ENERGIA. Cina e Russia spingono sul nucleare. Seguono gli altri 

La generazione di energia nucleare globale è ai suoi massimi storici, visto il ruolo di Cina e Russia che rappresentano la maggior parte dei nuovi reattori del mondo.

A giugno, c’erano 436 reattori nucleari operativi in ​​tutto il mondo, secondo il Japan Atomic Industrial Forum e altre fonti. La capacità combinata era di circa 416 gigawatt, superando il precedente record di 414 GW registrato nel 2018, riporta Nikkei.

Un nuovo reattore è entrato in funzione in Cina, Stati Uniti, Corea del Sud e India quest’anno fino a giugno, con una capacità combinata di 4,53 GW. Solo un singolo reattore da 1 GW, situato in Russia, è stato dismesso durante quel periodo.

La Cina ha fatto rapidi progressi sia in termini di capacità pura che di tecnologia. Cina e Russia ospitano circa il 60% dei circa 70 reattori costruiti nell’ultimo decennio. In quel periodo, la Cina ha costruito 39 reattori, quadruplicando all’incirca la capacità energetica.

Il 56° reattore cinese è entrato in funzione a maggio presso la centrale nucleare di Fangchenggang nella regione autonoma di Guangxi Zhuang. Il paese è alla pari con la Francia in termini di reattori nucleari in funzione, classificandosi al secondo posto a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti.

L’energia nucleare fa parte degli sforzi per ridurre le emissioni di anidride carbonica e l’inquinamento atmosferico in Cina, che si affida a impianti a combustibile fossile per circa il 70% della sua elettricità.

La Russia ha raggiunto il Giappone nel conteggio dei reattori nucleari. Dei 33 reattori operativi della Russia, nove sono entrati in servizio negli ultimi 10 anni. Mosca ha altri 10 reattori in costruzione e più di 20 in fase di pianificazione, poiché cerca di ridurre il suo consumo di gas naturale, una delle principali esportazioni russe.

La domanda globale di energia è destinata a raddoppiare entro il 2050, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, si prevede che la domanda da soli data center aumenterà di 2,3 volte nel 2026 rispetto al 2022.

Spesso messa in ombra dalle energie rinnovabili nel dibattito sulla riduzione delle emissioni di carbonio, l’energia nucleare sta ricevendo un’altra occhiata come fonte stabile di energia a zero emissioni.

Durante il vertice sul clima COP28 dell’anno scorso, 22 paesi hanno adottato l’obiettivo di mettere in campo 1.200 GW di capacità di energia nucleare installata entro il 2050, tre volte tanto rispetto al 2020. Ciò richiederebbe almeno 600 nuovi reattori, ma solo 160 reattori sono in fase di progettazione in tutto il mondo.

Giappone, Regno Unito e Francia stanno costruendo più reattori. La Corea del Sud ha abbandonato i piani per eliminare gradualmente l’energia nucleare, mentre la Svezia ha rimosso le restrizioni sulla costruzione di nuovi reattori.

Ma le catene di fornitura devono recuperare terreno. Una centrale nucleare richiede 10 milioni di componenti. Quando la nuova costruzione viene interrotta, anche temporaneamente, si verificano guasti nella catena di fornitura.

Nel frattempo, Cina e Russia hanno continuato lo sviluppo nucleare guidato dal governo, anche dopo il disastro nucleare di Fukushima in Giappone nel 2011. A dicembre, il primo piccolo reattore modulare, Smr, al mondo è entrato in funzione commerciale in una centrale nucleare nella provincia cinese di Shandong. Solo un mese prima, lo sviluppatore statunitense pioniere NuScale Power aveva annullato un progetto Smr, per scarsa redditività. Negli Stati Uniti, non si prevede che gli Smr diventino disponibili in commercio prima del 2030 circa.

La China Nuclear Energy Association ha affermato in un rapporto di aprile che la Cina è sulla buona strada per superare gli Stati Uniti in termini di energia generata dal nucleare entro il 2030.

Gli Stati Uniti hanno circa 100 GW di capacità installata, mentre la Cina ha circa 30 GW di reattori in costruzione oltre ai circa 58 GW in funzione. Ci sono 25 GW di capacità aggiuntiva in fase di pianificazione.

La Russia detiene una quota di quasi il 50% dell’arricchimento globale dell’uranio, essenziale per la produzione di combustibile nucleare. Sul fronte tecnologico, la Russia ha costruito la prima centrale nucleare galleggiante al mondo, che ha iniziato l’attività commerciale nel 2020. Il paese è anche all’avanguardia nello sviluppo di reattori veloci, che utilizzano il combustibile nucleare in modo più efficiente.

In Occidente, lo sviluppo dell’energia nucleare è stato guidato principalmente dal settore privato, ma i governi stanno fornendo sempre più supporto.

La Francia ha rinazionalizzato la compagnia elettrica Edf l’anno scorso, una mossa necessaria per il governo che intende costruire nuovi reattori. Nel 2022, gli Stati Uniti hanno lanciato un programma da 6 miliardi di dollari per impedire la chiusura delle centrali nucleari. L’Inflation Reduction Act prevede 30 miliardi di dollari in crediti d’imposta per i produttori di energia nucleare dal 2024 al 2032.

Luigi Medici

