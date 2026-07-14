INTELLIGENCE. Effetto Trump. Il governo Takaichi vuole ricreare l’Agenzia Centrale d’Intelligence: è la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale 

Il Giappone sta istituendo la sua prima agenzia di intelligence centralizzata dalla Seconda Guerra Mondiale, nel tentativo di modernizzare le proprie capacità di difesa contro spionaggio, interferenze straniere e altri attacchi da parte di avversari esteri.

La legge per la creazione della nuova agenzia è stata approvata dalla Camera alta della Dieta nazionale giapponese a maggio, un mese dopo essere stata approvata dalla Camera bassa, riporta al Jazeera.

Dopo decenni di dipendenza dal supporto dell’intelligence statunitense e dopo che una posizione pacifista è stata sancita dalla Costituzione giapponese, il Primo Ministro Sanae Takaichi ha descritto questa legge come “un primo passo” verso il rafforzamento delle capacità di spionaggio del Paese. I primi passi erano già stati compiuto da Shinzo Abe, padre politico di Sanae Takaichi.

La legge crea due organi: un Consiglio Nazionale dell’Intelligence, che fungerà da centro di comando governativo per la raccolta e l’analisi delle informazioni, e un’agenzia per le operazioni. La riforma trasforma l’attuale Ufficio di Gabinetto per l’Intelligence e la Ricerca, CIRO, in un Consiglio Nazionale dell’Intelligence e un Ufficio Nazionale dell’Intelligence centralizzati.

Takaichi non sta esattamente creando la Central Intelligence Agency statunitense, ma il New York Times ha riportato che gli alleati occidentali, tra cui Stati Uniti, Germania e Australia, stanno consigliando il governo giapponese sulla creazione della nuova agenzia di spionaggio. La riforma mira a migliorare le capacità di intelligence del governo giapponese “rafforzando il coordinamento, riducendo le barriere interagenzie e garantendo che i prodotti dell’intelligence soddisfino meglio le esigenze dei decisori politici”, riporta il quotidiano qatariota.

Tokyo afferma di dover affrontare minacce provenienti da diversi paesi vicini come Corea del Nord, Russia e Cina, e che un’agenzia di intelligence nazionale è necessaria per contrastare le loro attività. Fino ad ora, la politica estera e di sicurezza nazionale del Giappone ha seguito quella degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Tuttavia, “recentemente il Giappone ha gradualmente intrapreso una propria politica, soprattutto durante l’amministrazione Trump”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente accusato gli alleati di Washington di non investire abbastanza nella propria difesa e di fare affidamento sull’aiuto americano. Ha messo in discussione le alleanze statunitensi ed è stato ambivalente riguardo alla possibilità che la più potente potenza militare del mondo intervenga in difesa di nazioni più piccole. Per questo, ”il Giappone deve raccogliere informazioni in autonomia”.

Attualmente il Giappone non dispone di una legge antispionaggio che renderebbe relativamente facile per le attività di intelligence straniere rimanere impunite. “In quanto importante alleato degli Stati Uniti in Asia e potenza tecnologicamente avanzata, il Giappone rimane un obiettivo di intelligence fondamentale per Cina, Russia, Corea del Nord e altri paesi”. Ciò di cui il Giappone ha bisogno è “una legge sulla trasparenza delle influenze straniere per aumentare la trasparenza delle attività di lobbying degli attori stranieri e per scoraggiare le interferenze straniere illegali. E una legge antispionaggio per condurre operazioni e indagini sotto copertura utilizzando identità fittizie”.

Un ostacolo importante all’interno dell’attuale struttura decentralizzata giapponese, secondo gli esperti, è che nessuno ha l’autorità di imporre la cooperazione ad altre agenzie o enti o di impedire la dispersione dei dati di intelligence. Il potere politico dell’attuale agenzia di intelligence giapponese è debole: “Questo perché al CIRO non sono stati conferiti mandati legali in materia di intelligence quando è stato istituito nel 1952”. Altra difficoltà è che, secondo le attuali leggi giapponesi, i rappresentanti stranieri sospettati di potenziali affiliazioni o interferenze con i servizi segreti sono difficili da intercettare perché le basi legali per le autorità giapponesi per intercettare le loro comunicazioni o perseguirli sono deboli.

Takaichi ha accelerato l’espansione delle ambizioni militari e di sicurezza del Giappone attraverso una serie di misure, tra cui proprio l’istituzione di un organismo centrale di intelligence.

A dicembre 2025, il governo ha approvato il suo più grande bilancio per la difesa di sempre, pari a 58 miliardi di dollari, mentre il Ministero della Difesa ha affermato di dover accelerare la sua “trasformazione” e avrebbe speso più di 600 milioni di dollari per la costruzione di un cosiddetto “scudo laser” con droni a protezione della sua regione sud-occidentale.

Ad aprile, il governo di Takaichi si è avvicinato all’abolizione del divieto sull’esportazione di armi letali, come carri armati e navi da guerra.

Questa nuova direzione ha portato a proteste contro la guerra nelle strade del Giappone a maggio. Tuttavia, un sondaggio Jiji di aprile ha mostrato che solo il 19% si opponeva al nuovo disegno di legge per la riforma dei servizi segreti del paese. Circa il 40% era indifferente, mentre il resto era favorevole, soprattutto le giovani generazioni.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Polizia Speciale Superiore, nota come Tokko, monitorava, arrestava e torturava i cittadini per le loro convinzioni politiche. L’articolo 9 della sua Costituzione, redatta nel 1947 poco dopo la fine della guerra, ripudiava la guerra e il Giappone non ha mai avuto un proprio servizio di intelligence estera. Si è invece affidato agli Stati Uniti. Le ultime riforme non equivalgono a un ritorno al tipo di apparato di spionaggio che potrebbe essere utilizzato contro i civili giapponesi.

Antonio Albanese

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