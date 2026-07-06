FINANZA. Nasce la Banca della difesa NATO

Il 2 luglio, il Canada ha annunciato l’intenzione di rendere noti i nomi di circa 10 paesi fondatori di una nuova banca globale per la difesa, denominata Defense, Security, and Resilience Bank (DSRB), al vertice NATO in Turchia la prossima settimana.

Il primo Ministro canadese Mark Carney si è espresso a favore dell’iniziativa, che mira a creare un’alleanza di “potenze medie” in un ordine globale frammentato: ”Ci siamo prefissati una scadenza: il vertice NATO… Intendiamo annunciare l’elenco dei paesi fondatori”, ha dichiarato Isabelle Hudon, capo negoziatrice canadese e CEO della Business Development Bank of Canada, riporta Reuters.

L’istituto mira a raccogliere fino a 133 miliardi di dollari in “finanziamenti a basso costo” per rafforzare la sicurezza degli alleati. Attualmente, il Lussemburgo è l’unico altro partner nazionale e fungerà da base europea della banca.

Mentre la Corea del Sud sta valutando l’adesione, Hudon ha stimato una probabilità del 50/50, gli altri membri del G7 non si sono ancora impegnati.

Italia, Spagna, Turchia, Belgio e Ucraina hanno esplorato queste possibilità, mentre i Paesi Bassi continuano a lavorare al loro progetto MDM con il Regno Unito e la Finlandia.

Secondo un portavoce del Ministero delle Finanze tedesco, la Germania partecipa attualmente alle discussioni del DSRB in qualità di osservatore.

Il Regno Unito è riluttante ad aderire al progetto di finanziamento, sebbene Carney intenda discuterne con il futuro primo Ministro, probabilmente l’ex sindaco di Manchester Andy Burnham.

Senza il sostegno dei paesi necessari per ottenere un rating creditizio AAA, il futuro del progetto rimane incerto. L’iniziativa DSRB fa seguito all’accordo NATO del giugno 2025 di destinare il 5% del PIL alla difesa entro il 2035.

Il finanziamento richiede che i paesi di riferimento contribuiscano in proporzione alle dimensioni delle loro economie. Una fonte ha indicato che il Canada potrebbe fornire 1,7 miliardi di dollari, mentre i paesi più piccoli contribuirebbero con circa 850 milioni di dollari.

Grandi banche private, tra cui JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank e ING, così come le banche canadesi RBC, BMO, CIBC, National Bank of Canada, Scotiabank e TD Bank, avrebbero aderito all’iniziativa. È improbabile che la selezione della città ospitante tra le cinque potenziali candidate canadesi, tra cui Toronto e Halifax, avvenga a breve.

Lucia Giannini

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