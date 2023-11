CINA. Calo del 9% nei profitti globali per la lenta ripresa

Il rallentamento economico della Cina sta frenando la performance dell’industria manifatturiera globale. Oltre al crollo degli smartphone, dei semiconduttori e di altri dispositivi elettronici, anche la domanda di macchinari è stata fiacca a causa degli scarsi investimenti di capitale.

Secondo Nikkei, i profitti del settore manifatturiero sono scesi del 9%, il quarto calo trimestrale consecutivo.

L’industria chimica è stata quella più colpita poiché i profitti sono diminuiti del 43%. Il settore dell’elettronica ha subito un calo del 12%. Il settore dei macchinari ha subito il primo calo dei profitti in cinque trimestri, pari al 10%.

Mentre i profitti nel settore non manifatturiero sono aumentati del 16%, il rallentamento della Cina ha pesato molto sul settore manifatturiero. Secondo i dati, l’utile netto di circa 240 produttori non cinesi, il cui rapporto tra vendite cinesi e vendite totali è stimato al 30% o più, è diminuito del 30%.

La loro sottoperformance è ancora più pronunciata se paragonata a quella delle aziende che dipendono meno dalla Cina. La diminuzione dell’utile netto è stata dell’1% per le aziende che dipendono dalla Cina per il 10-30% delle loro vendite. Per coloro che non ottengono più del 10% delle vendite dalla Cina, l’utile netto è cresciuto del 7%.

Con la “fabbrica del mondo” che richiede meno apparecchiature di automazione e i suoi lavoratori che acquistano meno smartphone e altri prodotti, un’ampia gamma di settori ne sta risentendo l’impatto. Il colosso statunitense dei semiconduttori Texas Instruments e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hanno registrato un calo degli utili di oltre il 20%.

Anche i produttori di prodotti chimici, che costituiscono il fondamento di una serie di industrie, sono in declino. Alla Dow i profitti sono crollati del 59%. Alla DuPont, altro colosso chimico americano, il calo è stato del 13%.

Con il rallentamento degli investimenti di capitale in Cina, sono diminuite anche le vendite di apparecchiature per l’automazione industriale, come i dispositivi di controllo numerico.

Nonostante le speranze di misure di stimolo economico da parte del governo cinese, anche i consumi nella regione stanno rallentando. L’azienda statunitense di cosmetici Estee Lauder, ad esempio, ha registrato un calo degli utili di oltre il 90% a causa del crollo del mercato cinese, il suo pilastro.

In netto contrasto con il ristagno del settore manifatturiero, il settore finanziario sta volando alto e la sua crescita dei profitti è stata la più alta di tutte le industrie. Wells Fargo e JPMorgan Chase, che operano principalmente nel settore bancario commerciale, hanno registrato una forte crescita dell’utile netto rispettivamente del 61% e del 35%. Poiché i tassi di interesse statunitensi sono in aumento dall’estate, i margini di interesse si sono ampliati.

La performance dei giganti tecnologici statunitensi è in ripresa. I profitti totali di sei società, tra cui Apple e Microsoft, sono aumentati del 41%. Hanno ridotto i costi con misure come la riduzione del personale e allo stesso tempo la pubblicità su Internet ha recuperato con l’accelerazione della crescita economica degli Stati Uniti. Anche Toyota Motor e altre case automobilistiche hanno fatto bene, registrando un aumento dei profitti del 55%.

Tuttavia, oltre al rallentamento dell’economia cinese, si teme che la prolungata stretta monetaria degli Stati Uniti possa portare al rallentamento anche la più grande economia del mondo. Tassi di interesse più elevati potrebbero portare a un calo della domanda di prestiti e potrebbero anche provocare default, il che costituirebbe un ostacolo per una forte performance finanziaria.

L’economia americana, che era stata solida, mostra segni di rallentamento. Secondo l’Institute for Supply Management con sede negli Stati Uniti, in ottobre l’indice della fiducia delle imprese non manifatturiere è stato al livello più basso degli ultimi cinque mesi. Se l’economia americana affondasse, un’ampia gamma di settori potrebbe essere colpita.

Tommaso Dal Passo

