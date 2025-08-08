ISRAELHAMASWAR. Netanyahu da il via all’ultima fase della conquista di Gaza. Ok da USA. IDF: i prigionieri per la maggior parte moriranno

A partire dal 5 di agosto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dato vita ad una serie di incontri con i vertici militari e politici per le “opzioni per proseguire la campagna a Gaza”, ha dichiarato il suo ufficio. L’ufficio del Primo Ministro ha dichiarato: “Le IDF sono pronte ad attuare qualsiasi decisione presa dal gabinetto di sicurezza”. Gli onnipresenti agli incontri sono stati: il Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, il Ministro della Difesa Israel Katz e il Ministro degli Affari Strategici Ron Dermer.

Nella giornata del 7 agosto dopo una riunione preparatoria sotto la presidenza del Ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz, si è tenuta la riunione di Gabinetto di Sicurezza presieduta dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu in cui si è deciso di dare vita all’estensione dell’operazione su Gaza. Votata con un’ampia maggioranza. Tuttavia la tempistica dell’operazione ha suscitato ampie critiche a causa delle sue implicazioni sociali. Richiamare decine di migliaia di soldati di riserva alla fine delle vacanze estive e all’inizio dell’anno accademico costituisce un notevole onere psicologico e familiare, soprattutto perché la maggior parte di loro ha prestato servizio per lunghi periodi e ha obblighi familiari e figli piccoli.

L’esercito ha presentato alla leadership politica il prezzo che Israele paga con la decisione di occupare la Striscia di Gaza: “Le stime suggeriscono che la maggior parte dei prigionieri morirà per mano dei loro carcerieri o in attacchi aerei se verrà decisa l’espansione dell’operazione”. “L’esercito stima che i progressi verso l’occupazione completa dell’area richiederanno almeno due o tre mesi e che l’operazione di sgombero del tunnel potrebbe continuare per circa altri due anni” . I piani presentati dall’esercito saranno studiati nel fine settimana, sabato, e che una decisione non verrà presa prima dell’inizio della prossima settimana, sottolineando che spostare le forze verso l’occupazione della Striscia non è una questione immediata.

Eyal Zamir, ha tenuto una valutazione situazionale su più fronti con il Forum dello Stato Maggiore e nella conferenza stampa ha detto: “Ci stiamo avvicinando alle fasi finali dell’Operazione “Gideon’s Chariots”. Abbiamo raggiunto e persino superato gli obiettivi dell’operazione e continuiamo ad agire per garantire la sicurezza a lungo termine delle comunità del sud di Israele e nei pressi della Striscia di Gaza, nonché delle comunità lungo tutti i confini israeliani”.

Prima della riunione del Gabinetto di Sicurezza Israele ha avuto il via libera dagli Stati Uniti. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio: “Finché Hamas rimarrà armato a Gaza, non ci sarà pace e non ci sarà un futuro pacifico, perché la questione si ripeterà di nuovo.” Fonte Kan Channel. L’ambasciatore americano in Israele: “Il presidente Trump rispetta il diritto di Israele di adottare le misure necessarie per recuperare gli ostaggi e porre fine a questa situazione. Il Presidente Trump riconosce che ci sono decisioni difficili da prendere riguardo a Gaza”.

Nel frattempo Israele ha emesso una decisione definitiva per bandire il Mufti di Gerusalemme e Palestina, lo sceicco Muhammad Hussein, dalla Moschea di Al-Aqsa per un periodo di 6 mesi, secondo l’avvocato Khaldoun Najm, dopo la scadenza del suo precedente divieto, durato 8 giorni, dopo che aveva parlato di Gaza nel suo sermone di venerdì.

Prima del Consiglio di Sicurezza c’è stata una Dichiarazione rilasciata dal Quartier Generale delle Famiglie dei Prigionieri: “Rivolgiamo un appello al Capo di Stato Maggiore prima della convocazione del Consiglio dei Ministri di questa sera: “Capo di Stato Maggiore Zamir, non complici del sacrificio dei prigionieri. Lei è il comandante dell’esercito popolare: la volontà del popolo è porre fine alla guerra e restituire i prigionieri. Ricordi i valori dell’esercito: non lasciamo indietro nessuno.” […] “La verità è chiara: l’80% dell’opinione pubblica sostiene un accordo globale che rilasci 50 prigionieri e ponga fine ai combattimenti. Pertanto, c’è una sola decisione che il governo può e deve prendere: attuare la volontà del popolo e firmare immediatamente un accordo che rilasci tutti”. “Qualsiasi altra decisione è un tradimento della volontà del popolo. Qualsiasi altra decisione sarebbe chiaramente disumana e porterebbe al disastro i prigionieri e tutto Israele”. “Le famiglie dei prigionieri fanno appello ai leader militari di tutti i livelli e ranghi affinché non adottino misure che possano mettere in pericolo la vita dei prigionieri o impedire loro di tornare”.

