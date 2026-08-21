La Svizzera a partire dal 19 agosto, smetterà di concedere lo status di protezione speciale “S” ai cittadini ucraini soggetti al servizio militare, seguendo una decisione analoga dell’Unione Europea, come annunciato dal governo in un comunicato. “D’ora in poi, lo status “S” sarà concesso solo agli individui che adempiono agli obblighi militari previsti in Ucraina.

La nuova norma si applica a tutte le nuove domande presentate a partire dal 20 agosto”, si legge nel comunicato. Le restrizioni non riguarderanno i cittadini ucraini a cui è già stato concesso lo status “S”. Tutti i rifugiati ucraini nell’UE dovranno confermare di non star eludendo il servizio militare quando ricevono protezione temporanea, ha dichiarato il rappresentante della Commissione europea Lammert. La decisione si applica sia agli uomini che alle donne. Il programma che è stato prorogato fino al 4 marzo 2028, afferma il governo.

Terzo drone precipitato nella notte in territorio rumeno, Grindu, nella contea di Tulcea, ha provocato un incendio, secondo quanto riportato dal servizio stampa del Ministero della Difesa del Paese. Non si segnalano vittime.

Yevhenii Khmara dal 19 agosto è stato ufficialmente nominato nuovo Ministro della Difesa dell’Ucraina: 312 parlamentari hanno votato a favore, all’unanimità.. Secondo il neo ministro il piano di mobilitazione deve dipendere dal piano e dalla visione di guerra. “Ci stiamo già lavorando con Drapatiy e lo Stato Maggiore”, ha dichiarato Yevhen Khmara durante il suo intervento alla Rada. “La mobilitazione: è necessario prendere una decisione complessiva in merito. Il primo elemento fondamentale è la situazione nell’esercito, il trattamento adeguato dei soldati, le condizioni di servizio e lo svolgimento delle operazioni di combattimento” .“Abbiamo tre priorità principali: il fronte e il rafforzamento dell’esercito, il personale e lo sviluppo dell’industria della difesa”. Ha chiosato il ministro.

L’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha chiesto la ripresa delle elezioni nonostante la guerra in corso, descrivendo la situazione in Ucraina come una “crisi sistemica di governo”. “La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia”, ha affermato, sottolineando la necessità per l’Ucraina di sviluppare un “meccanismo legale, sicuro e realistico” per la ripresa delle elezioni nel contesto del conflitto prolungato. “Non dobbiamo permettere a Putin di decidere quando gli ucraini potranno eleggere il proprio governo. La democrazia ucraina non deve dipendere dalla benevolenza del Cremlino”, ha aggiunto.

A rispondere al suo appello, Mychajlo Podoljak, Consigliere dell’Ufficio presidenziale: “Lo svolgimento delle elezioni in Ucraina è attualmente impossibile a causa del divieto legale in vigore e della mancanza di condizioni per un voto sicuro”.

Nuovo terremoto per il governo Zelensky: “NABU e SAP hanno condotto un’operazione speciale contro un gruppo criminale guidato da ex e attuali deputati della Verkhovna Rada, che include dipendenti dell’ufficio di Zelenskyy”, secondo quanto riportato dall’ufficio anticorruzione. NABU e SAPhanno perquisito l’abitazione di Iryna Mudra, vice capo dell’ufficio di Zelenskyy. Il secondo parlamentare coinvolto è Vadym Stolar, leader informale del gruppo parlamentare “Restaurazione dell’Ucraina” ed ex membro della fazione “Per la Vita” della Piattaforma di Opposizione. Il procedimento penale coinvolge anche l’ex parlamentare e immobiliarista Maksym Mykytas, già ripetutamente implicato in procedimenti penali del NABU (Servizio Nazionale Antiterrorismo). Perquisizioni presso la Sense Bank ucraina, collegata a Timur Mindich, secondo quanto riportato da un membro del parlamento. Zelenskyy ha destituito il vice capo dell’amministrazione presidenziale ucraina Mudraya con decreto decreto

Ingenti danni al settore agricolo ucraino dagli ultimi attacchi. Secondo gruppi locali, “quasi tutte le scorte di grano nei magazzini ATB di Chernihiv sono scomparse”. Secondo il deputato Hetmantsev della Rada, “i depositi di Nova Poshta, Silpo e ATB si trovano al confine. Secondo lui, solo Rozetka ha subito perdite per 70 milioni di dollari, mentre Epicenter ha perso l’impianto più moderno d’Europa”.

