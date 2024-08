EUROPA. Si apre la guerra commerciale con Pechino

Pechino minaccia la guerra commerciale con l’Unione Europea, in risposta alla imposizione di tariffe da parte di Bruxelles sui veicoli elettrici realizzati in Cina.

L’Amministrazione cinese ha dichiarato di aver aperto un’indagine anti-sovvenzioni sui prodotti lattiero-caseari importati dall’Unione Europea, riporta AF.

La mossa segue l’annuncio dell’Ue di martedì scorso secondo cui i dazi punitivi proposti sui veicoli elettrici cinesi importati sarebbero stati ridotti solo di una piccola quantità, dal 37,6% al 36,3%, dopo che Pechino aveva chiesto all’Unione di abbandonarli.

L’indagine anti-sovvenzioni sui prodotti lattiero-caseari annunciata mercoledì scorso dal ministero del Commercio cinese si concentrerà su vari tipi di formaggi, latte e creme destinati al consumo umano.

È stata sollecitata da una denuncia presentata dalla Dairy Association of China e dalla China Dairy Industry Association il 29 luglio per conto dell’industria lattiero-casearia nazionale, ha affermato il Ministero.

La Cina esaminerà 20 programmi di sussidi provenienti da tutti i 27 paesi del blocco, in particolare quelli di Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Italia, Irlanda e Romania, ha affermato in una dichiarazione.

Dei paesi elencati, l’Irlanda è di gran lunga il più grande esportatore di prodotti lattiero-caseari in Cina, avendo venduto beni per un valore di 461 milioni di dollari alla nazione asiatica l’anno scorso.

L’Ue è stata la seconda fonte di prodotti lattiero-caseari della Cina con almeno il 36% del valore totale delle importazioni nel 2023, dietro solo alla Nuova Zelanda, secondo i dati doganali cinesi.

L’Ue ha esportato 1,7 miliardi di euro di prodotti lattiero-caseari in Cina nel 2023, in calo rispetto ai 2 miliardi del 2022, secondo i dati della Direzione generale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea, riporta Eurostat.

La Cina ha già avviato un’indagine anti-dumping sulle importazioni di carne di maiale dall’UE a giugno, che colpisce principalmente Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, in una mossa di ritorsione contro i dazi sui veicoli elettrici.

Tesla è stata la principale beneficiaria di un taglio dei dazi europei. La Commissione europea ha affermato che ora imporrà dazi del 9% sui veicoli Tesla fabbricati in Cina, in calo rispetto al precedente 20,8%.

Lucia Giannini

