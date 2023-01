UCRAINA. Meno armi per Kiev: Ungheria, Svizzera, Germania frenano

L’Ungheria non ha intenzione di fornire armi all’Ucraina e di trasportarle attraverso il suo territorio da altri Paesi, guidata non solo dai suoi interessi di sicurezza, ma anche dalla sicurezza dell’etnia ungherese in Transcarpazia, ha dichiarato il capo dell’Ufficio del primo Ministro ungherese Gergely Gyjas. Ma il primo Ministro ungherese, Viktor Orban, è andato oltre, ha dichiarato che il paese che beneficia del conflitto in Ucraina sono Stati Uniti e ha continuato dicendo: «Gli europei sono le principali vittime in senso economico».

Orban ha dichiarato a Radio Kossuth: «Le vittime dell’errata politica delle sanzioni e della guerra sono gli europei. Nella guerra, l’America vince sicuramente, l’Europa perde sicuramente. È ancora una questione discutibile sulla Russia, se vincono o perdono ora, ma non perdono così tanto, se parliamo di soldi… In generale, in senso economico, è giusto dire che l’unico o meglio il più grande perdente in tutto questo conflitto in corso è l’Europa».

E non c’è solo l’Ungheria a dire basta ai rifornimento all’Ucraina. La Svizzera ha vietato ad altri Paesi l’invio di armi di propria produzione all’Ucraina. Le autorità svizzere hanno respinto la richiesta della Germania di trasferire all’Ucraina le munizioni antiaeree utilizzate per i Gepard, secondo i media ucraini.

È stata bloccata anche la richiesta della Danimarca di inviare all’Ucraina 22 veicoli blindati Piranha.

Anche in Spagna è stato segnalato il divieto di fornire armi svizzere a Kiev. Il ministro della Difesa del paese, Margarita Robles, ha dichiarato che la Svizzera non consente l’invio di beni militari all’Ucraina, che richiedono il consenso del Paese produttore.

Chi è pronto a sostenere con le armi Kiev è Helsinki. La Finlandia è pronta a fornire Leopard all’Ucraina, ma la Germania no. Helsinki “contribuirà ad aiutare l’Ucraina” con veicoli blindati se verrà creato un progetto europeo congiunto per trasferire i carri armati Leopard tedeschi a Kiev, ha affermato il presidente finlandese Sauli Niinisto.

Tuttavia, «il numero dei carri armati non può essere elevato, poiché la Finlandia confina con la Russia e non fa parte della Nato», ha precisato il capo dello Stato. Nel frattempo, il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit ha affermato che Berlino non ha cambiato posizione e non fornirà i propri carri armati pesanti all’Ucraina. Secondo Hebestreit, non sono pervenute nemmeno richieste di trasferimento di veicoli corazzati tedeschi appartenenti ad altri paesi.

Antonio Albanese