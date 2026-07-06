LIBRI. Alla ricerca delle Wunderwaffen perdute

Berlino, Stazione Centrale, un uomo anziano muore sui binari accoltellato alla schiena. Per un caso del destino, la sua borsa finisce nelle mani di Franz Gruber, un ex insegnante della Germania Est, che scopre al suo interno documenti apparentemente incredibili: gli appunti di un progetto segreto del Terzo Reich, autorizzato direttamente da Adolf Hitler. Per comprenderne il significato, Franz si rivolge a un ex agente della STASI e a due studiosi del nazionalsocialismo, Rudolf Kopper e Andrew Robbins. Nasce così una squadra tanto improbabile quanto determinata a seguire l’unica debole pista rimasta.

L’indagine li conduce dalle gallerie nascoste delle Alpi Bavaresi fino alle terre remote del Cile, dove il passato nazista continua a proiettare la propria ombra. Tassello dopo tassello emerge una verità sconvolgente: la Wunderwaffen, la leggendaria “arma definitiva” del Reich, non è soltanto una leggenda. Esiste davvero, non è mai scomparsa e qualcuno è disposto a tutto pur di riportarla alla luce e riaccendere il sogno di un nuovo Reich.

Tra inseguimenti, tradimenti, archivi segreti, organizzazioni clandestine e contatti internazionali, il romanzo costruisce una trama serrata che alterna azione e ricostruzione storica, mantenendo alta la tensione fino all’ultima pagina. Sullo sfondo emergono luoghi realmente esistiti, come Colonia Dignidad in Cile, e vicende ispirate a fatti storici, che conferiscono alla narrazione autenticità e profondità.

Dossier Wunderwaffen. Un’arma del Terzo Reich è pronta a rinascere (LoGisma)non è soltanto un thriller: è anche una riflessione sul peso della memoria, sulle ideologie che sopravvivono al tempo e sui pericoli di una storia mai del tutto conclusa. Un romanzo che fonde realtà e finzione con ritmo cinematografico, capace di coinvolgere gli appassionati di misteri storici, spy story e narrativa d’azione, offrendo una lettura avvincente e ricca di colpi di scena.

Angelo La Sorte è uno scrittore italiano ed ex professionista del settore aeronautico, noto per aver dedicato oltre trent’anni della sua vita al mondo del volo e in particolare agli elicotteri. Dopo una lunga carriera trascorsa “tra cielo e terra”, ha canalizzato la sua passione per l’aviazione e l’ala rotante nella scrittura di opere saggistiche e di narrativa.

Con la casa editrice LoGisma ha pubblicato “Una vita di elicotteri (2022)” opera che raccoglie testimonianze e racconti di missioni compiute dalle Forze Armate e da società civili dal 1953 a oggi. L’opera approfondisce l’evoluzione dell’ala rotante in Italia e celebra il coraggio degli equipaggi in difficili contesti di soccorso alpino e marittimo.

Nel 2025 ha scritto il suo primo romanzo d’avventura Task Force Uganda. Alla ricerca dell’introvabile tesoro del Führer, incentrato su un puzzle narrativo ambientato in Africa che unisce la ricerca di un tesoro nazista alle vicende di un indomito cacciatore di tesori.

Redazione

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