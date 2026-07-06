MAROCCO. Arrestata cellula di Daesh pronta a compiere attentati

L’agenzia antiterrorismo marocchina ha annunciato il 6 luglio di aver sventato un piano di attentati contro siti sensibili e obiettivi di sicurezza pubblica, ordito da una cellula fedele alla branca dello Stato Islamico nel Sahel.

Dieci sospetti sono stati arrestati in operazioni coordinate nelle città di Agadir, Taroudant, Casablanca, Hajeb, Tetouan, Fqih Ben Salah e Safi, ha dichiarato l’agenzia, nota come Ufficio Centrale per le Indagini Giudiziarie (BCIJ), in un comunicato, ripreso da The Jerusalem Post.

Le indagini preliminari hanno rivelato che i sospetti avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico e ricevuto istruzioni dirette dalla branca del gruppo nel Sahel per compiere attentati in Marocco.

L’operazione sottolinea la minaccia rappresentata dai gruppi jihadisti che operano nel Sahel, dove le branche dello Stato Islamico e di al-Qaeda hanno esteso la loro presenza in Burkina Faso, Mali e Niger.

Durante le perquisizioni, le autorità hanno rinvenuto armi da taglio, abbigliamento di tipo militare, documenti contenenti istruzioni per la fabbricazione di ordigni esplosivi, materiale digitale e sostanze chimiche, ha affermato il BCIJ.

Gli investigatori hanno anche rinvenuto un’auto modificata, sospettata di essere destinata a un attentato suicida o a un attacco con veicolo, si legge nel comunicato.

Le autorità hanno scoperto bombole di gas, pentole a pressione, chiodi, cavi elettrici e altro materiale per la fabbricazione di bombe.

Le forze di sicurezza hanno anche recuperato bombole di gas butano e pentole a pressione, alcune piene di chiodi e altre collegate a cavi elettrici, in un magazzino utilizzato dal gruppo, secondo quanto riportato nel comunicato.

Negli ultimi anni, le branche dell’ISIS in Africa hanno reclutato più di 130 combattenti marocchini, secondo i dati del BCIJ.

Dalla sua fondazione nel 2015, il BCIJ ha smantellato decine di cellule militanti e arrestato oltre 1.000 presunti jihadisti.

L’ultimo attentato jihadista nel Paese risale al 2023, quando tre individui fedeli all’ISIS uccisero un poliziotto marocchino a Casablanca.

Luigi Medici

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