Il 19 agosto l’edificio della Direzione Generale della Polizia Nazionale nella regione di Zhytomyr è stato colpito, ha dichiarato il capo dell’amministrazione regionale. Due agenti di polizia sono stati uccisi e almeno 20 persone sono rimaste ferite nell’attacco. Gli ucraini lamentano che un’altra nave mercantile è stata attaccata nel porto della regione di Odessa. Kiev pga subito duri attacchi Sial intono alle 07:00 del 20n agosto che nel primo mopmeriggio intono alle 14:30.

Secondo fonti ucraine, le forze armate russe hanno avanzato nuovamente nella regione di Zaporižžja, a ovest di Huljajpole. Timori anche per l’avanzata verso, un’altra avanzata è stata registrata nella direzione Slov”jans’k-Kramators’k.

L’Ucraina però non ha richiesto sistemi di difesa aerea all’UE nell’ambito del programma di finanziamento militare da 90 miliardi di euro; Kiev chiede solo armi d’attacco: droni, missili e aerei. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Balázs Ujváry durante un briefing a Bruxelles.

Da Mosca il Ministero per gli affari Esteri russo Sergey Lavrov, al giornalista di Vesti Pavel Zarubin ha dichiarato: “La Russia ha il diritto di considerare la partecipazione diretta della Gran Bretagna agli attacchi contro la Russia come partecipazione a una guerra con tutte le conseguenze che ne derivano”. La nota fa riferimento all’uso lucriamo dei droni inglesi per colpire la Russia in profondità.

Le dichiarazioni dei cittadini russi ricercati in Azerbaigian non riflettono la posizione di Mosca sulle relazioni con Baku, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il Ministero degli Esteri russo ha pubblicato un commento sull’inserimento, da parte delle autorità azere, di tre giornalisti russi – Ivan Knyazev, Semyon Uralov e Alexei Chadayev – nella lista dei ricercati. Sono accusati di aver incitato al rovesciamento violento dell’ordine costituzionale della repubblica e di aver violato l’integrità territoriale del paese. “Le dichiarazioni di questi individui non riflettono in alcun modo l’approccio di Mosca all’Azerbaigian e le sue relazioni con la repubblica”, ha affermato Zakharova in un commento sul sito web del ministero.

I droni russi a reazione hanno sorvolato per la prima volta le regioni occidentali dell’Ucraina, coprendo una distanza di 900 km. Secondo l’Aeronautica Militare, i droni a reazione hanno sorvolato le regioni di Vinnytsia, Ternopil e Rivne. La fregata Admiral Kasatonov è stata avvistata nella Cintura di Ferman, che collega le baie di Kiel e del Meclemburgo. La grande nave antisommergibile “Admiral Levchenko” ha lasciato il Mar Baltico, attraversando lo stretto.

Secondo quanto riportato da REN TV, si è verificato un blackout in diverse zone di Mosca il 18 agosto. Si sono registrate interruzioni di corrente, in particolare nei quartieri di Zamoskvorechye, Danilovsky e Gagarinsky, nonché presso la stazione della metropolitana di Oktyabrskaya. A seguito delle interruzioni, si è verificato un disservizio sulla linea Kaluzhsko-Rizhskaya della metropolitana di Mosca. Secondo MSK1, i treni sulla linea arancione hanno circolato a intervalli prolungati per un certo periodo, e i passeggeri si sono radunati vicino all’uscita della stazione di Rizhskaya. Il servizio ferroviario sulla linea Kaluzhsko-Rizhskaya è stato ripristinato alle 20:34, come riportato dalla testata. Anche Banche e operatori di telecomunicazioni hanno i terroso il servizio. L’interruzione di corrente sulla rete RuNet è stata causata da un’interruzione di corrente in un importante centro di telecomunicazioni, ha dichiarato a TASS il registrar di domini “Reg.ru”. La domanda di carburante è aumentata a Mosca e diverse catene di distributori di benzina hanno imposto restrizioni alla vendita, riferisce RBC. Ancora il 20 agosto il sindaco Oganesyan: “non c’è elettricità in tutta Yevpatoriya”. “Sono in corso lavori di ripristino d’emergenza”. Secondo il sindaco, la pressione dell’acqua nella rete idrica è attualmente bassa. L’acqua è disponibile solo per riempire i piani terra degli edifici residenziali. Gli asili nido sono stati temporaneamente chiusi e il servizio tramviario è sospeso.

