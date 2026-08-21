FRANCIA. FLNC respinge categoricamente il piano di autonomia della Corsica e denuncia una presunta “colonizzazione di popolamento” dell’isola

Rispetto a quanto raccontato nel precedente articolo, il dibattito sull’autonomia della Corsica ha conosciuto nelle ultime settimane un nuovo e significativo sviluppo. Se da una parte il progetto istituzionale ha superato il primo importante passaggio all’Assemblée nationale, che lo ha approvato il 23 giugno 2026, dall’altra il FLNC-Union des Combattants ha manifestato una netta opposizione al percorso avviato da Parigi. In una conferenza stampa clandestina diffusa da Corse-Matin e resa pubblica il 6 agosto, in occasione dei cinquant’anni dalla nascita del movimento e alla vigilia delle Giornate Internazionali di Corte, il gruppo indipendentista ha definito il progetto di autonomia una «mascarade», sostenendo che il processo di Beauvau non riconoscerebbe adeguatamente l’esistenza e le rivendicazioni del popolo corso. D’altra parte, ribadisce la sua piattaforma di rivendicazioni: il riconoscimento del popolo corso, lo status di residente, lo status di lingua co-ufficiale della lingua corsa e, naturalmente, un autentico potere legislativo. Questi devono essere i presupposti di qualsiasi vero processo negoziale.

Il gruppo clandestino ha indicato nell’arrivo annuale di circa 5.000 persone, in larga parte francesi provenienti dal continente, e nella crescita delle seconde case alcuni dei principali fattori di quella che considera una pressione demografica insostenibile. Il personale dirigenziale del settore pubblico (pubblica amministrazione, uffici governativi, ecc.) così come quello del settore privato (supermercati, negozi in franchising, varie attività commerciali, ecc.) proviene dall’estero, mentre i giovani laureati corsi vengono emarginati. Il gruppo accusa questi “stranieri provenienti dalla terraferma” di contribuire alla speculazione immobiliare e di minare gli interessi del popolo corso.

In tale contesto, il FLNC-UC ha rilanciato con toni particolarmente duri la denuncia di una presunta «colonizzazione di popolamento» dell’isola, arrivando a rivolgere minacce esplicite ai non-corsi che scelgono di trasferirsi in Corsica, invitandoli a «restare a casa» e avvertendoli di non considerarsi al sicuro qualora decidessero comunque di stabilirsi sull’isola. Una posizione che segna un ulteriore irrigidimento del discorso dell’organizzazione clandestina e che si colloca in aperto contrasto con la linea autonomista sostenuta da Gilles Simeoni, il leader nazionalista corso e presidente del consiglio esecutivo dell’isola, e dalle forze nazionaliste istituzionali.

La conferenza stampa clandestina, alla quale hanno partecipato una quindicina di militanti incappucciati e armati, ha confermato anche la volontà del FLNC-UC di mantenere una forte dimensione militante e clandestina. La presenza delle armi ha conferito ulteriore gravità a una presa di posizione già caratterizzata da minacce dirette nei confronti dei non-corsi. Secondo quanto riportato da un canale OSINT, i militanti sono in possesso di mitragliatrici Škorpion vz. 61, fucili SIG SG 542, fucili di precisione Zastava M76, fucili Beretta AR70/223, fucili modello M16A2, fucili modello Remington 700 con silenziatore, varie pistole e fucili a pompa calibro 12.

La vicenda ha avuto anche un seguito giudiziario: il Parquet national antiterroriste (PNAT) ha aperto un’inchiesta preliminare per associazione a delinquere finalizzata alla preparazione di atti terroristici e per violazioni della legislazione sul possesso di armi in relazione ad attività terroristiche.

Il progetto, intanto, prosegue il proprio iter parlamentare: dopo il voto favorevole dell’Assemblée nationale, il testo è atteso al Senato a partire dal 21 ottobre 2026. Sarà quindi nei prossimi mesi che si misurerà la reale possibilità di trasformare l’accordo politico raggiunto alla Camera in una modifica costituzionale capace di ridefinire il rapporto tra la Corsica e lo Stato francese.

Cristina Uccello

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