CIPRO. Erdogan fa minacce per l’incendio della moschea di Larnaca

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha promesso una risposta all’incidente del tentativo di incendiare la moschea nella città costiera di Larnaca il 2 dicembre a Cipro, dicendo che la Turchia indagherà sulla questione. Erdogan ha detto che l’incidente «non rimarrà senza risposta» e i responsabili «pagheranno un prezzo pesante». Erdogan ha fatto queste dichiarazioni poco prima di partire per una visita ufficiale in Qatar, ha riferito l’agenzia ufficiale Anadolu, «Naturalmente, questo attacco nel sud di Cipro non rimarrà senza risposta (…) Non commettete simili atti di sabotaggio ai nostri templi. Pagherete un prezzo pesante per la vostra partecipazione a un tale sabotaggio».

In contrasto con la retorica di Erdogan sulla questione, la stampa cipriota ha riferito che l’incendio doloso non era collegato al conflitto tra greco-ciprioti e turchi. Un rifugiato siriano di 27 anni ha appiccato il fuoco dopo che la moschea non lo lasciava dormire lì, ha riferito il Cyprus Mail, citando le autorità locali. L’incendio al Buyuk Cami era stato appiccato mercoledì sera e ha causato alcuni danni alla porta prima di essere spento.

Il Comitato tecnico bicomunitario per il patrimonio culturale ha rivelato che l’incendio non ha niente a che fare con motivi razziali o nazionalisti; si è trattato di uno sfortunato incidente in cui «un migrante siriano senza casa ha tentato di dare fuoco alla moschea dopo che l’hodja si è rifiutato di lasciarlo dormire lì di notte», ribadendo che il danno è stato minimo.

I commenti di Erdogan servono a ricordare i rapporti tesi tra Turchia e Cipro. L’isola del Mediterraneo orientale è divisa nella Repubblica di Cipro, riconosciuta a livello internazionale, che ha una maggioranza etnica greca, e la Repubblica turca di Cipro del Nord, che è prevalentemente turca. Solo la Turchia riconosce quest’ultima.

Restano comunque diverse questioni in sospeso su Cipro. Recentemente, i piani della Turchia di sviluppare la città abbandonata di Varosha hanno provocato una condanna internazionale a luglio. Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha inveito contro la politica estera turca al summit delle Nazioni Unite a settembre.

Tommaso Dal Passo