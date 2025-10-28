BRASILE. L’opposizione attacca Lula dopo l’incontro con Trump

Gli alleati dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno affermato su X che il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si è sentito a disagio quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affrontato la questione dell’ex capo di Stato incarcerato, a cui il leader repubblicano ha detto di essere molto affezionato.

Lula e Trump si sono incontrati a Kuala Lumpur, in Malesia, per affrontare la crisi tariffaria e altre questioni bilaterali. Trump ha affermato di aver “sempre apprezzato” Bolsonaro e che l’ex presidente “ha attraversato momenti difficili”, riporta Estadão Conteúdo e MercoPress.

“Mi è sempre piaciuto. Mi sono sentito davvero male per quello che gli è successo”, ha insistito. “Ho sempre pensato che fosse una persona onesta, ma ha attraversato momenti difficili”, ha detto Trump.

“Lula incontra Trump e sul tavolo c’è un argomento che chiaramente infastidisce l’ex detenuto: Bolsonaro. Immaginate cosa si è discusso a porte chiuse?”, ha detto il deputato federale Eduardo Bolsonaro. Ha anche criticato Lula per aver parlato con Trump del Venezuela e non di Bolsonaro.

Il deputato Coronel Chrisóstomo ha sottolineato che Trump ha definito Bolsonaro un “grande uomo” di fronte a Lula, cosa che non è accaduta nella dichiarazione pubblica. A suo avviso, l’incontro in Malesia non è andato come il presidente aveva sperato. “Davanti a Lula, Trump elogia Bolsonaro e lo definisce un ‘grande uomo’. Sembra che l’incontro non sia andato come Barbudinho si aspettava. Ieri, la stampa si è affrettata a dire che ‘Bolsonaro era un capitolo chiuso per Trump’. La stampa militante è un cancro”, ha aggiunto.

Per il deputato Evair de Melo definire Bolsonaro un “grande uomo” da parte di Trump ha costituito un “colpo in faccia a Lula”, e ha insistito sul fatto che Bolsonaro “continua a essere un punto di riferimento globale”.

“Finalmente, Lula ha deciso di comportarsi come il presidente di una grande nazione. Dopo quasi due anni di adulazioni nei confronti dei dittatori, attacchi all’agricoltura e isolamento del Brasile, si è finalmente seduto al tavolo con Donald Trump. Ma il risultato? Niente. Nessun accordo, nessuna proposta, niente di concreto: solo una foto di scena”, ha aggiunto Evair de Melo.

Il deputato Bibo Nunes ha cercato di affermare che l’intenzione di Trump nel suo colloquio con Lula è quella di allontanare il Brasile dalla Cina e non di cercare un riavvicinamento con il governo del PT. Bibo ha anche affermato che, nonostante i negoziati sulle questioni economiche, il presidente degli Stati Uniti “non cederà mai di un millimetro sull’agenda politica”.

“Trump negozia l’economia con il malgovernatore Lula, ma non cederà mai di un millimetro sull’agenda politica, dove l’ideologia di Lula e gli atteggiamenti con i suoi tirapiedi sono inaccettabili”, ha affermato Bibo Nunes.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/