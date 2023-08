BRICS. NDB in trattative con l’Arabia Saudita

La New Development Bank, Ndb, la “banca dei BRICS”, è in trattative con l’Arabia Saudita per ammettere Riyahd come nono membro, il che rafforzerebbe le opzioni di finanziamento della Ndb in presenza dell’impatto del conflitto tra Russia e Ucraina.

“In Medio Oriente, attribuiamo grande importanza al Regno dell’Arabia Saudita e siamo attualmente impegnati in un dialogo qualificato con loro”, ha dichiarato la Ndb in un comunicato, riportato da Financial Times e MercoPress.

La Ndb è stata istituita nel 2015 per mobilitare risorse per lo sviluppo di infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nei Paesi Brics e in altre economie emergenti, secondo il ministero degli Esteri cinese.

I Brics, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, rappresentano il 25% del Pil mondiale. Sono i membri fondatori, mentre gli Emirati Arabi Uniti, l’Uruguay, il Bangladesh e l’Egitto sono stati il primo gruppo di nuovi membri della Ndb.

Dalla sua istituzione, la banca ha approvato più di 90 progetti con prestiti per un totale di 32 miliardi di dollari, come riportato nella relazione dell’ottobre 2022.

La potenziale adesione dell’Arabia Saudita alla Ndb rafforzerà ulteriormente la capacità dei Paesi Brics di coprirsi dai rischi nell’ambito dell’ondata globale di de-dollarizzazione.

L’Arabia Saudita si trova in una condizione finanziaria stabile con un potenziale di rischio relativamente basso, per cui la sua inclusione nella Ndb rafforzerebbe la solidità finanziaria del pool di fondi Brics, elevando al contempo la capacità delle nazioni di gestire e rispondere alle crisi.

L’ultimo rendimento delle obbligazioni della NDB è stato del 5,1%, 100 punti base più alto di quello della Banca Mondiale, secondo un rapporto di Modern Diplomacy, che ha anche osservato che la potenziale inclusione dell’Arabia Saudita nella Ndb accelererà la diversificazione economica e lo sviluppo della nazione e ridurrà la sua dipendenza dai blocchi occidentali.

Secondo quanto riferito, l’Arabia Saudita starebbe cercando di entrare a far parte dei Brics, di cui i membri discuteranno al vertice di agosto, come riporta il portale web cinese guancha. cn.

Riyadh può iniziare a chiedere di entrare nella Ndb prima di aderire ai Brics, la stessa banca, guidata da Dilma Roussef, ha una forte volontà di espandersi e le condizioni in tutti gli aspetti sono relativamente disponibili, secondo quanto riportato dai media cinesi.

Tommaso Dal Passo