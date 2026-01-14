UKRAINERUSSIAWAR. Mosca: l’UE ha due anni al massimo per virare verso Mosca. L’85% di Kiev al buio. I russi distruggono altre navi a Odessa e espandono il controllo nel Donec’k e nell’Oblast Zaporižžja

Secondo il Financial Times: i leader di Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Canada faranno pressione su Trump al G7 affinché fornisca garanzie di sicurezza personale all’Ucraina.

Londra nel frattempo ha precisato che invierà truppe in Ucraina “solo se sarà certa della loro sicurezza”, afferma il capo delle forze armate britanniche. Richard Knighton ha anche affermato di essere fiducioso nella sua capacità di garantire la sicurezza delle truppe britanniche che verranno dispiegate in Ucraina per far rispettare l’accordo di pace.

Nel frattempo a commento della frase del premier italiano Giorgia Meloni, che prima o poi bisognerà parlare con Putin, Paula Pinho, portavoce della Commissione europea detto: “È chiaro che a un certo punto l’UE dovrà negoziare anche con il presidente Putin. Non siamo ancora a quel livello”, ha osservato. I paesi dell’UE hanno anche posizioni divergenti sulla questione dell’acquisto di armi per l’Ucraina nell’ambito del pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro. Secondo Politico, Germania e Paesi Bassi ritengono che parte della somma debba essere spesa per l’acquisto di armi americane, mentre la Francia insiste sulla priorità da dare ai produttori europei.

Finlandia e Svezia chiedono alla Commissione Europea di vietare l’esportazione di beni di lusso in Russia e la manutenzione delle petroliere russe, nonché di ridurre le quote sulle importazioni di fertilizzanti russi, nell’ambito del ventesimo pacchetto di sanzioni, riporta Euractiv, citando un diplomatico anonimo.

Nel frattempo ucraini al freddo e al gelo senza corrente elettrica. Interruzioni di corrente di emergenza sono state introdotte in tutta Kiev. Le infrastrutture non riescono a reggere il carico, afferma Kovalenko, CEO di Yasno. L’85% dei residenti di Kiev è senza elettricità.

Il Comitato di Difesa della Rada non ha appoggiato le dimissioni del Capo dell’SBU, Vasyl Malyuk.

La decisione finale spetta alla Rada. Khmara è già stato nominato capo ad interim dell’SBU. La Rada ha sostenuto le dimissioni di Vasyl Malyuk da capo dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina. 235 deputati hanno votato a favore della relativa risoluzione.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelennsky ha detto: “Abbiamo informazioni di intelligence: i russi stanno preparando un nuovo attacco massiccio. Droni per indebolire le difese aeree e i missili. Vogliono sfruttare il freddo. Questo attacco potrebbe verificarsi nei prossimi giorni”.

La Russia ha lanciato oltre 13.000 missili e 142.000 droni contro l’Ucraina dal 24 febbraio 2022, afferma il Generale Syrskyì. Il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine ha osservato che, in questo contesto, l’esigenza primaria dell’Ucraina è rafforzare la propria difesa aerea acquisendo sistemi di difesa aerea e missili, che gli Stati Uniti possono fornire.

Nella notte del 13 gennaio “i russi hanno nuovamente attaccato le infrastrutture energetiche ucraine”, afferma Zelenskyy. Secondo il premier, le forze armate russe hanno utilizzato quasi 300 droni d’attacco, 18 missili balistici e sette missili da crociera, colpendo otto regioni dell’Ucraina. L’attacco ha creato una situazione difficile nella regione di Kiev, dove diverse centinaia di migliaia di famiglie sono attualmente senza elettricità. Ha inoltre aggiunto che l’Ucraina si aspetta consegne accelerate delle forniture concordate con gli Stati Uniti e l’Europa, in particolare missili per i sistemi di difesa aerea.

Sono stati colpiti anche gli impianti energetici nella parte controllata da Kiev dell’Oblast di Zaporižžja.

Le riserve internazionali della Russia hanno stabilito un nuovo record, salendo a 763,9 miliardi di dollari ha fatto sapere la Banca Centrale della Russia.

A Mosca arrivano nuove nomine a sostituzione degli ex dirigenti accusati di corruzione. Yuri Abrasimov, Vicedirettore Generale per l’Economia e le Finanze, è stato nominato Direttore Generale ad interim di JSC Tupolev. Alexander Zhdanov, in precedenza Direttore del Dipartimento per il Risanamento Finanziario della Banca Centrale della Federazione Russa, è diventato il capo dell’Agenzia per l’Assicurazione dei Depositi il ​​13 gennaio. Alla fine di dicembre, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per l’Assicurazione dei Depositi ha deciso di licenziare Andrei Melnikov dalla carica di CEO dell’ente statale. Lo scorso ottobre, il Tribunale di Lefortovo di Mosca ha autorizzato l’arresto di Melnikov con l’accusa di frode.

Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine presso l’Università Federale degli Urali (UrFU) di Ekaterinburg, ha dichiarato a RIA Novosti l’ufficio stampa dell’università. Diversi canali Telegram hanno riferito di perquisizioni effettuate presso l’UrFU e nelle abitazioni di “tre alti dirigenti universitari”.

In sessione plenaria, la Duma russa ha approvato in prima lettura un disegno di legge che garantisce alle vedove dei partecipanti all’operazione in Ucraina il diritto all’istruzione superiore gratuita. Il documento prevede il diritto delle vedove all’ammissione gratuita alle università, entro un contingente separato, senza esami di ammissione, per i corsi di laurea triennale e specialistica. Si propone di estendere condizioni simili agli istituti di istruzione secondaria professionale.

Il nuovo rappresentante russo presso l’OSCE, Dmitry Polyansky in una intervista ha detto: “L’Europa ha ‘uno o due anni, non di più’ per effettuare una svolta strategica verso la Russia, altrimenti il ​​continente perderà completamente la sua indipendenza.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 13 gennaio. Nella notte, le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco combinato (oltre 20 missili balistici da soli) contro le infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev, Dnipro, Charkiv e Zazaporižžja (sono menzionate le centrali termoelettriche di Kryvyj Rih e Trypilska). A Kiev e nelle città limitrofe (Irpin, Bucha e Gostomel), si segnalano interruzioni di corrente quasi totali e problemi con l’approvvigionamento idrico. Sono state segnalate esplosioni anche nella regione di Žytomyr e numerosi missili Geranium operativi a Odessa. I droni russi hanno colpito due navi vicino a Odessa.

Le forze armate ucraine hanno attaccato la centrale termoelettrica di Orel e una sottostazione nel villaggio di Stary Krym, vicino a Mariupol. Nella regione di Lipetsk, una persona è rimasta ferita durante un attacco di droni su Yelets. Un’ambulanza è stata colpita da detriti e danneggiata. Sono stati spenti incendi in abitazioni private. Le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco aereo su Taganrog, riferisce il governatore. Non sono state segnalate vittime.

Nella regione di Bryansk, un morto da un attacco di droni ucraini nel villaggio di Strachovo, nel distretto di Suzemsky. Nel villaggio di Belaya Berezka, nel distretto di Trubchevsky, un ferito da attacco di drone. Gli attacchi dei droni Geran-2 hanno distrutto depositi di droni a lungo raggio e caserme degli operatori vicino a Shostka, Sumy

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Sever russo continua a combattere nei distretti di Sumy e Krasnopil’s’kyi district. Scambi di fuoco quotidiani si verificano nei settori di Tetkino e Glushkovo.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno colpito una centrale elettrica nel distretto di Chomutovskij con un drone. L’interruzione ha interessato i distretti di Ryl’skij, Glushkovo, Korenevo e Chomutovskij.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta espandendo la sua zona di controllo vicino a Vovčans’k, nell’area di Starytsya, a sud-ovest di Lyman, a Vovchanskie Khutory e nell’area di Milove-Khatnje.

Sono in corso combattimenti alla periferia di Oleksandrivka, in direzione di Lyman. Le truppe russe stanno avanzando nelle aree di Yarova e Svyatogorsk. Si segnalano scontri vicino a Drobysheve.

A Kupjans’k, vicino al palazzo del consiglio comunale (centro città), le forze armate ucraine hanno pubblicato un filmato della loro fanteria che si muoveva con una bandiera; gli ucraini si sono mossi con relativa libertà durante le riprese. Le forze armate russe controllano la parte settentrionale e orientale della città.

In direzione di Huljajpole nella regione di Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno lanciato cinque contrattacchi senza successo. Il gruppo di forze Orientali russo sta utilizzando artiglieria e droni nel villaggio di Huljajpole. A ovest, sta colpendo le riserve ucraine in avvicinamento.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate russe si stanno aprendo la strada attraverso combattimenti in direzione Stepnohirs’k-Luk’yanivs’ke e oltre. Non ci sono filmati oggettivi della cattura di Novoboikivs’ke, e non se ne prevedono.

Nella regione di Cherson, due uomini sono stati uccisi a seguito dei bombardamenti di ieri sera a Novovolodymyrivka e Chulakovka. Un ferito a Tarasivka. Le forze armate ucraine hanno bombardato altri 13 insediamenti. Le forze armate russe stanno rispondendo al fuoco attraverso il Dnepr.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/