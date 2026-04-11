ESWATINI. Espulsi dagli USA di Trump, potranno avere un avvocato 

Un tribunale dell’Eswatini ha stabilito che i primi cinque migranti inviati dall’amministrazione Trump nel regno africano hanno diritto a un avvocato, dopo che a luglio era stata loro negata la rappresentanza legale durante il trasferimento dagli Stati Uniti a una prigione dello Swaziland.

A fine giugno 2025, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva aperto la strada all’amministrazione del presidente Donald Trump per riprendere a espellere i migranti verso paesi diversi dal proprio, senza offrire loro la possibilità di dimostrare i danni che potrebbero subire. La decisione ha sancito la vittoria del governo nella sua aggressiva ricerca di espulsioni di massa. Il tribunale africano ha respinto l’argomentazione del governo secondo cui i detenuti non avevano richiesto espressamente di essere rappresentati dall’avvocato per i diritti umani Sibusiso Nhlabatsi. Nhlabatsi ha cercato di difendere i migranti senza poterli incontrare, riporta Reuters. ”Non vi è alcun danno reale nel concedere al convenuto l’accesso ai detenuti”, hanno stabilito i tre giudici. “Se non desiderano vedere il convenuto, possono dirglielo in faccia”, hanno affermato.

I detenuti sono tra almeno 19 migranti provenienti da paesi terzi – da vari paesi dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe – che l’amministrazione Trump ha deportato in Eswatini nell’ambito della sua stretta sull’immigrazione. Anche altri paesi hanno ospitato migranti deportati dagli Stati Uniti.

La sentenza si applica solo ai primi cinque arrivati, poiché il ricorso è stato inizialmente presentato a loro nome, sebbene potrebbe costituire un precedente per gli altri.

L’Eswatini, una monarchia assoluta governata dal re Mswati III, ha rilasciato finora solo due dei detenuti: un giamaicano l’anno scorso e un cambogiano il mese scorso.

Avvocati in Eswatini e negli Stati Uniti hanno contestato la legalità dell’accordo da 5,1 milioni di dollari tra i due paesi, che ha portato all’incarcerazione di persone espulse nel paese dell’Africa meridionale nonostante avessero già scontato pene per crimini commessi sul suolo statunitense.

Il mese scorso, l’Alta Corte ha respinto un ricorso presentato da un avvocato locale per i diritti umani che contestava l’accordo stesso, sebbene l’avvocato abbia presentato appello.

Lucia Giannini

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