ETIOPIA. Riprendono gli scontri

I combattimenti tra le forze della regione settentrionale ribelle del Tigray e le forze governative centrali sono scoppiati intorno alla città di Kobo, hanno detto mercoledì i residenti e le due parti, ponendo fine a un cessate il fuoco che durava da mesi.

Gli scontri rappresentano un duro colpo per le speranze di colloqui di pace tra il governo del Primo Ministro Abiy Ahmed e il Tigray People’s Liberation Front, Tplf, il partito che controlla il Tigray.

Entrambe le parti si sono accusate a vicenda dello scoppio degli scontri.

«Alle 5 del mattino di oggi (il TPLF) ha attaccato sul fronte orientale, da Bisober, Zobel e Tekulshe. Con questa misura, ha effettivamente rotto il cessate il fuoco», ha dichiarato il servizio di comunicazione del governo in un comunicato, ripreso a Reuters.

Il comando militare delle forze tigriane ha accusato il governo di aver violato il cessate il fuoco, affermando in un comunicato di ritenere che l’attacco a sud fosse un diversivo e che le loro forze si aspettavano un grande attacco da ovest.

I combattimenti nella seconda nazione più popolosa dell’Africa hanno sfollato milioni di persone, spinto parti del Tigray alla carestia e ucciso migliaia di civili.

La guerra è scoppiata in Tigray nel novembre 2020 e si è estesa alle regioni confinanti di Afar e Amhara un anno fa. Lo scorso novembre, le forze tigriane hanno marciato verso Addis Abeba, ma sono state respinte da un’offensiva governativa.

A marzo è stato annunciato un cessate il fuoco dopo che le due parti hanno combattuto fino a un sanguinoso stallo e il governo ha dichiarato una tregua umanitaria, consentendo l’ingresso nella regione di aiuti alimentari di cui c’è estremo bisogno.

A giugno, il governo del primo Ministro Abiy Ahmed ha formato un comitato per negoziare con il Tplf e all’inizio del mese ha dichiarato di volere colloqui “senza precondizioni”. Il governo del Tigray ha chiesto il ripristino dei servizi ai civili prima dell’inizio dei colloqui. leggi tutto

Il Tigray è privo di servizi bancari e di comunicazione da quando i militari si sono ritirati alla fine di giugno. Le importazioni di carburante sono limitate e ciò limita la distribuzione degli aiuti. Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) ha dichiarato in un rapporto della scorsa settimana che dal 1° aprile solo il 20% del carburante necessario per distribuire le forniture umanitarie è entrato in Tigray.

Tommaso Dal Passo