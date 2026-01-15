GIAPPONE. A suon di batteria Takaichi e Lee chiudono il vertice 

I leader giapponese e sudcoreano hanno concordato di approfondire la cooperazione tra i loro paesi prima di scatenarsi in un inaspettato scambio culturale, con una jam session a sorpresa al ritmo di successi K-pop.

L’esibizione musicale tra il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi e il Presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha fatto seguito al vertice di martedì nell’antica capitale giapponese di Nara, città natale anche di Takaichi, riporta AP

Indossando giacche sportive personalizzate, si sono seduti fianco a fianco e hanno suonato la batteria al ritmo di successi come “Dynamite” dei BTS e “Golden” dei K-pop Demon Hunters, in un breve video pubblicato mercoledì dall’ufficio di Takaichi.

La jam session è stata una sorpresa per Takaichi, appassionata di heavy metal e batterista accanita ai tempi dell’università.

“Suonare la batteria è sempre stato il mio sogno”, ha detto Lee su X, ringraziando Takaichi per l’ospitalità nell’organizzare la jam session.

“Così come abbiamo rispettato le nostre differenze e armonizzato i nostri ritmi, spero che Corea e Giappone approfondiscano la cooperazione e si avvicinino gradualmente”, ha detto Lee.

Takaichi, in un video, si è complimentato con Lee per la sua rapidità di apprendimento, affermando di aver imparato a suonare la batteria in pochi minuti.

“Per sviluppare le relazioni tra Giappone e Corea del Sud in modo lungimirante e stabile, continueremo la nostra stretta comunicazione tra i due governi, anche attuando proattivamente la nostra ‘diplomazia navetta’”, ha affermato Takaichi in un messaggio su X.

Tommaso Dal Passo

