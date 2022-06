FILIPPINE. Rilanciare il settore agricolo è la sfida di Bongbong Marcos

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr ha già presentato una lista di ministri fatta da tecnocrati e non politici ma per sé ha lasciato lo strategico ministero dell’Agricoltura.

Il leader filippino, che giurerà ufficialmente entro la fine del mese, ha fatto la mossa senza precedenti di nominare se stesso come segretario all’agricoltura, ricoprendo così contemporaneamente due posizioni chiave nel prossimo governo.

La mossa sorprendente arriva in un momento in cui l’inflazione è alle stelle e milioni di filippini sono alle prese con costi energetici e alimentari da record. Secondo l’Autorità statistica filippina, ad aprile l’inflazione ha raggiunto il 4,9%, il ritmo più veloce in più di tre anni e ben più alto della fascia di inflazione del 2-4% fissata dalla Bangko Sentral ng Pilipinas per il 2022, riporta AT.

Il dipartimento dell’Energia, nel frattempo, ha avvertito di un “continuo aumento” dei prezzi della benzina nel prossimo futuro, a causa del conflitto in Ucraina. I critici del presidente entrante sostengono che non abbia le competenze e la comprensione dei meccanismi di determinazione dei prezzi per trasformare il settore agricolo delle Filippine.

Altri ritengono che l’omonimo figlio di un ex dittatore filippino si stia limitando a fare del populismo a casaccio, in particolare per quanto riguarda la sua promessa di ridurre di oltre la metà il prezzo degli alimenti di base.

In particolare, ha affermato che ridurrà il prezzo del riso di oltre la metà, portandolo a 20 pesos al chilo. A tal fine, Marcos ha dichiarato che il Dipartimento dell’Agricoltura e l’Autorità Nazionale per l’Alimentazione devono effettuare un regolare e accurato inventario dei raccolti di riso, che verranno acquistati dagli agricoltori locali a prezzi più alti e competitivi. Secondo Marcos, questo impedirà ai cartelli del riso di controllare l’offerta. Marcos probabilmente si rende conto che politiche e programmi agricoli ben mirati saranno fondamentali per mantenere la sua popolarità e la sua stabilità politica dopo la sua recente e schiacciante vittoria elettorale.

Certo, il settore agricolo delle Filippine è in profonda crisi. Nonostante disponga di una delle terre agricole più fertili al mondo, negli ultimi decenni il Paese ha dovuto affrontare ripetutamente carenze alimentari.

Nonostante la profonda recessione economica del 2020, il Paese del sud-est asiatico è rimasto il più grande importatore di riso al mondo, secondo i servizi agricoli esteri del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Nel 2019, le Filippine hanno importato 2,9 milioni di tonnellate di riso, con importazioni quasi quadruplicate negli ultimi tre anni. Quasi l’80% delle importazioni di riso delle Filippine proviene dal Vietnam, sottolineando la situazione precaria del paese. Nel frattempo, l’età media degli agricoltori nelle Filippine è di circa 58 anni, il che fa presagire una carenza di manodopera a lungo termine nel settore critico.

La crisi della sicurezza alimentare delle Filippine è il risultato di un programma di riforma fondiaria fallito, della mancanza di investimenti nelle infrastrutture rurali e nel finanziamento dell’agricoltura e della proliferazione di cartelli di importazione e intermediari predatori che hanno schiacciato diverse industrie agricole.

La situazione è precipitata nel 2018, quando il governo ha dovuto affrontare un aumento simultaneo del prezzo del riso, un rapido esaurimento delle riserve alimentari e infestazioni di tonchio che hanno devastato i raccolti. Nel terzo trimestre di quell’anno, il prezzo del riso lavorato è balzato a 46 pesos al chilo, spingendo milioni di filippini vicino o oltre la soglia di povertà.

L’amministrazione Duterte è stata quindi costretta a rivedere la sua politica di restrizioni quantitative (QR), che assicurava che solo pochi fornitori si assicurassero le licenze di importazione dall’Autorità alimentare nazionale (NFA) per proteggere i produttori nazionali. Nel 2019, le Filippine hanno approvato un’importante legge sulla tariffazione del riso, che ha liberalizzato le importazioni di riso al fine di ridurre il prezzo dell’alimento di base nel Paese.

Nel frattempo, il prezzo degli alimenti di base, come il riso, non è diminuito in modo significativo e i continui shock sui mercati energetici e alimentari globali hanno innescato una rapida crescita dell’inflazione nelle Filippine.

Durante la campagna elettorale, Marcos Jr si è concentrato sul triste stato del settore agricolo del Paese come tema centrale della sua candidatura. Ha promesso di dimezzare il prezzo degli alimenti di base, come il riso, modificando la legge sulla tariffazione del riso e rafforzando la produzione alimentare nazionale.

Marcos Jr ha già promesso di rivedere il Dipartimento dell’Agricoltura riorganizzando le agenzie collegate, come la National Food Authority, Nfa, la Food Terminal Incorporated, Fti, e il programma Kadiwa. Marcos Jr ha sottolineato la necessità di rivedere il settore agricolo del Paese come “parte critica e fondamentale” della ripresa post-pandemia e della “trasformazione” economica a lungo termine delle Filippine.

Tuttavia, finora ci sono poche indicazioni, se non nessuna, che il nuovo leader filippino sia disposto ad affrontare i problemi strutturali radicati, tra cui i cartelli per l’importazione di prodotti alimentari che distorcono i prezzi, gli intermediari predatori e, forse la cosa più importante, la mancanza di una riforma agraria, che continua a mantenere innumerevoli agricoltori filippini in condizioni di estrema povertà.

Tommaso Dal Passo