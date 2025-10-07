GIAPPONE. Metallara, biker e fan della Tatcher: Sanae Takaichi nuovo premier?

Sanae Takaichi ha vinto sabato la corsa per la guida del partito al governo in Giappone, avviandosi a diventare la prima donna primo Ministro del suo Paese. La sorprendente vittoria della colomba fiscale potrebbe minare la fiducia degli investitori in una delle economie più indebitate al mondo, mentre le sue posizioni nazionaliste potrebbero alimentare tensioni con la potente vicina Cina. Ottenendo 185 voti contro i 156 di Shinjiro Koizumi al ballottaggio, Takaichi ha promesso di “lavorare, lavorare e lavorare” per ricostruire il partito. Nota per la sua solida esperienza in materia di sicurezza economica e le sue radici conservatrici, ha ammorbidito la sua immagine in queste elezioni, promettendo unità e collaborazione tra generazioni.

Takaichi ha anche sollevato la possibilità di rinegoziare un accordo di investimento con gli Stati Uniti che ha ridotto i dazi punitivi del presidente Donald Trump sui prodotti giapponesi. Dopo aver perso il ballottaggio contro Shigeru Ishiba per la guida del Partito Liberal Democratico lo scorso anno, Takaichi, 64 anni, ora cercherà l’approvazione del parlamento per sostituirlo come primo ministro, riporta Reuters.

Ci si aspetta che ciò accada, dato che il LDP è il partito più numeroso in parlamento, ma non è garantito, dato che la coalizione di governo non ha più la maggioranza in nessuna delle due camere dopo le sconfitte alle elezioni dell’ultimo anno sotto la guida di Ishiba.

Ospitare Trump in Giappone alla fine di questo mese dovrebbe essere uno dei primi atti di Takaichi come leader: ”Piuttosto che essere felice, sento che il duro lavoro inizia qui”, ha detto Takaichi in un discorso ai suoi colleghi parlamentari del LDP dopo la sua vittoria.

Ex ministro della sicurezza economica e degli interni, Takaichi ha ripetutamente definito Margareth Thatcher una fonte di ispirazione, citando il suo carattere forte e le sue convinzioni unite al suo “calore femminile”. Ha affermato di aver incontrato la conservatrice Thatcher, una figura divisiva nella politica britannica nota come “la Lady di Ferro”, a un simposio poco prima della sua morte nel 2013.

Batterista e appassionata di heavy metal, Takaichi non è estranea al creare rumore. È una visitatrice abituale del santuario Yasukuni, che onora i caduti in guerra del Giappone, inclusi alcuni criminali di guerra giustiziati, ed è considerato da alcuni vicini asiatici un simbolo del suo passato militarismo.

Takaichi è favorevole alla revisione della costituzione pacifista giapponese del dopoguerra per riconoscere il ruolo del suo esercito in espansione. Quest’anno ha suggerito che il Giappone potrebbe formare una “alleanza di quasi-sicurezza” con Taiwan.

Sebbene Takaichi si sia impegnata ad aumentare il numero di ministri donne, un ambito in cui il Giappone è rimasto indietro rispetto ai paesi del G7, i sondaggi mostrano che le sue posizioni conservatrici sono più in sintonia con gli uomini che con le donne.

Si oppone al matrimonio tra persone dello stesso sesso e alla possibilità per le coppie sposate di avere cognomi diversi, una questione che gode di ampio sostegno pubblico in Giappone ma che incontra una forte opposizione all’interno degli ambienti conservatori.

Ma sono le sue politiche economiche a creare le maggiori onde d’urto. Protetta del defunto Shinzo Abe e sostenitrice di lunga data delle politiche di stimolo “Abenomics” dell’ex primo Ministro, Takaichi ha chiesto un aumento della spesa pubblica e tagli alle tasse per attutire l’aumento del costo della vita e ha criticato la decisione della Banca del Giappone di aumentare i tassi di interesse.

La madre di Takaichi era un agente di polizia nella sua città natale, Nara, nel Giappone occidentale, e suo padre lavorava nell’importante industria automobilistica giapponese. In un discorso chiave del mese scorso, si è lamentata dei turisti che prendevano a calci i cervi sacri che vagavano per il Parco di Nara, promettendo un giro di vite contro gli stranieri maleducati, una questione che è diventata un bersaglio per alcuni elettori in un contesto di aumento record di migranti e turisti.

Takaichi si è laureata in economia aziendale all’Università di Kobe e ha fatto il suo ingresso nella politica giapponese vincendo un seggio alla Camera bassa nel 1993 come indipendente, prima di unirsi al PLD nel 1996.

Luigi Medici