Canale 12 di Israele ha inoltre affermato, citando funzionari israeliani, “che l’accordo tra Israele e Hamas era molto vicino alla firma, molto più vicino di quanto suggeriscano le dichiarazioni ufficiali rilasciate da Israele”. Secondo le fonti di Canale 12: “contrariamente alle affermazioni circolate in Israele, Hamas non ha imposto condizioni impossibili e confermano che le lacune non erano tali da giustificare il fallimento dei colloqui. Anche le organizzazioni professionali in Israele condividono questa valutazione e concordano sul fatto che non vi sia stato un vero e proprio punto di rottura oltre il quale sarebbe impossibile proseguire. Nei messaggi attualmente trasmessi alle parti in Israele, i rappresentanti dei paesi mediatori affermano: ‘”Non c’erano lacune incolmabili; i disaccordi avrebbero potuto essere risolti, comprese le mappe relative al ritiro e alle questioni umanitarie. Siamo rimasti sorpresi dalla scomparsa di Israele dai negoziati e dal suo mancato ritorno. C’era un impulso molto positivo che si è interrotto quel venerdì di 12 giorni fa, e stiamo cercando di riportare Israele al tavolo delle trattative, senza successo”’. “I rappresentanti dei paesi mediatori chiariscono che i negoziati non sono falliti a causa di lacune fondamentali, ma piuttosto a seguito della decisione di Israele di interrompere i colloqui”.

La società di consulenza statunitense Boston Consulting Group ha elaborato un modello per il reinsediamento dei cittadini di Gaza in Somalia su richiesta di imprenditori israeliani, scrive il FT. Il quotidiano osserva che la società ha calcolato diverse opzioni per il “reinsediamento temporaneo” dei palestinesi in altri Paesi dal punto di vista economico.

Teresa Rivera, vicepresidente senior della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha dichiarato a Politico: “La carestia, le espulsioni e le uccisioni a Gaza assomigliano molto a un genocidio”. Non solo ci sono filmati on line che mostrano che il cibo paracadutato a Gaza in alcuni casi fosse ammuffito. Plastica e rifiuti trovati in sacchi di farina provenienti dai centri di distribuzione degli aiuti umanitari statunitensi. L’ambasciatore statunitense in Israele Huckaby in merito alle operazioni del Gaza Relief Fund: “Il piano è di aumentare il numero di centri a 16 e di gestirli 24 ore su 24”.

Ed ora uno sguardo agli scenari aperti da Israele aggiornato alle ore 15:00 del 7 agosto. Intercettato un grosso carico di armi, munizioni e droni destinati agli Houthi. È stato avvistato molto fumo a ovest di Teheran, nella zona dell’aeroporto di Mehrabad. Colpito spesso durante la guerra dei 12 giorni.

Dopo aver scoperto una rete di tunnel, le forze francesi che operano all’interno delle forze di peacekeeping confiscano le armi alla resistenza ad Aita Al-Shaab, Libano.

Da Gazail Ministero della Salute di Gaza: “100 morti e 603 feriti sono arrivati in ospedale nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti di Israele”. “Il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 61.258 morti e 152.045”.

A Gaza nord, le Brigate Martire Abu Ali Mustafa, rivendicano bombardamento contro le forze di Israele di stanza sulla collina di Al-Muntar, a est di Gaza City, con colpi di mortaio in collaborazione con le Brigate Al-Quds. Attacco di drone uccide umiliante di Hamas vicino alla moschea di Zamzam a Jabaliya.

Fonti palestinesi riportano la morte di 5 persone nel bombardamento israeliano di una tenda che ospitava gli sfollati della famiglia Rajila a ovest di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

Raid aerei israelaini, con diversi raid mirati a località a est della città di Khan Younis, ci sarebbero stati tre morti vicino alla stazione di Asfour, nella città di Bani Suhaila, a est di Khan Yunis. E altri due vicino alla tenda vicino al Dream Hall a ovest di Khan Yunis. Feriti registrati a seguito del bombardamento di Israele di una tenda di sfollati ad Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis.

Le forze IDF prendono d’assalto la città di Al-Bireh, nel governatorato di Ramallah, nella Cisgiordania centrale. I coloni assaltano il Monte Ebal a Nablus.

La città e l’accampamento di Jenin entrano nel 200° giorno consecutivo di invasione in corso. La città e gli accampamenti di Tulkarem entrano nel 194° giorno consecutivo di invasione in corso Issata la bandiera israeliana nell’insediamento di Tarsala, vicino alla città di Jaba a sud di Jenin, sotto la guida del ministro Smotrich, Dopo quasi 20 anni di ritiro da essa.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/