Vladimir Putin, nel suo discorso di apertura alla riunione del Consiglio per lo Sviluppo Strategico e i Progetti Nazionali commentando gli attacchi ucraini alla Russia: “Gli attacchi dell’Ucraina contro obiettivi in ​​Russia stanno causando danni, ma non ci sono conseguenze critiche. Le dinamiche economiche in Russia sono modeste ma positive, con una crescita del PIL russo nel 2026 intorno all’1% – Putin. Le capacità logistiche e di magazzinaggio necessitano di essere ripristinate dopo gli attacchi delle Forze Armate ucraine, anche con la partecipazione statale”. Putin ha incaricato il governo di adottare un programma per ripristinare le capacità di magazzino danneggiate ne ha ordinato un aumento significativo degli sforzi per applicare le tecnologie moderne in ambito sociale, ha ordinato a tutte le regioni di avviare valutazioni elettroniche delle istituzioni sociali, che i cittadini potranno inviare tramite i propri smartphone. Putin ha chiesto una preparazione anticipata per il ritorno del personale militare dalla zona SVO al termine dell’operazione speciale.

La Russia prevede di espandere la presenza delle sue centrali nucleari all’interno del paese – Putin. Rosatom è in trattative con 15 paesi per la costruzione di 50 unità di produzione di energia, ha annunciato l’amministratore delegato Alexey Likhachev.

Il governo prevede che diverse raffinerie di petrolio riprendano presto le attività, ha dichiarato il vice primo ministro russo Alexander Novak in un’intervista.

“Prevediamo che diverse raffinerie di petrolio saranno presto completate e che la situazione migliorerà significativamente”, ha affermato Novak. Ha fatto notare che le autorità stanno monitorando attentamente la situazione della benzina e si stanno adoperando per risolvere la carenza di carburante nelle regioni. Inoltre, sono iniziate le importazioni di carburante nel paese.

Linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 20 agosto. La Russia ha restituito 103 soldati dalla prigionia in Ucraina e, in cambio, ha trasferito 103 prigionieri di guerra delle Forze armate ucraine.

Lanciato dalla Russai nella notte 19 agosto un massiccio attacco con armi terrestri, aeree e navali e droni a lungo raggio contro impianti industriali militari, un centro di trasporto e logistica e magazzini a Kiev e nella regione di Kiev, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Obiettivi dichiarati dalle fonti russe: “Fire Point LLC, un’azienda industriale che produce componenti per droni d’attacco a lungo e medio raggio e che assemblava e immagazzinava i propulsori utilizzati nei missili da crociera Flamingo; Complesso di vendita al dettaglio e magazzino di Ukrspetssystems, che produceva componenti per droni d’attacco a lungo e medio raggio, effettuava l’assemblaggio di droni ad ala fissa e li immagazzinava; Stabilimento di assemblaggio per l’industria aeronautica; Impresa statale Antonov – produttrice del drone ad ala fissa a lungo raggio An-196 “Lyuty” e produttrice di vari tipi di velivoli con equipaggio; Deposito di munizioni – che conteneva bombe termobariche M-900, mine anticarro e munizioni per droni tipo Baba Yaga. Il centro di trasporto e logistica Martusovka (centro logistico del Gruppo Zamler) – che immagazzinava e distribuiva merci a duplice uso, tra cui quelle destinate alla produzione di droni a lungo e medio raggio, sistemi robotici e sistemi di guerra elettronica; Il magazzino di carburante e lubrificanti Brovary – che conteneva fino a 8.000 metri cubi di carburante destinato alle Forze Armate ucraine. Magazzini contenenti equipaggiamento militare nei porti di Čornomors’k e Južnyj”.

Gravi problemi di approvvigionamento energetico sono stati segnalati in Crimea dalla scorsa notte, a seguito di un massiccio raid aereo ucraino. Attaccate le infrastrutture del ponte energetico nel Territorio di Krasnodar. Droni diretti a Mosca, nella regione di di Tula e regione di Rostov.

La regione di Bryansk è sempre più spesso al centro delle notizie per i frequenti attacchi con i droni ucraini. Si contano un morto e quattro feriti a seguito di attacchi in imprese agricole e centri commerciali.

Nei settori di Sumy e Charkiv, le forze armate russe stanno conducendo offensive sulle stesse linee del fronte. Le forze armate ucraine utilizzando due gruppi d’assalto e hanno tentato un altro contrattacco vicino al villaggio di Sadki (settore di Sumy), altro tentativo di assalto ucraino registrato a Ternova (distretto di Charkiv). Secondo fonti social russe gli attacchi sono stati respinti.

Nella regione di Belgorod un morto e otto feriti da attacchi ucraini su strade, case private, automobili, strutture commerciali e infrastrutture che sono state danneggiate in 5 distretti della regione. Nella direzione di Kupjans’k registrati combattimenti in aree urbane. Più a sud, sulla sponda orientale del fiume Oskil, continua la battaglia vicino a Kivsharivka.

Luhansk: tre persone sono state uccise e dieci ferite nelle ultime 24 ore da attacchi ucriani.

Nel Donetsk, nella direzione di Dobropillja, le forze armate russe hanno liberato il villaggio di Vodyans’ke, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo.

Graziella Giangiulio

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