MEDIORIENTE. Siria e Iraq come il Libano del 1983 per gli USA?

Secondo i dati del Pentagono, oltre 40 attacchi di droni e razzi sono stati lanciati contro le forze statunitensi dalle milizie appoggiate dall’Iran in Iraq e Siria nelle ultime tre settimane in risposta al sostegno americano a Israele nella guerra di Gaza. Finora questi attacchi hanno causato solo poche decine di feriti lievi, con molti dei razzi e dei droni d’attacco intercettati dalle difese aeree statunitensi nell’area, dove sono di stanza 3.400 soldati americani.

Secondo il Washington Institute for Near East Policy, nonostante che né l’Iran e i suoi gruppi alleati né gli Stati Uniti sembrano volere uno scontro diretto, i rischi di un simile evento stanno crescendo. La possibilità di un grave attacco che trascini l’America in un conflitto è “una preoccupazione molto realistica”, ha affermato l’Istituto, ripreso da Reuters.

Non è chiaro come il presidente Joe Biden potrebbe rispondere a un grave attacco che uccida un gran numero di americani. In difficoltà nei sondaggi d’opinione in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, Biden ha finora cercato di limitare il ruolo degli Stati Uniti nel conflitto, limitandosi principalmente a garantire aiuti militari a Israele.

Domenica scorsa, il segretario di Stato americano Antony Blinken è volato in Iraq – dove hanno avuto luogo la maggior parte degli attacchi contro le forze americane – per spingere il primo ministro iracheno Mohammed Shia Al-Sudani a reprimere le milizie che operano nel paese e scongiurare qualsiasi escalation.

Tuttavia, Sudani avrebbe avuto poca fortuna nel persuadere le milizie a rinunciare all’attacco o nel convincere i finanziatori iraniani a tenerli a freno. Il primo Ministro e una delegazione di esponenti politici iracheni del suo governo si sono incontrati con i comandanti di una dozzina di gruppi di miliziani a Baghdad il 23 ottobre per fare pressione sui gruppi affinché fermassero i loro attacchi contro le forze statunitensi.

L’appello, tuttavia, è caduto in gran parte nel vuoto, con la maggior parte dei comandanti che hanno promesso di continuare il loro assalto fino a quando le forze israeliane non avranno posto fine all’assedio e al bombardamento della Striscia di Gaza, hanno aggiunto.

Il primo Ministro iracheno ha un controllo limitato sulle milizie, del cui sostegno aveva bisogno per conquistare il potere un anno fa e ora formare un potente blocco nella sua coalizione di governo. Le milizie che operano in Iraq sono addestrate e finanziate per la quasi totalità dall’Iran.

Alcune ore dopo aver incontrato Blinken domenica scorsa, il premier iracheno è volato a Teheran per chiedere aiuto direttamente al leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei.

Sudani ha chiesto ai funzionari iraniani di fare pressione sulle milizie affinché interrompessero gli attacchi contro le forze statunitensi in Iraq. Baghdad ancora economicamente instabile non può permettersi un’escalation che vedrebbe gli americani reagire contro le milizie.

L’Iran ha denunciato l’attacco israeliano a Gaza e ha avvertito che se non verrà fermato, gli Stati Uniti non saranno “risparmiati da questo fuoco”. Nel frattempo, Hezbollah dal Libano ha avvertito Washington che pagherebbe un prezzo pesante in una guerra regionale.

Biden affronta i suoi dilemmi mentre riceve un flusso costante di rapporti sulle ostilità nella regione. Tra gli attacchi fuori Iraq e Siria nelle ultime settimane, i filoiraniani Houthi hanno lanciato 15 droni e quattro missili da crociera al largo delle coste dello Yemen che sono stati abbattuti da un cacciatorpediniere della Marina statunitense.

L’attuale crisi è scoppiata dopo anni di costante ritiro da parte degli Stati Uniti delle risorse militari dal Medio Oriente, comprese le difese aeree, poiché Washington cerca di concentrarsi sull’invasione russa in Ucraina e sulle crescenti tensioni con la Cina. Questa rifocalizzazione si è accelerata dopo il completo ritiro di Biden dall’Afghanistan e la presa del potere da parte dei talebani, due anni fa.

Finora la risposta di Biden è stata cauta; il mese scorso ha ordinato attacchi notturni contro due depositi di armi collegati all’Iran in Siria mentre non erano occupati, ma non ha ordinato alcun attacco in Iraq. Mercoledì, Biden ha proseguito con un attacco simile in Siria e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha avvertito: «Esortiamo contro qualsiasi escalation».

Biden ha messo in guardia i gruppi sostenuti dall’Iran in tutta la regione, compreso Hezbollah in Libano, dall’espansione del conflitto, ma non ha detto quale sarebbe stata la risposta.

Gli Stati Uniti sperano che una dimostrazione di forza militare possa dissuadere qualsiasi attacco serio e hanno schierato due gruppi d’attacco di portaerei e hanno persino fatto il raro passo durante il fine settimana di annunciare che un sottomarino di classe Ohio si era spostato nella regione.

Oltre a inviare difese aeree come il sistema Patriot e un Taad, l’esercito americano starebbe anche adottando ulteriori misure per proteggere le sue decine di migliaia di soldati nella regione.

Le misure includono il rafforzamento della sicurezza nelle basi militari statunitensi nella regione aumentando le pattuglie, limitando l’accesso e aumentando la raccolta di informazioni.

La risposta alla crisi da parte di Biden, un democratico, non è stata abbastanza forte per molti dei suoi critici, compresi i repubblicani al Congresso.

Per alcuni, i recenti attacchi alle truppe statunitensi suscitano ricordi dolorosi dell’attacco a Beirut che distrusse una caserma dei marine, uccidendo 241 soldati statunitensi, nel 1983.

Luigi Medici

