato in conflitti in Ucraina, Cecenia e Siria, Ermolayev ha assicurato che le sue unità operano in modo autonomo dalle autorità di Mosca.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Graziella Giangiulio