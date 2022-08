EUROZONA. Nuova contrazione nell’attività delle imprese: rischio recessione

L’attività delle imprese in tutta la zona euro si è contratta per il secondo mese consecutivo in agosto, poiché la crisi del costo della vita ha costretto i consumatori a ridurre le spese, mentre i vincoli di fornitura hanno continuato a danneggiare i produttori.

Secondo un sondaggio Reuters del 23 agosto, l’economia globale rischia sempre più di scivolare in recessione , poiché l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le rigide misure di blocco del Covid-19 da parte della Cina hanno ulteriormente danneggiato le linee di approvvigionamento non ancora ripresesi dalla pandemia. Nel frattempo, i consumatori si trovano ad affrontare l’inflazione più alta da una generazione a questa parte, che sta costringendo le banche centrali a inasprire aggressivamente la politica monetaria proprio quando le economie hanno bisogno di sostegno.

L’indice composito dei responsabili degli acquisti, Pmi, della zona euro, considerato una buona guida per la salute economica generale, è sceso a 49,2 in agosto da 49,9 in luglio, appena al di sopra della previsione mediana di un sondaggio Reuters che prevedeva un calo più consistente a 49,0.

Una lettura inferiore a 50 indica una contrazione e la stima preliminare di agosto è stata la più bassa dal febbraio 2021.

«La Russia sta fornendo solo una quantità limitata di gas, l’alta inflazione sta scavando profondi buchi nelle casse delle famiglie, le aziende stanno affrontando enormi incertezze – le prospettive economiche per l’economia della zona euro sono desolanti», riporta Reuters. In Germania, la più grande economia europea, la flessione si è aggravata ad agosto, in quanto le aziende hanno visto la domanda frenata da una combinazione di inflazione elevata, aumento dei tassi di interesse e incertezza economica.

L’economia francese si è contratta per la prima volta in un anno e mezzo, a causa dell’indebolimento della domanda e delle pressioni inflazionistiche che hanno colpito anche le imprese.

A suggerire che ci sono poche speranze di un’imminente inversione di tendenza nella zona euro, la domanda complessiva del blocco è scesa per il secondo mese. L’indice delle nuove imprese è stato di 47,7, appena superiore al 47,6 di luglio.

Il Pmi relativo al settore dominante dei servizi del blocco è sceso a 50,2 da 51,2, appena al di sopra del pareggio e al di sotto dei 50,5 previsti dal sondaggio Reuters.

Sebbene questo mese le imprese di servizi abbiano aumentato le loro tariffe a un ritmo più lento, l’indice dei prezzi alla produzione è rimasto ben al di sopra della media di lungo periodo. Anche l’indice dei prezzi degli input è sceso.

La Bce ha aumentato i tassi di interesse più del previsto il mese scorso e Reuters prevede che continuerà il suo percorso di inasprimento. L’attività manifatturiera del blocco Ue è scesa ancora questo mese. Il Pmi manifatturiero è sceso a 49,7 da 49,8, il valore più basso da giugno 2020, mentre l’indice che misura la produzione e che confluisce nel Pmi composito si è attestato a 46,5 rispetto ai 46,3 di luglio.

La previsione mediana del sondaggio Reuters prevedeva che il dato principale fosse 49,0. La flessione dell’attività si è verificata nonostante le fabbriche abbiano completato vecchi ordini e abbiano accumulato un’eccedenza di prodotti completati al ritmo più rapido dall’inizio dell’indagine, a metà del 1997, mentre faticavano a vendere in un contesto di calo della domanda.

Antonio Albanese