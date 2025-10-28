MONTENEGRO. Sospesa l’esenzione dal visto per i turchi

Il Montenegro sospenderà temporaneamente il suo programma di esenzione dal visto per i cittadini turchi a seguito di un violento incidente nella capitale Podgorica che ha alimentato disordini pubblici, ha annunciato domenica sera il Primo Ministro Milojko Spajić.

“Domani, con procedura d’urgenza, decideremo sulla sospensione temporanea dell’ingresso senza visto per i cittadini turchi”, ha scritto Spajić su X. Ha affermato che il governo avrebbe avviato discussioni con la Turchia per “trovare il modello migliore nel nostro reciproco interesse, in uno spirito di buona cooperazione e alleanza”, sottolineando la necessità di proteggere sia l’attività economica che le relazioni bilaterali, riporta Turkish Minute.

L’annuncio è arrivato mentre le tensioni si intensificavano nel quartiere Zabjelo di Podgorica, dove la polizia ha avviato un’importante operazione dopo che un residente locale di 25 anni, identificato come M.J., è stato picchiato e accoltellato domenica sera.

È stato schierato un numeroso contingente di polizia e sono state perquisite diverse località della zona. Secondo l’emittente locale Television Vijesti, tre cittadini turchi si sono barricati all’interno di un casinò dopo uno scontro con la gente del posto che ha portato all’accoltellamento. La polizia ha successivamente allontanato e arrestato due di loro, uno dei quali sospettato di essere coinvolto nell’attacco, ha riferito l’emittente citando fonti non ufficiali.

Decine di residenti si sono radunati per protestare, intonando slogan anti-turchi, secondo quanto riportato dai media. Dopo gli arresti, la folla si è gradualmente dispersa.

All’inizio della giornata, la polizia ha dichiarato di essere alla ricerca di tre sospettati in relazione all’aggressione, in cui M.J. è rimasto gravemente ferito. La vittima ha dichiarato agli agenti di essere stata aggredita da turchi mentre era seduto con gli amici sulla terrazza di un bar a Zabjelo dopo l’orario di chiusura.

La polizia del Montenegro ha confermato lunedì di aver arrestato decine di cittadini turchi e azeri dopo un fine settimana di violenze innescate dall’accoltellamento dell’uomo montenegrino a Podgorica da parte di un gruppo di turchi, riporta Reuters. È in corso un’indagine sull’incidente.

Il Ministero degli Esteri turco ha reagito agli sviluppi in una dichiarazione lunedì, affermando di stare monitorando attentamente gli sviluppi successivi agli incidenti in Montenegro: ”Lo scorso fine settimana si sono verificati in Montenegro alcuni eventi deplorevoli, che hanno colpito anche alcuni dei nostri cittadini. Subito dopo l’inizio degli incidenti, sono stati stabiliti contatti con le autorità montenegrine e sono state adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”, ha dichiarato il Ministero.

Ha aggiunto che la situazione viene “monitorata attentamente” e che “i contatti e il coordinamento con le autorità montenegrine continuano senza interruzioni”.

Il Montenegro, che consente ai cittadini turchi di soggiornare senza visto fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni, è tra le destinazioni turistiche più popolari per i viaggiatori turchi.

In base all’accordo di esenzione dal visto del 2008 tra Turchia e Montenegro, i cittadini di entrambi i Paesi in possesso di passaporti diplomatici, speciali, di servizio o ordinari possono entrare nel territorio dell’altro Paese senza visto per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni o per motivi di transito.

L’accordo, firmato ad Ankara il 18 gennaio 2008, è entrato in vigore il 19 maggio 2008.

Stando a Kursiv, il Montenegro aveva precedentemente sospeso il regime temporaneo di esenzione dal visto per i cittadini di Uzbekistan, Armenia ed Egitto.

Anna Lotti

