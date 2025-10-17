GIAPPONE. Takaichi vicina a diventare primo Ministro

Sanae Takaichi, neoeletta leader del Partito Liberal Democratico giapponese al governo, sta incontrando i leader di altri partiti per ottenere la maggioranza parlamentare; ha incontrato giovedì i leader del Partito dell’Innovazione, di destra, per discutere di una possibile coalizione, nel tentativo di assicurarsi le elezioni per la carica di primo ministro previste per la prossima settimana.

L’indice Nikkei è salito mentre le prospettive per Takaichi sembravano migliorare, diventando la prima donna premier giapponese, alimentando le scommesse su una ripresa della spesa pubblica e di una politica monetaria accomodante, riporta Reuters.

La strada di Takaichi per succedere al primo Ministro Shigeru Ishiba sembrava ormai scontata, finché il partner minore del LDP, Komeito, non ha abbandonato la coalizione durata 26 anni la scorsa settimana, dando il via a una serie di trattative con i partiti rivali per la scelta del prossimo premier.

“Abbiamo compiuto progressi significativi nell’allineamento dei nostri valori”, ha dichiarato Fumitake Fujita, co-presidente del Partito dell’Innovazione, in seguito ai colloqui che hanno coinvolto anche i responsabili politici di entrambi i partiti.

Ha affermato che non è chiaro se riusciranno a raggiungere un accordo. Una decisione definitiva verrà probabilmente presa lunedì, ha aggiunto.

Il responsabile politico del LPD, Takayuki Kobayashi, ha affermato che le parti sono allineate su temi chiave, tra cui la sicurezza e le politiche energetiche.

Insieme, i due partiti sarebbero a soli due seggi dalla maggioranza nella Camera bassa, che ha il voto decisivo per eleggere il primo Ministro, ma il governo non ha ancora concordato una data.

I piani del Partito dell’Innovazione includono la designazione di una seconda capitale oltre a Tokyo, il riavvio delle centrali nucleari e la fissazione di limiti al numero di residenti stranieri. Per quanto riguarda la sicurezza, chiede una difesa più robusta e prevede di rivedere la Costituzione giapponese che rinuncia alla guerra, allineandosi alle opinioni di Takaichi, un nazionalista dell’ala destra del LDP.

Il principale partito di opposizione, il Partito Democratico Costituzionale, ha anche cercato di coinvolgere il Partito dell’Innovazione in un’alleanza a tre con il Partito Democratico per il Popolo (DPFP), consentendo al leader del DPFP Yuichiro Tamaki di candidarsi alla carica di primo Ministro. Tuttavia, mercoledì questi colloqui si sono rivelati inconcludenti.

Il LDP ha proposto il 21 ottobre per un voto parlamentare sulle scelte dei partiti per il prossimo primo Ministro, ma l’opposizione ha respinto la proposta, citando le discussioni della coalizione.

Qualsiasi candidato che ottenga la maggioranza semplice al primo turno di votazione otterrà l’approvazione. In caso contrario, i due candidati con il maggior numero di voti andranno al ballottaggio.

