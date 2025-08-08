ETIOPIA. Anche gli Afar si schierano contro Abiy Ahmed Ali 

Durante la prima settimana di agosto si sono susseguite molteplici dichiarazioni ufficiali riguardo agli scontri nella regione nord dell’Etiopia.

Il gruppo Qafar Agatih Inkiinoh Uguuggumoh Fooca (QAIUF), noto anche come Afar National Union Revolutionary Front (ANURF), ha dichiarato che non rispetterà più gli accordi di pace che aveva sottoscritto con il governo federale a causa dell’aumento dell’instabilità nella regione Afar.

Come altri gruppi etnici all’interno del Paese, gli Afar non hanno una versa rappresentanza partitica indipendente all’interno degli organi dello Stato etiope, ma hanno singoli elementi all’interno del partito di maggioranza Prosperity Party dipendenti quindi da Abiy Amhed Ali.

QAIUF si sta scontrando con alcune milizie somale, le quali superano il confine senza alcuna opposizione del Ethiopian National Defense Force (ENDF). Secondo fonti Afar, le autorità del governo federale trarrebbero vantaggio dall’instabilità tra la regione Afar e il Somaliland, favoreggiando quest’ultimo per il controllo dello sbocco sul mare a sud di Gibuti, accordato nel Memorandum of Understanding di Etiopia-Somaliland, firmato a gennaio 2024.

Il capo dell’autorità centrale Afar delegata del governo federale, Ato Awel Arba, è accusato da QAIUF di perseguire esclusivamente i suoi interessi personali e non di tutelare il popolo Afar, per questo lui e la sua amministrazione regionale sono il bersaglio prioritario dichiarato da QAIUF.

Riprendono inoltre gli scontri tra Tigray People’s Liberation Front (TPLF) (Tigray People’s Liberation Front: https://www.agcnews.eu/etiopia-tigray-fratture-interne-nella-scacchiera-geopolitica/) e ENDF anche nella regione del Tigray, mentre a nord-ovest nella regione Amhara si registrano i primi dissidi interni al gruppo Amhara Fano Nantional Front (AFNF).

Il gruppo Amhara al suo interno racchiude, non solo gruppi armati provenienti da diverse aree geografiche, ma anche differenti religioni e sotto-etnie. Secondo alcuni esponenti dell’ex gruppo Fano, questi scontri fratricidi sarebbero stati innescati da una campagna di disinformazione portata avanti dagli esponenti Amhara interni al partito Prosperity Party, usando come pretesto le diverse religioni. Infatti gli Amhara sono per la maggior parte della Ethiopian Orthodox Tewahedo Church (EOTC), mentre solo una minima parte è islamica.

In risposta a questa manovra sponsorizzata dal governo federale, AFNF ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale il 5 agosto con il quale ha sottolineato che la loro lotta non è di natura religiosa, ma ha l’obiettivo di tutelare tutto il popolo Amhara, trascendendo dalla fede.

Sicuramente non si può parlare di un reale scisma interno, ma fonti locali riportano un numero contenuto di piccoli gruppi disertori tra le fila dell’esercito AFNF, che combatte questo fenomeno emergente con campagne mediatiche di propaganda Amhara, volte a sottolineare la violenza perpetrata dal governo federale indipendente dalla religione, ma basata esclusivamente sull’etnia.

In seguito a queste dichiarazioni, ENDF ha ripreso gli attacchi nelle città recentemente conquistate da AFNF.

G.L.

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/